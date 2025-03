Retrohenkinen näppäimistö hurmaa ulkonäön lisäksi hinta-laatusuhteellaan

Tyylikäs 8BitDo Retro Mechanical Keyboard -näppäimistö ammentaa ulkoasunsa Nintendon 8-bittiseltä NES-konsolilta. Retromaisen ulkokuoren sisällä raksuttaa kuitenkin nykyaikaista teknologiaa. Mukana on myös erikoinen, ohjelmoitava nappipari.

Paluu tulevaisuuteen

Jykevän paketin sisältä paljastuu vaikuttava ja yllättävän painava laitos. Mekaaninen näppis luottaa kompaktiin kokoon, joten perinteiset numeronäppäimet on jätetty oikeasta laidasta kokonaan pois. Nykytrendin vastaisesti vilkkuvia valoja ei ole tarjolla, vaan ulkoasu koostuu vaaleasta pohjaväristä, jota tyylitellään muutamilla tummilla näppäimillä ja punaisella tehostevärillä. Oikeanpuoleisten Alt- ja Ctrl-painikkeiden väliin on tuotu pari ylimääräistä, ohjelmoitavaa näppäintä, joista myöhemmin lisää.

Dual Super Buttons yllättää koollaan.

Yläkulmassa palaa kasarihenkinen virtavalo, ja vasemmassa ylälaidasta löytyy analogiset virta- ja äänenvoimakkuussäätimet. Kaiken kaikkiaan 8BitDo Retro -näppäimistö on komea, kasarihenkinen tuote, joka vaatisi vierelleen CRT-monitorin ja kasan diskettejä ihan vain fiiliksen vuoksi.

Äänekästä kirjoitusta

Näppäimistö tukee yhdistystapana niin 2,4GHz:n langatonta yhteyttä kuin Bluetoothia ja perinteistä USB-C-piuhaa. Valinnanvaraa siis on. Akunkesto on riittävä, lähes 200 tuntia, jota en lähde kyseenalaistamaan. 2,4GHz:n yhteys hoidetaan samalla tyylillä tehdyllä USB-tikulla, mutta itse käytin pääasiassa Bluetoothia tai perinteistä piuhaa. Yhteysongelmia käytön aikana ei esiintynyt kertaakaan, vaan Retro Keyboard oli aina koneen käynnistyttyä käyttövalmiina.

Väritys on tyylikäs kumarrus menneisyyteen.

Käytössä on Kailh Box V2 White -näppäinhatut, joilla on 3,6 millimetrin reagointisyvyys, ja niiden pitäisi kestää kymmeniä miljoonia painalluskertoja. Käytetty väriaine kestää kulutusta, eikä haalistu ajan kanssa. Näppituntuma on myös pienen totuttelun jälkeen passeli, vaikka painallusten tuottama ääni onkin melko kova. Autenttinen kasarikokemus, sanoisin. Oma jälkikasvukin tykästyi rauhoittavaan nakutukseen ja vaihtoi 8BitDo Retron Logitech G515 LIGHTSPEED TKL:n tilalle.

Kaikki näppäinhatut on helposti vaihdettavissa toisiin, jos tuntuma ei miellytä. Harmittavasti näppäimistön kulmaa ei voi säätää, eli sen pohjassa ei ole pieniä korotustassuja.

Cokis- ja Big Mac -napit?

Mukana tuleva ohjelmoitava Dual Super Buttons -nappikombo yllättää koollaan. Lisäosa kytketään näppikseen johdolla, ja A- ja B-nappeihin voi liittää eri toimintoja. Paketissa tulee mukana myös muutamia tarroja, joita punaisiin paholaisiin voi liimata. Harmittavasti ohjelmointi rajautuu esimerkiksi Windowsin pikatoimintoihin (Ctrl + C tai Windows-näppäin), eikä niihin voi ohjelmoida täysin vapaasti toimintoja.

Tietyt funktiot voi merkata tarroilla.

Muokkaukset onnistuvat Ultimate Software V2 -ohjelmistolla. Tarjolla on toki kymmeniä valmiita vaihtoehtoja, mutta olisi silti hienoa, jos näppäimiin voisi pistää mitä tahansa, ääniefekteistä monimutkaisiin macroihin.

Napeille voi määrittää toiminnot vetovalikosta.

Omassa käytössä lisälaite jäi nopeasti turhaksi, varsinkin kun se vie melko paljon tilaa pöydältä ja johto kiemurtelee sinne tänne. Mainoskuvissa kiinteä piuha on mystisesti jätetty kokonaan pois. Myynnissä on muitakin lisävarusteita ilahduttamaan retrohenkistä työpöytää. Tuki löytyy neljälle samanaikaiselle härpättimelle.

Tyylikäs ja toimiva kokonaisuus

8BitDon retrohenkinen näppäimistö tarjoaa pitkälti mitä lupaakin, ja vieläpä melko edulliseen hintaan. Suositushinta pyörii sadan euron hujakoilla. Kauneus on katsojan silmässä, omaani Nintendolta lainattu estetiikka miellyttää. Aina laitteiden ei tarvitse vilkkua joulukuusen väreissä, vaikka ajoittain taustavalaistusta jää pimeässä huoneessa kaipaamaankin. Jos hieman meluisat painallusäänet eivät haittaa, niin muuten näppis tarjoaa monipuolisesti yhdistystapoja, toimivat (joskin hieman turhat) pikanäpit ja stabiilin kirjoitus- ja pelinäppiksen.

Ja vielä tyylikkäästi!