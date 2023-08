Retropelien Nooan arkki on harmittavasti pilvessä – testissä Antstream Arcade

Valtavan retropelivalikoiman sisältävä Antstream Arcade julkaistiin tovi sitten Xboxille. Aiemmin PC:llä ja mobiilialustoilla tuettu pilvipalvelu mahdollistaa paluun lapsuuden muistoihin, kokemaan unohdettuja klassikoita pienin lisämaustein.

Oi niitä muistoja

Muistan vielä selkeästi sen päivän, kun sain ensimmäisen tietokoneeni. En tiedä vieläkään miksi, mutta jostain syystä äitini oli päätynyt ostamaan Commodoren Amiga 500:n ja siihen 12” putkitelevision. Alkuun päästiin koneen mukana tulleella The Karate Kid Part II:lla, jota kukaan ei pariin päivään osannut edes käynnistää. Mutta nopeasti alusta sai niin tukea kuin myös taitoa kaveripiirissä, ja diskettejä alkoi liikkua nopeammin kodista toiseen kuin niitä ehdittiin oikeasti testata. Vaikka pelejä myös ostettiin – rikkoutuneista ilotikuista puhumattakaan – niin piratismi rehotti 80- ja 90-luvuilla valtoimenaan.

Kirjahyllyä koristivat myös LucasArtsin komeat kotelot, joista Indiana Jones and the Fate of Atlantis ja Monkey Island 2: LeChuck's Revenge ansaitsivat kunniapaikat. Joskus raha poltti taskussa ja oli haettava paikallisesta kirjakaupasta Lethal Weaponin tai jonkun satunnaisen urheilutapahtuman lisenssiä hyödyntävää kuonaa. Se oli monta karkkirahoista säästettyä markkaa väärään tuotteeseen. Kalliita oppirahoja.

Tätä pelattiin naapurilla ennen kuin edes tiesin Amiga 500:n olemassaolosta.

Sen ajan helmet ovat nykyisin retroa, vaikka harva sadoista peleistä on nykypäivän standardeilla kovinkaan muistettava tai monipuolinen kokemus. Aika tosiaan kultaa muistot. Teoksilla on kuitenkin valtavasti tunnearvoa sekä historiallista merkitystä. Antstream Arcade mahdollistaa paluun menneisyyteen, sillä palvelu tarjoaa yli 1300 alkuperäisversiota menneiden aikojen tuotoksista.

Seuraavat alustat ovat tuettuna: Amiga, Amstrad, Arcade, Atari 8-Bit, Atari 2600, Atari 7800, C-64, DOS, Game Boy, Atari Lynx, Genesis, MSX, NES, SNES, PlayStation 1, ZX Spectrum, MSX 2 ja Atari 5200.

Osalle on enemmän tarjontaa kuin toisille, ja tämän hetken pelilistan voi tarkistaa palvelun verkkosivuilta.

Taas pilvessä

Antstream tarjoaa kaksi eri maksuvaihtoehtoa: 12 kuukauden jäsenyys (30 €) tai pysyvä käyttöoikeus (80 €). Kyseessä on palvelutuote, joten maksua vastaan pääsee kirjautumaan pilvipohjaiseen käyttöliittymään. Pelejä ei siis ladata paikallisesti omalle kovalevylle, vaan ne suoratoistetaan verkon yli omalle ruudulle. On varmasti sanomattakin selvää, että toimiva, viiveetön internet-yhteys on pakollinen vaatimus. Käyttöliittymä toimii hieman kankeasti, mutta tarjoaa kaiken tarvittavan hausta erilaisiin pelikohtaisiin tietoihin: alusta, ilmestymisvuosi ja julkaisija ovat selkeästi kerrottu kansitaiteen kera. Ja ennenhän tehtiin komeita ja ennen kaikkea rohkeita koteloita.

Käyttöliittymä ei ole kaikkein nopein.

Oma nostalgian kaipuu nojaa vahvasti juurikin Amigan rautaan. Hyppäsinkin testaamaan pelejä, kuten Cannon Fodder, Speedball 2: Brutal Deluxe ja aikaansa edellä ollut Sensible World of Soccer. Kontrollit kerrotaan aina ennen pelaamista, ja ne pystyy myös tarkistamaan valikosta kesken pelin. Ohjaaminen sujuu suhteellisen hyvin ohjaimella, vaikka osa onkin aikoinaan luottanut klassisen pallohiiren voimaan. Verkkoviivekään ei aiheuttanut ongelmia paria kertaa lukuun ottamatta, jolloin ruutu meni hieman suttuiseksi nopeatempoisen futiksen tahdissa. Muuten kokemus oli kuvasuhdetta myöten autenttisen oloinen.

Sam & Max Hit the Road. Klassikko, joka on kestänyt aikaa, mutta vaatisi hiiren Antstream Arcadella.

Jokaista peliä kohden on lisätty kolme tallennuspistettä, joten päätään ei tarvitse hakata seinään korkeiden vaikeustasojen tai vähäisten välitallennuspisteiden osalta.

Tarjonta vaihtelee hyvin yksinkertaisista luomuksista osoita ja klikkaa -seikkailupeleihin. Pakko myöntää, että moni itselle tärkeä teos tuntui 30 vuoden jälkeen erittäin yksinkertaiselta ja raastavan haastavalta, mutta mukaan mahtuu myös oikeasti loistavia nimikkeitä. Ja paljon muistoja.

Viihdettä menneisyydestä

Aikakautena, jolloin muun muassa HBO Max ja Disney+ poistavat valikoimastaan uusia ja vanhoja teoksia veroteknisistä syistä, on hienoa, että retropelejä arkistoidaan ja jätetään tuleville sukupolville koettaviksi. Ironista toisaalta, että kuten nimi kertoo, näitäkään pelejä ei omista itse, vaan ne suoratoistetaan palveluntarjoajan palvelimelta.

Paikallinen kaksinpeli viihdytti nykypäivän lapsiakin.

Pysyvän jäsenyyden pituus jää avoimeksi käsitteeksi, ja se riippuu pitkälti siitä, kuinka kauan Antstream pysyy kaupallisesti kannattavana. Tuotteena se on kuitenkin toimiva – satunnaisista verkkoviiveistä ja hieman kömpelöstä käyttöliittymästä huolimatta – ja tarjoaa valtavan katalogin arkistojen unohdettuja helmiä. Osasta on jopa useampi alustakohtainen versio tarjolla. Lisäksi tuoterepun ympärille on rakennettu erilaisia päivittäin vaihtuvia haasteita, turnauksia tai tavoitteita. Kukapa ei haluaisi olla tämän viikon paras Space Invaders -pelaaja? Lisäksi tarjolla on yhteisöllisiä ominaisuuksia Discord-serveristä suoraviesteihin ja paikalliseen moninpeliin.

Antstream Arcade on toimiva tuote, jonka rajoitukset kannattaa ottaa huomioon. Jos retrohammasta kolottaa, niin eiköhän 1300 nimikkeen listasta löydy monta nostalgian tunnetta herättävää teosta. Jo pelkät valikkomusiikit saavat herkistymään joissain tapauksissa.