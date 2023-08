Lenkille ja nukkumaan, kuinkas muutenkaan – testissä Pokémon GO Plus + -lisälaite

Ajatelkaapa, Pokémon-sarjan taskumörrikät ovat patsastelleen pelimaailman parrasvaloissa vuodesta 1996 saakka, kohta mukavanpyöreät 30 vuotta! Sinä aikana olemme päässeet metsästämään monstereita monella tapaa ja ties millä kaikilla alustoilla. Pankin räjäytti kuitenkin viimeistään 7-vuotissyntymäpäiväänsä viettävä Pokémon GO, joka teki hommasta massojen ja koko perheiden yhteistä viihdettä. Peleihin liittyvää apuvälineistöäkin on vuosien varrella saatu runsain mitoin, nyt vuorossa on hieman hämmentävästi nimetty tuplaplussa Pokémon GO Plus +.

Ulkoasultaan ehtaa pokepalloa muistuttava Pokémon GO Plus + on kepeä ja varsin simppeli laite. Pallero juttelee sujuvasti niin klassisen Pokémon Gon kuin vastikään julkaistun Pokémon Sleepinkin kanssa – kumpainenkin peli on saatavilla omilta kauppapaikoiltaan maksutta sekä iOS- että Android-laitteille. Vempele on kiiltävää ja hieman liukasta muovia, mutta mukana tulevalla remmillä se on helppo kiinnittää vaikkapa olkalaukun hakaseen.

Bluetooth-yhteydellä sutjakasti mobiililaitteeseen yhdistyvä Plus + ei tarjoa roppakaupalla toimintoja, joten sen peruskäyttäminen luonnistuu varmasti perheen junioreiltakin – kahta nappia kun ei järin väärällä tavalla voi painella. Akunkesto on kuukauden testijakson aikana osoittautunut kiitettäväksi, sillä ahkerallakin käytöllä pallo on pitänyt ladata vain kolmisen kertaa. Kiitosta tipahtelee myös maanjäristysmäisen voimakkaista värinä- ja valoefekteistä, joten yksikään taskuturrikka ei jää taatusti huomaamatta. Laite on myös roikkunut ja heilunut laukkuni mukana monenlaisissa tapahtumissa aina Kuusamon elämysmatkaksi muodostuneista Epäjohdonmukaisten tanssiaisista lähtien, tuloksena nolla kolhua tai naarmua. Varsin kestävä vehje siis!

Pokémon GO – automaatiota vai huijaamista?

Ikisuosikki Pokémon Gon kanssa Plus + osoittautuu olevansa hyödykkäimmillään. Pallon saa yhdistettyä peliin kädenkäänteessä Pikachun iloisten kiljahtelujen saattelemana, ja tämän jälkeen tehtäväksi jää säätää valikosta, mitä kaikkea haluaakaan automatisoitavan. Koska kalliin iPhonen kaivaminen kävely- ja pyörälenkeillä taskusta on aina riskaabelia hommaa, asetin itse heti kaikki mahdolliset avustukset käyttöön.

Käytännössä siis Plus + hoitaa itsekseen sekä hirviöiden metsästyksen että pokestoppien pyörittelyn. Löydöksistä ja onnistumisista laite ilmoittaa voimakkaalla värinällä tai välkehtimällä lähestulkoon kaikissa sateenkaaren väreissä. Mikäli hommaan haluaa aavistuksen manuaalista otetta, voi pallonheiton asettaa tapahtumaan myös keskellä olevasta isosta pyöreästä napista – itse olen seitsemässä vuodessa sen verran monta palloa heitellyt, että en nähnyt tätä enää tarpeellisena.

Toiminnallisuudessa en sinällään löydä sen suuremmin nillittämistä, mitä nyt yhteys tuntuu pätkäisevän aina pitkän ajan toimettomuuden jälkeen, liekö sitten kyseessä bugi vaiko ominaisuus. Vaikka 40. levelillä tasot eivät nousekaan enää humisemalla, tarjoaa Pokémon GO Plus + tähän jonkin verran kaivattua avustusta. Joka huijariksi väittää, sitä tikulla silmään!

Pokémon Sleep – vain muutaman tuutulaulun tähden

Vastikään Euroopassa julkaistu Pokémon Sleep rupattelee Pokémon GO Plus +:n kanssa varsin mallikkaasti, vaikka toiminnallisuus sinällään onkin aavistuksen GO:ta turhempi. Sleep-sovellus osaa tallentaa unidataa ihan yksikseenkin, joten Plus ei tuo toiminnallisuudelle pahemmin lisäarvoa – ehkä pikemminkin päinvastoin. Pelkkää puhelinta käyttäessä Sleep osaa nauhoittaa yön aikana kuultavat äänet kuorsauksesta paukutteluun, mutta Plus + ei tunnu moisiin hienouksiin kykenevän ilmeisesti mikrofonin puutteensa vuoksi. Niin tai näin, unidata kuitenkin tallentuu kuten pitääkin joskaan en edelleenkään tiedä, kuinka mokoma pallero unenlaadun määrittelee – vieläpä kun nukkumaan mennessä ja herätessä datankeruu täytyy ottaa pois päältä manuaalisesti. Positiivisena puolena siinä missä puhelinsovellusta täytyy pitää päällä ja mobiililaitetta latauksessa yön yli, Plus + mahdollistaa öiden aikana kertyneen unidatan tallentamisen sovellukseen vaikkapa useamman päivän viiveellä.

Kokonaisuutena Pokémon Sleep Plus + -lisälaitteineen ei herätä kummoisia tuntoja. Itse peli tuntuu aikamoisen tyhjänpäiväiseltä ja pelkästään nukkuvan ja syövän Snorlaxin kehittäminen on muodostunut työksi jo parin kuukauden testin aikana. Taidan nukkua jatkossa yöni ilman taskuturrikoiden seuraa.

Ehdottomasti Plus +:n paras ominaisuus on lopulta muuten päätä tyynyyn laittaessa tuutulauluja hyräilevä Pikachu – voi kuinka olenkaan ennen saanut unenpäästä kiinni ilman tätä?

Hintansa väärti?

Pokémon GO Plus + on reilun 60 euron hintalapullaan kohtuullisen suolaisen hintainen laite. Mikäli kuitenkin edelleen mallikkaasti porskuttava Pokémon GO on lähellä sydäntä eikä aiempia savottaa helpottavia lisälaitteita ole vielä hankittuna, voi Plus + muodostua loppupeleissä varsin mukavaksi apuriksi – täällä laite roikuskelee mukana jatkossakin!