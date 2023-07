Valaistusta tv-tasolle, tietokonepöydälle tai vaikkapa grilli-iltoihin – testissä Twinkly-sisustusvaloratkaisu

Ja sitten jotain erilaista. Italialaisen Twinklyn taustat ovat vahvasti juhla- ja kausivaloissa, mutta yhtiö tarjoaa nykyisin myös vaihtoehtoja tv-tason ja tietokonepöydän elävöittämiseen valaistuksella.

KonsoliFINin testiin päätyi ulko- ja sisäkäyttöön soveltuvat Festoon-pallovalot sekä sisätiloja koristava nauhamainen Dots.

Nyt on juhlavaa

Olemme aiemmin testanneet Hue-älyvaloja, jotka tarjoavat dynaamista valaistusta ja valtavasti säätömahdollisuuksia aina ajastuksista reaaliaikaisesti reagoiviin teemoihin. Twinkly eroaa Huen tavasta siinä mielessä, että tuotteet toimivat itsenäisesti – toisistaan riippumattomasti – eikä taustalla ole Huen siltamaista keskusyksikköä, jolla voi säätää koko asuntoa yhdellä kertaa. Toki kaikki valot löytyvät saman sovelluksen alta, mutta toistensa kanssa ne eivät suoranaisesti kommunikoi.

Twinkly-tuotteiden käyttöönotto on helppoa. Puhelinsovelluksen lataamisen jälkeen valo(t) pistetään virtoihin ja sovelluksen kautta klikataan Lisää laite -nappia. Vaihtoehtona on Bluetooth- tai Wifi-asennus, jotka molemmat ovat suoraviivaisia toimintoja. Sovellus ohjaa asennuksen läpi kohta kohdalta. Tämän jälkeen valo päivittää softan ja ilmestyy käyttövalmiina valikkoon.

Käyttötarkoitukset ovat monet

Festoon-pallovalot kestävät myös ulkokäyttöä ja ne on luokiteltu IP44-kestäviksi. Kovimmilla pakkasilla (alle -20C) valot kannattaa kerätä talteen, mutta muuten pihaa voi valaista kelistä riippumatta. Kymmenen metriä pitkään valokokonaisuuteen on upotettu 20 lamppua, joiden väriä voi vaihtaa vapaasti. Johtoja voi myös ketjuttaa virtuaalisesti peräkkäin, jolloin valoilla voi kattaa isommankin alueen esimerkiksi häitä tai myöhäisillan grilli-iltaa varten. Laadukkaat materiaalit takaavat helpon asennuksen, ja kiinnityskoukkuja on tasaiseen tahtiin.

Sovelluksen kautta valaistusta voi säätää muun muassa kellonajan perusteella, ja valmiita teemojakin on tarjolla kymmeniä. Valaistusta voi ohjelmoida myös oman mielen mukaan 16 miljoonan värisävyn joukosta. Jokainen lamppu voidaan säätää eri väriseksi, vilkkumaan tai oikeastaan mitä mieleen vain tulee. Ennalta määritetyistä teemoista tuttuja ovat ainakin Ritari Ässästä tuttu Kitt, eli punaisena edestakaisin sykkivä valo, sekä Rainbow: nimensä mukaisesti sateenkaaren väreissä loimuava valaistus. Virtansa valot ottavat perinteisestä pistorasiasta.

Valmiit teemat riittävät varsin hyvin.

Kolmemetrinen Dots-valonauha sen sijaan koostuu 60 pienestä led-napista. Muuten tuote tekee saman kuin Festoon, mutta pienemmässä mittakaavassa. Nauhaa on helppo muokata eri muotoihin ja paikkoihin, mutta liimapintaa siinä ei ole valmiina. Kannattaakin siis asennoitua fyysiseen asentamiseen, jos valonauhan haluaa siististi näkyvälle paikalle tai pystypintaan. Pienestä koosta huolimatta ledit ovat erittäin kirkkaat ja reagoivat erittäin nopeasti sovelluksen muutoksiin. Pimeä huone kylpee väriloistossa Dotsin ollessa päällä. Virtansa valot ottavat usb-portista, joten ne soveltuvat helposti esimerkiksi tietokoneen tai konsolin läheisyyteen.

Melko tyyristä tämäkin

Twinklyn valikoima koostuu erilaisista valoratkaisuista, jotka helpottavat eri juhlapäivien koristelua tai ihan vain tietokonepöydän tunnelmointia. Erikseen myytävä USB-tikkumainen Twinkly Music Dongle -ratkaisu tarjoaa myös mahdollisuuden synkata valot musiikin tahtiin. Valikoimassa on myös seinäpaneeleita ja valoverhoja.

Noin 130 euroa maksava Festoon ja 50 euroa maksava Dots tekevät sen mitä lupaavat. Molemmat valot ovat yhteensopivia myös Googlen ja Amazonin ääniratkaisuiden kanssa. Hintaluokaltaan tuotteet ovat ehkä karvan halvempia kuin Hue-valot, mutta silti melko tyyriitä. Ne keskittyvät selkeästi sisustusvalomaisiin ominaisuuksiin kuin perinteiseen valaistukseen. Molemmille valmistajille on selkeä oma asiakaskuntansa ja tarpeensa.

Twinklystä jäi testisessioiden perusteella kuitenkin laadukas fiilis, jota täydentää helppokäyttöisyys. Varsinkin Festoon on erinomainen tuote terassille, kun taas Dots on enemmänkin lelu tai koriste. Vielä kun Suomessa olisi sen verran pimeää, että valoista olisi oikeasti jotain apua…