Viittä vaille maailmanloppu – ennakossa Bandai Namcon Scarlet Nexus

Bandai Namcon edellinen isomman profiilin toimintapläjäys Code Vein pyrki ammentamaan Souls-peleistä parhaat puolet onnistuen siinä paikoin hyvin vaihtelevasti. Tällä kertaa luvassa on edistyksellistä teknologiaa ja sujuvaa pelattavuutta yhdistävä toimintaroolipeli, jota KonsoliFIN pääsi testaamaan ennakkoon.

Kauas pilvet karkaavat

Ensiksi sananen testaustavasta: pelaaminen tapahtui PC:llä Bandai Namcon tarjoamalla pilviserverillä. Kokeilin peliä sekä verkkokaapelilla että ilman ja on pakko todeta, että olen positiivisesti yllättynyt, joskin samaan aikaan pilvipelaaminen todisti kaikki aiemmat olettamukseni oikeaksi.

Asuntoni kuitunetti toimi muilla laitteilla testaushetkellä moitteettomasti, joten ongelmat liittyivät yhtiön omiin servereihin. Piuhan kanssa homma toimi vielä suhteellisen hyvin ja ilmankin pystyi pelaamaan, mutta silloin esiintyi enemmän pätkimistä ja viivettä. Asetuksista pystyi priorisoimaan viiveen minimoimista ja käytännössä tämä oli ainoa oikea vaihtoehto pelaamiseen, jos halusi kokemuksen olevan jotain muuta kuin tympeä langattomalla yhteydellä pelattaessa.

Pilvipelaamisella on siis vielä todistettavaa, ainakin omissa kirjoissani.

Japanilaista aivopunkkia

Scarlet Nexus on japanilainen toimintaroolipeli, joka sijoittuu lähitulevaisuuden Maahan New Himukan kaupunkiin. Mutantoidut mörököllit eli Otherit ovat vallanneet planeetan ja kaikki kynnelle kykenevät psykokineettisiä voimia omaavat ihmiset on värvätty Other Suppression Force -nimiseen organisaatioon. Jokaisen jäsenen selkään on istutettu tulenpunaiset implantit liittymisen yhteydessä. Nämä ”lisäosat” mahdollistavat ihmisten ennennäkemättömän yhteistyön, sillä implanttien avulla jäsenet pystyvät kirjaimellisesti yhdistämään voimansa. Toinen taitaa telekinesian, toinen pyrokinesian ja niin edelleen.

Testisessio käsitti ensimmäiset kolme tuntia, jossa pääsi pelaamaan molemmilla pelattavilla hahmoilla eli Yuitolla ja Kasanella. Alussa dialogia tulvii verkkokalvoille jatkuvasti, mutta onneksi toiminta ottaa vallan alun tutoriaaliosion jälkeen. Scarlet Nexus näyttää visuaalisesti erinomaiselta, sillä graafinen tyylittely ja mielenkiintoinen maailma vetäisee mukaansa saman tien.

Estetiikasta tulee mieleen vahvasti kyberpunk, mutta kehittäjät ovat itse laittaneet isompaa vaihdetta silmään ja kehittäneet pelilleen uuden genren eli aivopunkin (brainpunk). Miltäpä tulevaisuus näyttäisi, jos kyberpunkille ominaiset, vartaloon keskittyvät modaukset keskittyisivätkin aivoihin? Tämä muuntaa pään lihakset voimakkaaksi teknologiseksi työkaluksi, jonka rinnalla älypuhelimet ja -kellot näyttävät yksinkertaisilta kapistuksilta. Scarlet Nexusin maailma tuntuu tämän johdosta hyvin uniikilta.

Kehuja ansaitsee myös taistelusysteemi, ainakin padiohjauksen osalta. Perinteisten perus- ja voimaiskujen ohella päähenkilö väistelee vihollisia näppärästi ja yhdistelee taistelukavereiden kanssa erilaisia kykyjä. Kirsikkana kakun päälle hahmo voi napata ympäristöstä myös objekteja, kuten autoja ja liikennemerkkejä, joilla kurittaa vihollisia. Pelaajalle suotavat työkalut ovat jopa poikkeuksellisen voimakkaat ja monipuoliset, sillä nykyisellään peli on vähän turhan helppo, etenkin toimintaroolipelien ystäville. Toivottavasti lopullisesssa pelissä vaikeustason voi valita mielensä mukaan.

Aiemmin mainittu estetiikkafiilistely kumpuaa jonkinasteisen anime-fanin suusta, joten umpijapanilainen tyyli jakaa varmasti myös mielipiteitä. Jos sitä täytyy verrata johonkin moderniin, tulee erilaisesta värimaailmasta huolimatta ensimmäisenä mieleen PlatinumGamesin Astral Chain. Animaatioista puheen ollen, Scarlet Nexus -anime julkaistaan kesällä samanaikaisesti pelin kanssa, joten nähtävästi Bandai Namco panostaa nimikkeeseen todella vahvasti.

Scarlet Nexusta pääsee testaamaan piakkoin myös itse. Xbox-konsoleiden kauppapaikalle ilmaantuu pelattava demo tämän kuun 21. päivä, kun taas PlayStation-konsoleille maistiainen saapuu viikkoa myöhemmin, eli 28. päivä. Julkaisun on puolestaan tarkoitus tapahtua tänä vuonna 25. kesäkuuta, jolloin peli julkaistaan samanaikaisesti Windowsille Steamissa sekä PlayStation- ja Xbox-konsoleille.