Razer DevCon 2021 starttaa tänään – haastattelussa asiantuntija Justin Cooney

Razerilta on tulossa kaikenlaista uutta pelaamiseen liittyvää oheistuotetta ja innovaatiota. DevCon 2021 antoi mahdollisuuden jututtaa Justin Cooneyta, joka vastaa Razerin maailmanlaajuisista suhteista.

Ensimmäisenä kiinnosti kuulla, miksi Razer on nyt keskittynyt tilaääneen ja minkälaisia mahdollisuuksia uuden sukupolven immersiivinen audio sisältää.

"THX Spatial Audio eli tilaääni on olennainen osa pelikokemusta, koska se asettaa sinut toiminnan keskiöön 360 asteen äänimaisemassa", Cooney selittää.

"Kuulet enemmän yksityiskohtia pelaamisestasi, voimakkaista räjähdyksistä taaksesi hiipivien pelaajien askeliin. Tämä ei ainoastaan lisää immersiota ja realismia dramaattisesti, mutta antaa käyttäjille myös kilpailuetua, koska sen avulla on mahdollista ennustaa luontevammin ja tarkemmin missä muut pelaajat sijaitsevat", Cooney jatkaa.

Cooneyn mukaan THX-tilaäänen on myös todistettu vähentävän kuuntelijan väsymystä, joten pelisessiot voivat olla yhä pidempi ja mukavampia. Immersiivinen audio keskittyy usein siihen, että ääni tulee yksittäisistä kohdista, tietyltä taholta pelaajan ympäriltä. Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista viedä tämä kokemus pidemmälle ambisonics-tekniikan avulla, mikä luo ikään kuin virtuaalisen äänipallon kuuntelijan ympärille.

"Ambisonics ottaa koko ympäristön huomioon, jotta ääni voi tuntua tulevan mistä tahansa puhujan sijannista riippumatta", Cooney kertoo.

"Tilaääni voidaan viedä vielä astetta pidemmälle HRTF-teknologian (Head Related Transfer Function) avulla. Se on suodatin, joka optimoi äänen toiston fyysiseen kuulon anatomiaan perustuen. Ja koska jokaisen henkilön kuuloprofiili on erilainen, paras HRTF on sellainen, joka on johdettu yksilön ainutlaatuisesta anatomiasta. Esimerkiksi THX Personal HRTF käyttää yksinkertaista valokuvaa simuloidakseen muutoksia, joita korvasi ja pääsi tekevät ääniaalloille."

Monien pelaajien ja erityisesti pc-puolen harrastelijoiden rakastamat RGB-valot ovat myös näkyneet Razerin valikoimassa jo pitkään. Sen merkitys peleissä on Cooneyn mukaan sidoksissa niin ikään immersioon ja kokonaisvaltaisen pelikokemuksen luomiseen. Eli tarkoitus ei ole pelkästään näyttää hyvältä.

"Voimme esimerkiksi tarjota integraatioita, joissa kaikkien pelilaitteiden valaistustehosteet vilkkuvat punaisina, kun käyttäjän terveyspalkki on vähissä, tai opetusohjelmia, joissa vilkkuvia näppäimiä käytetään varoittamaan mahdollisista toimista. Mahdollisuudet ovat kuitenkin paljon syvemmät, ja sisällyttämällä kumppaneita, kuten Phillips Hue ja Nanoleaf, on mahdollista rakentaa kokonaisia osioita, joissa kaikki reagoi itsenäisesti siihen, mitä pelissä on meneillään. Uskomme, että se on tapa lisätä kokemukseen upottamista", Cooney kertoo RGB:n tulevaisuudesta.

Razer esitteli myös Synapsea, joka on pilvipohjainen laitteistomääritystyökalu, jonka avulla käyttäjät voivat hallita, päivittää ja hienosäätää kaikki Razer-laitteidensa vaihtoehdot yhdestä paikasta. Pilvitallennuksen ansiosta omat asetukset ovat aina saatavilla, pelasipa missä hyvänsä. Synapse ei suinkaan ole käytettävissä vain Razerin laitteiden kanssa, vaan se tukee myös muita tuotemerkkejä.

Lopuksi Cooney antaa yhden neuvon sekä pelaajille että kehittäjille. Hän uskoo, että molempien huomion tulisi olla siinä kuuluisassa immersiossa.

"Olemme tehneet kaikista työkaluistamme mahdollisimman joustavia ja muokattavissa olevia, jotta kehittäjät voivat ilmaista visionsa täysin niiden kautta. Tarjoamme monia mahdollisuuksia Razer Chroman ja THX-tilaäänen kera. Kehittäjät saavat pääsyn lukemattomiin tuettuihin laitteisiin niin meiltä kuin muiltakin”, Cooney sanoo.

"Overwatchin kaltaisen pelin käynnistäminen ja kunkin hahmon väriteeman vilkkuminen sekä näppäimistön, hiirien että kuulokkeiden päällä on näkemisen arvoista. Huone päällystettynä tummanpunaisella värillä puolestaan vetää sinut syvemmälle DOOMin helvetilliseen maailmaan", Cooney summaa RGB-valaistuksen ideaa pelaajan näkökulmasta.

Razer Devcon 2021 on suunnattu niille, jotka ovat enemmän kiinnostuneita pelin tekemisestä kuin itse pelaamisesta. Se on myös avoin kaikille matkapuhelinten, tietokoneiden ja konsolien kehittäjille, joita tämän alan laitteistot, ohjelmistot tai palvelut kiehtovat.