Ripeää lisätilaa vanhoille peleille – testissä ADATA SE900G USB-kiintolevy

Uuden sukupolven konsoleissa eli PlayStation 5:ssä ja Xbox Series X|S:ssä taaksepäinyhteensopivuus on toteutettu esimerkillisen hyvin, ja monet vanhatkin pelit hyötyvät lisätehosta. Nämä edelleen vaikeasti saatavat pelivempaimet tarjoavat vakiona silti varsin rajallisesti tallennustilaa, eikä sitä välttämättä halua uhrata menneiden vuosien julkaisuille.

Lisää gigatavuja ja ennen kaikkea nopeampia latausaikoja näille onneksi tarjoaa ADATA:n valmistama SE900G-mallimerkinnällä kulkeva USB-kiintolevy, jonka mustan kuoren alla on NVMe-pohjainen SSD.

Valmistajan ilmoittamien tietojen mukaan laite yltää jopa 2 000 megatavuun sekunnissa niin luku- kuin myös kirjoitusnopeuksien osalta. Näin ollen se on ainakin teoriassa yli kolme kertaa nopeampi kuin SATA-väyläteknologiaan pohjautuvat USB-SSD:t. Huomionarvoista kuitenkin on, että sen enempää Sonyn kuin Microsoftin konsolillakaan ei USB-levyltä voi varsinaisia PS5/Series X|S -nimikkeitä pelata. Uudet pelit voi vain säilöä ulkoiseen tallennusvarastoon odottamaan parempia aikoja.

KonsoliFINin testiin saatiin SE900G:stä teratavun malli, jonka suositushinta on 159 euroa. Saatavilla on myös 512 gigatavun ja 2 teratavun kapasiteetilla olevat versiot. Vaikka tuotepakkauksen tarrassa mainostetaan yhteensopivuutta PS5:n ja Series X|S:n kanssa, toimii tämä USB-kiintolevy myös muiden ulkoista tallennustilaa käyttävien konsoleiden sekä PC-, Mac- ja Linux-tietokoneiden kanssa.

Värikästä menoa liian lyhyellä letkulla

SE900G:n erikoisuus on sen päälipuolella pyörivät RGB-valaistut kuviot. Niitä ei saa kytkettyä mistään pois päältä. Väriloiste ei katoa edes konsolin ollessa lepotilassa, ellei USB-virransyöttöä estä kokonaan. Onneksi sateenkaaren lailla loimottava pinta ei ole erityisen kirkas, eikä häirinnyt edes täysin pimeässäkään huoneessa.

Pakkauksessa tulee itse kiintolevyn lisäksi paperinen pikaohje sekä kaksi USB-kaapelia, toinen USB-C-liitännällä ja toinen perinteisemmällä USB-A-liittimellä. Liitettävä konsoli vaikuttaa siihen, kumpaa johtoa käytetään. PlayStation 5:ssä on kolme USB-liitäntää, joihin ulkoisen tallennustilan voi kytkeä: yksi edessä oleva USB-C-liittimellä oleva paikka sekä konsolin takapuolelta löytyvät kaksi USB-A-porttia. Kaikkien näiden nopeus on 10 gigabittiä sekunnissa. USB-C on suositeltavampi liitäntätapa, varsinkin jos konsolin kanssa käyttää PlayStation VR -kypärää.

ADATA on valitettavasti pihtaillut letkujen pituudessa, sillä vain 30 sentin mittaisina ne tuntuvat riittämättömiltä, jos PlayStation 5 on pystyasennossa. Kiintolevy jää hienoisesti roikkumaan jäykän kaapelinsa varassa, eikä asetu TV-tasolle konsolin viereen luontevasti. Vaikkei SSD-levyssä olekaan liikkuvia osia, eikä asennolla sinällään ole väliä, jäi lisäsenttejä silti kaipaamaan.

Sekä Xbox Series X:n että Series S:n kaikki USB:t ovat A-tyyppiä ja niiden nopeus 5 gigabittiä sekunnissa. Series X:llä kaapelin lyhyys ei ollut ongelma, olipa konsoli kummassa asennossa tahansa. Series S:ää ei ollut käytettävissä, mutta vähintään konsolin etupuolen USB-liitännässä nysänkin piuhan pitäisi piisata laitteen orientaatiosta huolimatta.

PlayStation 5:n kaverina

Arvostelulaitetta testattiin ottamalla verrokiksi USB-SATA-adapterin kautta liitettävä 960 gigatavun halpis-SSD, USB-virralla toimiva 4 teratavun mekaaninen kiintolevy sekä konsolien oma sisäinen tallennustila. Testeissä mitattiin aikaa, joka kului erilaisten pelien siirtämisessä konsolista ulkoiseen tallennustilaan ja takaisin. Lisäksi kellotettiin pelien käynnistykseen, tallennuksen ja Wreckfestin tapauksessa ajokisan lataamiseen kulunutta aikaa.

Huom! Paketista avattuna ADATA:n kiintolevy on oletuksena NTFS-tiedostojärjestelmällä, joten PlayStation 5 -käyttöä varten levy täytyy alustaa uudestaan exFATiksi.

PS4-pelien käynnistys- ja tallennuslatausajat - nopein merkitty vihreällä

Siirtoajat ja tiedonsiirtonopeudet PS5:ltä ulkoiseen tallennustilaan – nopein merkitty vihreällä

Siirtoajat ja tiedonsiirtonopeudet ulkoisesta tallennustilasta PS5:een – nopein merkitty vihreällä

PS4-pelien siirto konsolin vitos-Pleikkarin sisäisestä tallennustilasta ADATA:n NVMe-pohjaiselle SSD:lle sujui nopeammin kuin kahdella muulla vertailtavalla tallennusmedialla. Nelos-Pleikan pelien latausajoissa arvosteltava laite oli kärkikastia häviten vain niukasti konsolin omalle SSD-tallennustilalle. Joskin erot SATA-SSD:henkin nähden olivat verrattain pieniä, ja takaisin konsolille siirrettäessä SATA-levy olikin joskus jopa pari sekuntia nopeampi.

Series X:n kumppanina

Pleikkarista poiketen Microsoftin konsoleilla voi käyttää useita USB-levyjä samaan aikaan, ja Series X tukee pelejä jopa neljältä eri konsolisukupolvelta alkaen aina ensimmäisestä Xboxista. Käyttömukavuutta lisää myös se, että siirrot asemalta toiselle voi jättää hoitumaan taustalla – toisin kuin PlayStationilla.

Xbox-pelien käynnistys- ja tallennuslatausajat – nopein merkitty vihreällä

Siirtoajat ja tiedonsiirtonopeudet XSX:ltä ulkoiseen tallennustilaan – nopein merkitty vihreällä

Siirtoajat ja tiedonsiirtonopeudet ulkoisesta tallennustilasta XSX:ään – nopein merkitty vihreällä

Series X:llä SE900G oli aina kolmikon vikkelin, kun tietoa valui konsolista ulkoiselle levylle. Toiseen suuntaankin ADATA:n tuote pesi perinteisen HDD:n selvästi, mutta hieman erikoisesti hävisi SATA-levylle muutamassa tapauksessa. Monenkirjavuus tuloksissa vain lisääntyi pelien käynnistysaikoja mitatessa. Tiukassa sekuntipelissä ykkönen oli Series X:n sisäinen tallennustila, mutta ei SE900G huonosti tässäkään pärjännyt. Vielä niukemmaksi erot menivät tallennuksien latauksessa, eikä selvää voittajaa löytynyt.

Vaikka perinteisellä mekaanisella kiintolevyllä siirto- ja latausajat ovat pahimmillaan moninkertaiset, on se edelleen silti yhdessä asiassa ylivertainen: hinnan ja kapasiteetin suhteessa.

Teorian ja käytännön erot

Vaikka ADATA SE900G tarjoaa paperilla jopa 2000 Mt/s luku- ja kirjoitusnopeuksia, käytännössä nykykonsoleilla ei päästä kuin murto-osaan tästä. PlayStation 5:kään ei saa näennäisesti tuplasti nopeammista liitännöistään käytännössä mitään nopeushyötyä Xboxiin nähden. Varsinkin PS5-pelien siirto "kylmäsäilytykseen" tai sieltä takaisin pelattavaksi on yllättävän hidasta riippumatta ulkoisen tallennustilan tyypistä. PS5:n supernopeaksi mainostetulle 825 gigatavun SSD:lle data liikkui parhaassakin tapauksessa vain hieman reilut 100 megatavua sekunnissa, kun Series X:lle pystyi siirtämään pelien asennuksia melkein kolme kertaa sutjakkaammin. Tässäpä Mark Cernylle selittämistä.

Tietokonekäytössä ulkoisesta SSD:stä saadaan sentään paljon enemmän irti, ja nopeudet olivat Blackmagic Disk Speed Testin mukaan yli 900 megatavua sekunnissa niin lukemisen kuin kirjoittamisen osalta. Tuloksia oli sitä paitsi rajoittamassa testikoneena olleen MacBook Pron USB-C-liitäntä, joka ei yllä kuin 10 gigabittiin sekunnissa. Riittävän uusissa PC-koneissa olevat USB 3.2 Gen 2x2 -liitännät tarjonnevat siis vielä noin tuplasti rivakampaa kyytiä.

Edellissukupolvien pelit kuitenkin hyötyvät selvästi ulkoisesta SSD:stä nopeina latausaikoina, jolloin konsolien sisäisen tallennustilan voi pyhittää vain uuden sukupolven julkaisuille. SE900G ei kuitenkaan ole juuri sen nopeampi kuin SATA-pohjainen SSD-levy. Mutta sellaiselle joka tahtoo viilata viimeisetkin kymmenykset pelien lataushetkistä pois, ja joka ei RGB-valaistuksesta hätkähdä, on ADATAn ulkoinen levy hyvä valinta.