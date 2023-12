Fantastinen välipala

Final Fantasy XVI:sta ensimmäinen lisäosa, Echoes of the Fallen, sijoittuu aikaan ennen tarinan viimeistä koitosta ja antaa pelaajille mahdollisuuden päästä nauttimaan vielä muutamista hetkistä pääkolmikon kanssa. Vaikka sitä ei voi millään tavalla kiitellä pituudesta, se on kuitenkin nautittava välipala ennen ensi kevään suurempaa lisäosaa.

Uusia mysteerejä

Seikkailu alkaa, kun Clive ja kumppanit saavat vihiä, että mantereella on alkanut kukoistaa kristallikauppa, jossa myytävät kivet ovat vaarallisia väärennöksiä. Ne näyttävät ja tuntuvat aidoilta, ja omaavat rahtusen sitä taikaa, mitä aidot kristallitkin. Mutta jokin niissä mättää. Mysteeri sen kuin syvenee, kun poppoo päätyy tutkimaan ikivanhaa kivitornia, jonka luultiin olevan suljettu pysyvästi. Sen sisältä paljastuu kokonainen kadonnut maailma, jota entisaikojen kansakunta The Fallen kutsui kodikseen.

Varsinainen seikkailu on pikemminkin yksi tehtävä muiden joukossa, jossa pelaaja pääsee tutkimaan uutta aluetta ja ottamaan matsia uuden hillittömän pomotaistelun parissa. Suuria paljastuksia tai juonta mullistavia tekijöitä on turha odottaa.

Seikkailu tuo mukanaan pari uutta asetta, uuden biisin soitettavaksi piilopaikassa, sekä mahdollisuuden otella uutta hirvitystä vastaan tutussa arcade-moodissa. Uusinta pomoa ei voi kehua tarpeeksi, eikä varsinkaan sen hulppeaa tunnaria, mutta muut viholliset jäävät tusinakaartin tasolle.

Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Echoes of the Fallen olisi nautittava maistiainen ja tervetullut lisäys Final Fantasy XVI:n saagaan. Mikä tahansa lisäys vuoden parhaaseen peliin on aina hyvästä.

Hinnalla pilattu?

Echoes of the Fallen kustantaa itsenäisesti kympin verran, mikä on ehkä turhankin kova hinta muutaman tunnin lisäosasta. Se ei ole millään tavalla välttämätön kokonaisuus, jota ilman peli tuntuisi keskeneräiseltä. Jos molemmat tämä ja ensi kevään pidempi lisäys kiinnostavat, niin peliin on tarjolla Expansion Pass hintaan 24,95€.

On kuitenkin vaikea arvioida, onko sekään vielä hintansa arvoinen, sillä tulevasta lisäosasta on vain hitusen tietoa saatavilla. Pelintekijät lupailevat seuraavalle paketille pituutta reilut kymmenen tuntia, mikä on jo askel parempaan. Lupausten perusteella on kuitenkin aina vaarallista ostaa mitään ennakkoon.

Jos kuitenkin Final Fantasy XVI on jo kaluttu läpi, etkä ole vieläkään saanut tarpeekseen Cliven ja kumppanien seikkailuista, Echoes of the Fallen on täysin mukiinmenevä jatko, jonka parissa viihtyy mielellään.

Se on juuri tarpeeksi auttamaan Final Fantasy VII: Rebirthin odotuksessa.