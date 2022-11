Ratchet ja Clank rynnistävät PS Plus -palvelun Classics-valikoimiin viiden pelin voimin – ilmaista Rift Apart -sisältöäkin tarjolla

Sony juhlistaa Ratchetin ja Clankin 20-vuotista taivalta tuomalla Classics-valioimaan peräti viisi sarjan peliä.

PlayStation Plus Premium -jäsenten ulottuvilla oleva Classics-pelivalikoima kasvaa PlayStation 3:n Ratchet & Clank -seikkailuilla. Tarjolle heitetään 15. marraskuuta seuraavat nimikkeet: Ratchet & Clank, Ratchet & Clank: Going Commando, Ratchet & Clank: Up Your Arsenal, Ratchet: Deadlocked sekä Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction.

Näiden lisäksi kaikki Ratchet & Clank: Rift Apart -pelaajat pääsivät käsiksi 20th Anniversary Armor Pack -juhlapakettiin jo aiemmin. Kyseinen pakkaus sisältää sarjan aiemmista osista inspiraationsa saaneita pukuja:

Commando Armor inspired by Ratchet & Clank: Going Commando

Holoflux Armor inspired by Ratchet & Clank Future: A Crack in Time

Quest Armor inspired by Ratchet & Clank Future: Quest for Booty

Marauder Armor inspired by Ratchet: Deadlocked

Clank Armor to celebrate the greatest of pals

Lisätietoja PlayStation Blog -sivustolta, täältä.