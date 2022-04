Kotimainen Returnal putsasi pöydän BAFTA Game Awards -gaalassa

Kotimainen Housemarque kuului BAFTA Game Awards -gaalan suurimpiin voittajiin. Studion PlayStation 5 -yksinoikeusjulkaisu Returnal voitti yhteensä neljä palkintoa.

Tieteisräiskintä pokkasi palkinnot musiikista, äänisuunnittelusta, parhaasta roolisuorituksesta (Jane Perry), ja illan kruunasi Vuoden peli -palkinto. Studion perustajan, toimitusjohtaja Ilari Kuittisen, kiitospuheen voi katsoa uutisen lopusta.

Illan menestyjiin kuuluivat myös kaksi palkintoa voittaneet Ratchet & Clack: Rift Apart ja It Takes Two. Kaikki ehdokkaat ja voittajat voi tarkistaa BAFTAn verkkosivuilta.

"We took a leap of faith and had to build our wings while falling but everyone from the team that's made such an incredible effort and the end result far surpasses even our wildest expectations."

A beautiful speech from the Best Game award winners Returnal at #BAFTAGames. pic.twitter.com/LjzheigkIx

— BAFTA Games (@BAFTAGames) April 7, 2022