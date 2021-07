Hengitä syvään. Poistamme vain persoonallisuutesi

Olet mielenluotaaja. Tehtäväsi on etsiä yhteiskunnan joukosta ne, jotka voivat järkyttää Järjestelmän tasapainoa.

Mustetahroja vimpaimilla

Eteen aukeaa kaupungin kartta, johon ilmestyy tietoa mahdollisista avuntarvitsijoista. Hommat hoidetaan kotikäynteinä, joten suuri osa päivästä kuluu tien päällä. Digitaalisen mustetahratestin avulla suoritettavan kyselyn jälkeen on diagnoosin aika.

Vaurioitunutta mieltä hoidetaan erilaisilla sähköisillä vimpaimilla. Perustyökalulla homma on hidasta ja hieman riskialtista, mutta taitojen karttuessa käyttöön saa tiettyyn vaivaan erikoistuneita laitteita, joilla hoidot sujuvat huomattavasti sukkelammin. Nämä mielikuvitukselliset kojeet hyödyntävät muun muassa potilaan silmiä sekä äänihuulia.

Hoidoissa on oikeastaan vain yksi pieni sivuvaikutus. Potilaan persoona nimittäin saattaa vaurioitua tai paremminkin kadota kokonaan. Tämä tietysti palvelee järjestelmää, sillä sen kannalta persoonaton ja kyseenalaistamaton mieli on työteliäs mieli. Sivuoireita voi lievittää lääkkeillä, mutta niissäkin on tietysti omat ongelmansa. Pieleen menneen hoidon jälkeen voi kelata vaikka parikin päivää taakse päin, joten yritys, erhe ja kelaus tekevät mestariskannaajan.

Vaisu yritys

Pelkistetty ulkoasu ja äänimaailma sopivat Mind Scannersin dystopiaan hienosti. Teosta on verrattu takavuosien hittipeli Papers, Pleaseen ja kieltämättä yhtäläisyydet humoristisessa lähestymistavassa sekä yleisilmeessä on helppo huomata. Ero näkyy eniten siinä, että Mind Scanners luottaa enemmän tuuriin, kun taas verrokki nojaa tutkimukseen ja todisteiden analysointiin. Tuurikauppa onkin "mieliskannereiden" heikointa antia. Osa mustetahratesteissä tehtävistä valinnoista kun on sen verran hämäriä, että on vain vedettävä arvalla oikea vaihtoehto. Lisäksi matkustaminen vie aivan liikaa aikaa hoitotoimilta.

Pieni salaliittoja ja muita juonenkäänteitä sisältävä tarinakin on, mutta se ei varsinaisesti säväytä. Pelin läpäisee helposti alle viidessä tunnissa, eikä uudelleenpeluuarvoa juurikaan ole. Kiinnostavimmaksi anniksi jää hoitoon käytettävien laitteiden mielikuvituksellisuus. Mind Scanners on ihan kiva, mutta herkullisen aiheen huomioon ottaen lopputulos jää harmittavan vaisuksi.