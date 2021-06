Nintendo tekee koodaamisen helpoksi

Pelien tekeminen kiinnostaisi, mutta koodaaminen ei ole oma juttu? Ei hätiä mitiä, Nintendo on julkaissut juuri tähän tilanteeseen sopivan tuotteen.

Game Builder Garage on Nintendon Switch-konsolille julkaistu nimike, joka päästää koodaamaan pelejä ilman minkään sortin koodaamistaitoja. Aivan kaikkeen se ei taivu, mutta näilläkin eväin päästään jo pitkälle.

Tee itse parempi

Homman nimenä Game Builder Garagessa on kaksi asiaa. Yhdellä kädellä ovat interaktiiviset oppitunnit ja toisella puolen omien pelien luominen sekä pelaaminen.

Oppitunnit tekevät sen mitä lupaavatkin, eli opettavat luomaan pelejä seitsemän kattavan oppitunnin merkeissä. Jokainen niistä keskittyy erityyliseen peliprojektiin useamman lyhyen pyrähdyksen merkeissä. Opetussuunnitelmassa on muun muassa yksinkertainen hippatasoloikka, kilpa-ajamista, 3D-seikkailua sekä Gradius-tyylinen ammuskelu.



Sen seitsemän oppituntia



Varsinaisten oppituntien väliin on sijoiteltu tukuttain pieniä haasteita, jotka ovat kuin jonkin sortin aivopähkinöitä. Niillä testataan, onko edellisten oppituntien sisältö jäänyt käyttäjien mieleen. Nämä testit ovat myös parhaimmillaan nokkelaa ja lyhyttä hupia, joten niiden kokemista ei pistä pahakseen.

Kokonaisuus on suunniteltu varsin mallikkaasti ja yksityiskohtaisesti. Välillä eteneminen voi tosin tuntua liiankin hitaalta ja hieman kehittyneemmän kokijan tekee palavasti mieli päästä eteenpäin pikakelauksella. "Kurssikalenterista" ei voi myöskään valita järjestystä, jossa opinnot hoidetaan, vaan käytössä on vissi järjestys, jota on pakko seurata. Heti ei voi siis hypätä opiskelemaan 3D-seikkailua, vaikka kovasti ehkä haluaisikin.



Allekirjoittaneen työstämä peli, jota pelataan Switchiä kallistelemalla



Opinto-ohjaajana on kaksi kappaletta lenteleviä palleroita, jotka puhekuplineen ohjeistavat tekemään tarvitut toimet kohta kohdalta. Paljon mahdollisuuksia variointiin ei ole, vaan kaikki tehdään näiden pylperöiden mielen mukaan. Pelaajien, tai siis oppilaiden, ei ole näin myöskään mahdollista tehdä mitään väärin. Haluttu toimenpide ja painettava namiska korostetaan ruudulla, joten jumiin ei pitäisi olla mahdollista jäädä. Vaikka jokainen haluttu toiminto merkitään hyvin, voi englanninkielen ymmärtäminen olla tarpeen harjoituksia tehdessä, sillä opettajaolennot pulisevat paljon.

Omituisten Nodonien kerho

Sen lisäksi, että puuhaaminen on helppoa, on se myös mukavan visuaalista. Pelaaja, jos nimikkeen käyttäjä sitä sellaiseksi voi edes sanoa, käytännössä lätkii kanvaasille eri asioita edustavia olentoja ja vetelee niiden välille viivoja.



Tältä näyttää yksinkertainen peli



Nämä Nodon-nimiset olennot voivat edustaa vaikka sun mitä yksinkertaisista muodoista abstrakteihin asioihin. Omenoiden, hahmojen ja muiden fyysisten asioiden lisäksi käytettävissä on monen monta otusta abstrakteimmillekin asioille, kuten vertaamiselle, numeroarvoille, AND- sekä NOT-toiminnoille ja vaikkapa painovoimalle. Eikä unohtaa sovi eri napeille, konsolin liiketunnistimelle ja IR-kameralle omistettuja Nodoneita. Välillä mukaan on pakko mahduttaa myös hieman matemaattisia toimintoja, joten käytettävissä on plussaamista, absoluuttisia arvoja ja neliöjuuria, joiden avulla vaikkapa laskea pisteitä, aikarajoitteita ja ties mitä numeraaleja.

Rakentelua helpottaa Nodon-olentojen höpsöt ulkoasut sekä opinnoissa esille tulevat luonteenpiirteet. Joka tuttavuudella tuntuu opintopuolella olevan oma luonteensa ja hassu ulkoasunsa. Osa hahmoista heittää huulta, joku on ujo, toinen iskee silmää flirttimäisesti ja moni niistä kannustaa rakenteluun. Tämän sortin luonneleikki saa asiat painumaan päähän hitusen paremmin. Nodon-olentoja on tarjolla yli 80 kappaletta, joskaan kaikkia niitä ei kohdata oppituntien aikana. Aivan täydellistä käsitystä kaikesta ei siis pänttäämällä saa.



Tältä näyttää osa perin monimutkaisesta pelistä



Eri olentojen välille luotavat yhteydet ovat homman suola ja pippuri. Kanvaasille voi tiputtaa vaikka sun minkälaisia hahmoja, mutta sellaisenaan niitä ei pelin puolella voi liikutella. Sitä varten tarvitaan toinen analogitatin liikutteluun keskittyvä Nodon, josta vedetään sitten viiva pelaajahahmon liikkumiseen vaikuttavalle riville. Näin pelaajan on mahdollista ohjata hahmoa. Mitä monimutkaisempi ja laajempi peli, sitä enemmän asioita ja niiden välille vedettäviä viivoja suunnittelupöydällä on. Voi kuulostaa sekavalta, mutta onneksi oppitunnit hahmottavat asian hyvin.

Klassikot uusiksi

Kuten mainittua, yksinkertaisen pelin luominen ei ole temppu eikä mikään, mutta jos haluaa monimutkaista ja näyttävää, niin panostus on tarpeen. Osviittaa voi saada vaikkapa lataamalla muiden pelaajien luomuksia. Kyllä, muiden pelaajien pelejä voi imaista omalle konsolille tutkittavaksi ja pelattavaksi. Verkkoon on jo nyt ladattu jos minkä sortin taideteosta. On Doom Eternalista mallia ottanut, joskin huomattavasti yksinkertaisempi, räiskintätekele. On Earthbound-roolipeliä imitoiva tuotos, johon on tekstuuritoiminnolla luotu 2D-pelihahmoja. Onpa Hideo Kojiman kehittelemä P.T.-kauhuilu myös luotu uudelleen Game Builder Garagessa. Mielikuvitus tuntuu vain olevan rajana.



Joku nokkela on luonut Sonic-tasoloikkaa



Rajoja asettavat toki myös tarjolla olevat objektit. Vaikka rakennusmateriaalina onkin paljon erilaisia asioita ja palikoita, niin joitakin perusmuotoja uupuu, ja tuttuja elementtejä tulee varmasti vastaan pelissä kuin pelissä. Täysin uusien hahmojen tai objektien luominen ei noin vain onnistu, joten oletuksena käytössä olevat robottihahmot ja muut örrimörrit tulevat varmasti tutuiksi.

Kun oman merkkiteoksen on saanut valmiiksi, sen voi ladata verkkoon muiden ihasteltavaksi. Tai, no, niiden ihasteltavaksi, jotka tietävät kyseisen pelin uniikin koodin. Nintendo ei ole näet tarjonnut nintendomaiseen tyyliinsä mitään tapaa selata muiden tekemiä tuotoksia Game Builder Garagen sisällä. Koodit pitää siis jakaa jollain muulla tavalla, esimerkiksi kirjekyyhkyillä tai asiaan omistautuneiden verkkosivujen avulla.



Myönnän, tämä P.T.-kopio säikäytti



Nintendon ajatuksena lienee ollut pitää haitallinen sisältö poissa muiden, etenkin nuorempien, pelinkehittäjien silmistä. Kenties. Mutta edustaahan tämä ratkaisu hieman mennyttä aikaa.

Tämän miinuspuolen vastapainona pitää mainita, että nimike tukee usb-hiiren käyttöä. Telakkaan kytketyllä hiirulaisella rakentelu toimii mainiosti, etenkin eri toimintojen välille vedettävien yhteyksien vetelyssä. Ei sillä, ohjaimella pelaaminen onnistuu myös mallikkaasti, minkä lisäksi kosketusnäytön tökkiminen on mitä parhain ohjaustapa. Jos Super Mario Maker 2:n mukana tullut stylus-kynä on tallella, toimii se myös tämän tuotoksen kanssa mitä mallikkaimmin.

Nuoremmillekin devaajille

Game Builder Garage on mainio ohjelmanpoikanen, jonka avulla pelien tekeminen on helppoa, ja jopa nuoremmillekin "devaajille" sopivaa. Mitä enemmän nimikkeelle antaa aikaansa, sitä parempia lopputuloksia on lupa odottaa. Täydellinen kokonaisuus uutukainen ei ole, mutta siitä on moneksi, kuten monet verkkoon ladatut pelit osoittavat.

Tämä puuhailu ei välttämättä ole kaikkien suosikkiajanvietettä, mutta jos aihe kiinnostaa, eikä näprääminen pelota, uskaltaa tuotosta suositella.