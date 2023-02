Kuin Matt Damon ilman perunoita

Oikeassa maailmassa Kuun ja Marsin valloitus on taas tapetilla, kun kaupalliset toimijat kilpailevat siitä, kuka pääsee halvimmalla kiertoradalle ja siitä edemmäs. Muutama vuosi sitten julkaistussa Deliver Us the Moonissa ja uudessa Deliver Us Marsissa nämä taivaankappaleet on jo kertaalleen otettu haltuun, ja näissäkin tarinoissa raadollinen talouskasvu on syrjäyttänyt kirkasotsaisen tieteentekemisen. Mistä duologiassa tarkkaan ottaen on kysymys?

Koko ihmiskunnan puolesta

Taustatarina heijastelee nykyhuolia: Ihmiskunnan energia-ahneus ei tunne rajoja, ja kotiplaneettamme kestokyky alkaa olla ylitetty. Ratkaisuksi on löytynyt Kuun helium-3-varannot, joista fuusioreaktorilla tuotettava sähkö vaikuttaa rajattomalta resurssilta. Virtaa Maahan kuljettava mikroaaltovoimalinja on kuitenkin hiljentynyt jokin vuosi takaperin, ja siitä vastuussa ollut Maailman avaruusjärjestö (World Space Agency, WSA) on hiljaksiin ajettu alas.

Kuhiseva avaruusmatkojen johtokeskus on hiljentynyt

Yksinäinen astronautti joutuu virittämään viimeisen raketin matkakuntoon, ampumaan itsensä Kuuhun ja selvittämään, mitä on ongelman taustalla. Lahoavan infrastruktuurin läpi kulkiessaan sankarimme tutustuu Kuun siirtokunnan viimeisiin vaiheisiin.

Deliver Us the Moon on formaatiltaan terästetty kävelysimulaattori, ja se tuo vahvasti mieleen etenkin Everybody's Gone to the Rapturen: Maisemat ovat autioita, kulku on verkkaista ja peli on lähinnä lähihistorian salaisuuksien avaamista lyhyiden äänitteiden kautta. Erityisesti tunnelma tuo mieleen Rapturen, sillä menneisyydessä lähestyvä pienimuotoinen maailmanloppu on kaikessa läsnä.

Kuukeskuksen auditorion hiljaisuutta ja pimeyttä leikkaa vielä kuolleempi ukonäkymä

Noin viidessä tunnissa läpi hipsuteltu kiertokävely on nätisti paketissa lopputekstien alkaessa, mutta se jättää sopivasti langanpätkiä roikkumaan jatko-osaa varten, ja sellainen on nyt siis saatu Deliver Us Marsin muodossa.

Raahaa aasisi Marsiin

Uuden pelin alkaessa on kulunut muutama vuosi. Maapallo nilkuttaa jälleen eteenpäin, ja uudelleenkäynnistetty WSA on avaruuslentokunnossa. Kuun siirtokuntaa rakentamassa olleen Isaac Johansonin tytär Kathy on astronauttivuosikurssinsa priimus, joka onnistuu tyrkyttämään itsensä lennolle Marsiin. Punaisen planeetan pinnalta on vastaanotettu kummallinen viesti, jonka alkuperää täytyy lähteä selvittämään.

WSA:n pihamaalla pääsee tapaamaan lähes luonnollisen näköisiä ihmisiä

Matka naapuriplaneetalle ei suju tietenkään ongelmitta, ja laskeutuminenkin jättää toivomisen varaa. Niinpä Kathy pääsee samoilemaan Marsin pinnalla yksin, seuranaan lentorobotti AYLA ja radion kautta huutelevat, toisaalle tipahtaneet matkakumppanit. Patikoinnin ja mönkijäajelun lisäksi taivalta taitetaan kiipeilyhakkujen varassa kiviseinillä kavuten.

Kat hikoilee seinällä ja AYLA vain muina palloina leijuu vierellä

Marsin salaisuuksia selvitellään osittain samaan tyyliin kuin Kuun, mutta paljon on muuttunutkin.

Vaivalloista vaellusta

Deliver Us Mars on merkittävästi enemmän peli kuin edeltäjänsä, lisäksi sillä on pituutta ainakin tuplasti. Kiipeily tuo liikkumiseen uutta haastetta, ja sähkösäteiden yhdistelystä erilaisten signaalinjakajien ja -himmenninten avulla on tehty oma mielenkiintoinen minipelinsä. Jopa välivideoiden katselua edellyttävä salauksenpurku toimii jonkinmoisena aivojumppana.

Tätäkään välipätkää et näe ilmaiseksi

Valitettavasti suuri osa tekemisestä on jonkinlaista slow-time-event-puuhastelua, esimerkiksi avaruusaluksen laukaisuvaiheessa vain haeskellaan katseella aktiivista nappia ohjauspaneelista ja painetaan, väännetään tai liu'utetaan se oikeaan asentoon. Liikkuminen tapahtuu enimmäkseen ahtaissa putkissa, joissa täydellisyydentavoittelijat koluavat jokaisen nurkan sarjakuvalehtiä ja rannetietokoneita etsiessään.

Aika ajoin Katin täytyy rikkoa putkia tai muita esineitä kätevästi rannerenkaasta ammuttavalla lasersäteellään

Valitettavasti pelistä paistaa tietynlainen hiomattomuus. Puhtaiden graafisten räpsyntöjen lisäksi ympäristöön vaikuttaminen ja jopa liikkuminen häröilee pahasti. Eräänkin kiipeilyseinän yläreunalla ihmettelin, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, ja ehdin pudotakin puolen tusinaa kertaa kuolemaan. Lopulta kameran ahkera kääntely sai Kathyn hyppäämään seinältä reunan yli tasanteelle, jolle alun perinkin piti päästä, mutta mikä ei jostain kumman syystä ollut onnistunut. Tällaiset kauneusvirheet käyvät hermoille, varsinkin kun niiden takia joutuu hakkaamaan samaa kohtaa useamman kerran.

Ei kahta ilman...?

Deliver Us -pelit kertovat ajankohtaisen tarinan, jossa ympäristökatastrofit, maailmankuvien polarisoituminen ja itsekkyys ovat johtaa useampaankin maailmanloppuun. KeokeN esittää juuri sen tärkeän kysymyksen, jonka Elon Muskin pitäisi kysyä itseltään: olisiko sittenkin parempi yrittää pelastaa tämä ainoa planeetta, jolla ihminen on asunut sen sijaan, että asettaisimme tavoitteeksi tähdet?

Mars voi olla kiehtova, mutta kovin elämälle ystävällinen se ei ole

Melodramaattisen kerronnan tehoa syö joitain poikkeuksia lukuunottamatta aika onneton kasvojen mallinnus. Koskettavat kohtaukset muuttuvat surkuhupaisiksi, kun silmissä ei ole mitään eloa tai huulet eivät liiku vollottamisen tahtiin. Ainoastaan Kathylle on eräissä kohdin onnistuttu luomaan hienovaraisen ilmeikkäitä katseita, mutta valitettavasti nämä ovat poikkeuksia.

Onko Mars Roverissa sittenkään mukavampi itkeä kuin Ladassa?

Vaikka Deliver Us the Moon ja Deliver Us Mars ovat suoraan sanottuna aika kehnoja pelejä, niiden tarina on kantanut sen verran hyvin, että jään mielenkiinnolla odottamaan, täydentyykö sarja vielä jossain vaiheessa trilogiaksi. Kolmannella yrityksellä tekniikkakin voitaisiin saada kuntoon, ja juonenkäänteiden ansiosta omalla odotuslistallani on Deliver Us...

No, pelatkaa itse, niin voidaan keskustella aiheesta.

Antakaa meille edes Maa