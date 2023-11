Epicin viikon ilmaispelinä kehuttu avaruusseikkailu Deliver Us Mars – ensi viikolla mätkitään maksutta peräti kahden nimikkeen verran

Epic Games on heittänyt ilmaispelinsä vaihtoon, kuten torstaisin tapana on.

Pelaajat voivat seuraavan viikon ajan napata parempaan talteen Deliver Us Marsin (arvostelu), tuon kehutun Deliver Us The Moonin jatko-osan. Peliä kuvaillaan ihmiskunnan lopunajoille sijoittuvaksi tunnelmalliseksi ja immersiiviseksi astronauttielämykseksi. Lisätietoja pelin Epic-tuotesivulla, täällä.

Viikon päästä torstaina tarjolle saadaan neljän pelaajan tag team -mätkintä Jitsu Squad sekä areenataistelu Mighty Fight Federation.

Lisätietoja Epic Games Storesta, täältä.