Scifi-jännäri Deliver Us The Moon uuden sukupolven konsoleille

Vuonna 2019 julkaistu scifi-seikkailu Deliver Us The Moon uudelleenlämmitetään nykysukupolven konsoleille.

Hollantilaisen KeokeN Interactiven kehittämä apokalyptinen avaruusjännäri kertoo viimeisestä astronautista, jonka tehtävänä on matkustaa kuuhun ratkaisemaan maan energiaongelmat ja näin pelastaa ihmiskunta.

Uuden sukupolven versiossa on hyödynnetty tuoreinta teknologiaa. Muun muassa latausaikoja on tiukennettu ja 4K-grafiikkaa koristavat säteenseurannan avulla toteutetut parannetut varjo- ja heijastusefektit. PlayStation 5 -pelaajien iloksi ohjaimen adaptiivisille liipasimille ja sisäänrakennetulle kaiuttimille on keksitty käyttöä.

Päivitetty versio saapuu digitaalisiin kauppapaikkoihin kesäkuun 23. päivä ja pelin edellisen sukupolven laitteelle ostaneet voivat ladata päivityksen ilmaiseksi. PS5:lle julkaistaan myös fyysinen paketti, joka sisältää pelin lisäksi julisteen, tarroja ja pelin soundtrackin latauskoodin.

Huom! Pelin Deluxe-versio on Playstation Plus -tilaajille tarjouksessa 26.5. asti.