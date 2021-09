Parasta apinapalloilua sitten nolkytluvun alun

Apinapalloilun kruunaamaton kuningas on jälleen keskuudessamme. Super Monkey Ball Banana Mania paketoi vihdoinkin yksiin kansiin ne kaikista parhaimmat ja rakastetuimmat marakattitaiteilut.

Amusement Visionin Super Monkey Ballillakin on ikää jo kiitettävästi, sillä se julkaistiin alkujaan kolikkopelinä vuonna 2001 Segan NAOMI-raudalle. Kotikonversio näki päivänvalon puolestaan Nintendon GameCube-konsolin julkaisun yhteydessä. Varsinaisen kakkososan jälkeen Sega lähti keulimaan pahasti sarjan kustannuksella, sillä vuosina 2005–2012 saatiin vuosittain jos jonkinlaista yrittäjää, joista yksikään ei päässyt kahden ensimmäisen pelin tasolle.

Kun Sega julkisti kesäkuussa 2021 Super Monkey Ball Banana Manian, fanit olivat haltioissaan. Vuosikausia kinuttu remasterointi kahdesta ensimmäisestä pelistä Super Monkey Ball Deluxen ekstroilla höystettynä saapuisi viimeinkin uusimmille laitteille!

Kazuma Kiryu odottamattomassa ympäristössä.

Ken apinoinnin taitaa

Idea Super Monkey Ballin taustalla on hyvinkin simppeli. Pelaaja ohjastaa pientä marakattia läpinäkyvän pallon sisällä. Vasemmalla ohjaustatilla pyöritellään kenttää, jolloin pallo rullailee pitkin ja poikin kohti maaliviivaa. Oikealla tatilla kontrolloidaan kameraa ja matkan varrella kerätään valuutaksi kelpaavia banaaneja. Yksinkertaista, hauskaa ja ennen kaikkea koukuttavaa!

Tekijätiiminä toimii tällä kertaa Amusement Visionin sijaan Yakuzasta tuttu Ryu Ga Gotoku Studio. Japanilaiskehittäjä on laajentanut viime aikoina repertuaariaan toimintaoopperoiden ulkopuolelle, sillä studio on myös taannoin ilmestyneen Virtua Fighter 5:n päivitetyn version takana. Jälki on vakuuttavaa ja remasterointi suoritettu juuri oikeista paikoista.

Niin pelaaja kuin apinatkin seuraavat juonta televisiosta.

Kaikki kyydissä

Super Monkey Ball Banana Manian mainospuheet eivät jää höpinän asteelle, vaan käytännössä peli sisältää kaiken tavaran kahdesta ensimmäisestä osasta sekä Deluxe-versiosta. Tämä tarkoittaa yli kolmeasataa kenttää ja kahtatoista minipeliä, joihin lukeutuu muun muassa kilpa-ajelu, jalkapallo ja se kaikista tärkein, eli tarkkuusheitto (Monkey Target, jee!). Tarinatila puolestaan koostuu kymmenestä maailmasta, jossa juonta kuljetetaan lyhyiden sarjakuvapätkien avulla maailmojen välissä.

Moninpelikin onnistuu jaetulla ruudulla neljän pelaajan voimin, mutta jostain kumman syystä Sega ei ole ainakaan vielä vahvistanut tämän olevan mahdollista verkossa. Sieltä löytyvät tällä erää vain tulosluettelot, jotka tuskin lohduttavat paatuneimpia verkkokisaajia.

Dreamcast-pallero ja vehreä kouru.

Ei pelkkää vanhan kierrätystä

Super Monkey Ball Banana Mania sisältää myös tukun uusia pelimuotoja. Mörköbanaanimoodissa (Dark Banana Mode) pelaajalla on edessään kymmenen uutta kenttää, joissa täytyy päästä maaliin saakka, mutta vältellä mätiä banaaneja viimeiseen asti. Kultabanaanimoodissa keräillään jokaisesta kentästä kaikki banaanit, kun taas käänteistilassa startti- ja maaliviiva vaihtavat paikkaa. DX-moodissa on pelattavana Super Monkey Ball Deluxen 46 kenttää ja alkuperäismoodista löytyy 23 kenttää kahdesta ensimmäisestä apinapallosta alkuperäisen vaikeustason kera.

Peli sisältää myös tukun uusia hahmoja sekä kustomointimahdollisuuksia. Apinoille voi laittaa mieleisensä vaatteet ja pallotkin voi koristella. Tarinatilassa voi puolestaan käyttää hidastusta ja aikarajojen pidennystä, mikäli kentät käyvät liian hankaliksi.

Bileet!

Hahmokavalkadista löytyy karvakamujen lisäksi tukku Segan peleistä tuttuja kasvoja, kuten Sonic, Tails, Yakuzasta tuttu Kazuma Kiryu ja Jet Set Radion Beat.

Musiikki sen sijaan on mukana vain uudistetussa muodossa. Remasteroitu versiointi on toki mukavan kuuloista ja melodiarikasta, mutta jostain syystä Sega on päättänyt laittaa alkuperäiset musiikit maksumuurin taakse. Ne saa itselleen joko digitaalisen Deluxe-version mukana tai sitten viiden euron lisähintaan, mikä on "vähän" harmillista.

Apina pallossa pelaa palloa muita pallossa olevia vastaan.

Apinoinnin kuningas

Sega teki sen! Super Monkey Ball Banana Mania on kautta aikojen paras apinapallopeli, jonka statusta himmentävät lähinnä lievähkö rahastuksen maku ja nettimoninpelin puute. Bilepelinä se on edelleen aivan loistava ja yksinpelinäkin todella mainio. Koko pakettia sävyttää vahva ”vielä yksi kenttä” -fiilis.

Jotkut asiat ne vain ovat ajattomia. Super Monkey Ball on yksi niistä.