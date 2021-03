Parin istunnon hämähäkkihöttöä

Mikäli hämähäkin nähdessäsi haluat vain paijata ja silitellä sitä, tämä peli ei ole sinua varten.

Hämäkäkit, nuo vihatut ja rakastetut karvaturrikat

Teos menee suoraan asiaan. Tarkoituksena on tappaa hämähäkkejä arkisilla joka kodin esineillä, kuten paistinpannulla, fläppitaululla, trimmerillä, liekinheittimellä ja pommeilla. Hämiksiä listimällä avautuu ovia uusiin huoneisiin, jotka tuovat muassaan tietysti lisää karvajalkaisia paholaisia sekä uusia aseita.

Karvajalkojen tuhoamisen ohessa suoritetaan pieniä valinnaisia toimeksiantoja esimerkiksi hajottamalla valokuvakehyksiä ja tökkimällä USB-tikkuja portteihin. Tehtäviä ei ole pakko tehdä, mutta se on suositeltavaa, mikäli haluaa nähdä pelin koko annin.

Hämähäkkivalikoima on tuttua suosituista zombienmättöpeleistä. On perushämistä, nopeaa vipeltäjäzomb… häkkiä, räjähtävää hämäkäkkiä sekä tietysti perinteisiä radioaktiivisia hämähäkkieläimiä. Harmittavasti jälkimmäisten purema ei aiheuta päähenkilössä toivotunkaltaisia muutoksia.

Ei yllätyksiä

En tiedä johtuiko siitä, että olin lukenut Petrin arvion PC-versiosta ja tiesin mitä odottaa, vai jostain muusta, mutta en säikkynyt tai kokenut meininkiä missään kohti ahdistavaksi tai pelottavaksi. Edes selkeästi pelaajan säikyttämiseksi suunnitellut kohdat eivät aiheuttaneet minussa mitään reaktiota, vaikka en varsinaisesti pidä hämähäkeistä. Hahmo ei taida voida edes kuolla, joten on ihan sama, riehuuko holtittomasti liekinheitin kädessä, vai hiipiikö varovasti yllätyksiä vältellen.

Graafisestikin peli on söpöä perushuttua, eikä äänimaailmasta ole mitään sanottavaa. Kyseessä on niin sanottu parin istunnon peli, jonka koko anti on nähty aika lailla ensimmäisen kentän aikana. Toki joka kentässä tulee vastaan uusia jippoja, aseita ja salaisuuksia, mutta mikään ei houkuta palaamaan pelin pariin uudestaan. Vaikkapa Left 4 Deadin kaltaisena moninpeliveriselviytymismättönä tämä toimisi paremmin, mutta nykyisessä muodossaan kyseessä on jälleen vain yksi pelikirjaston uumeniin hautautuva nimike.

Idea on kerrassaan loistava, kuten myös pelaaminen hauskaa ensimmäisten hetkien ajan, mutta siihen Kill It With Firen anti sitten jää. On toki huonompiakin tapoja käyttää reilut 12 euroa, mutta itse odottelisin hinnan putoamista sinne parin euron kieppeille.