Eihän teillä vain fobioita ole?

Eihän teillä vain ole fobiaa, erityisesti araknofobiaa? Ihan tässä vaan sen takia kyselen, että kohta tulee paljon tekstiä hämähäkeistä.

Kukapa ei tietäisi sitä tunnetta, kun yhtäkkiä yllättäen muiden puuhien ohessa löytää kotoaan hämähäkin. Ja kukapa ei haluaisi näissä tilanteissa ottaa kätösiinsä liekinheitintä ja polttaa kaikkea mahdollista lähialueen irtaimistoa, että tuosta kammotuksesta pääsee varmasti eroon.

Nyt nämä hetket voi kokea pelin muodossa, kiitos Casey Donnellan Gamesin ja tinyBuildin Kill It With Fire -nimikkeen. Hyh!

Tulisade rankka, hämähäkin vei

Kill It With Fire asettaa pelaajan tuholaistorjujan saapikkaisiin. Nimikkeen pääasiallisena sisältönä on tutkia kahdeksaa kenttää, jotka vaihtelevat asunnon osasista muun muassa toimistoon ja bensa-asemaan. Jokainen lokaatio on, tottahan toki, pullollaan hämähäkkejä. Tai pullollaan ja pullollaan, mutta kunhan vähän liikkuu ympäriinsä, pälyilee ympäristöä, kääntelee kiviä, kurkistelee pöydän alle, niin kahdeksanjalkaisia otuksia näkee kymmenittäin.



Tässä oli hetki sitten siisti olohuone



Etsiminen on kohtuullisen vekkulia touhua, mutta mikäli homma ei syystä tai toisesta ota sujuakseen, on apuna skanneri, joka kertoo suunnan lähimaastossa olevalle otukselle. Pelaajan tehtävänä onkin löytää mahdollisimman monta otusta, jotka piilottelevat muun muassa laatikostoissa, jääkaapin takaosissa, kivien alla sekä vessanpöntössä. Hyh.

Niin, ja löytämisen jälkeen hirmuista pitäisi tottahan toki päästä myös eroon tavalla tai toisella, esimerkiksi mäiskimällä ne hengiltä kansiolla. Tai paistinpannulla. Tai käyttämällä liekinheitintä, haulikkoa, heittotähtiä, konekivääriä tai polttopulloja. Tarjolla on tukku erilaisia välineitä ja pyssyjä, jotka aukeavat käyttöön yksi kerrallaan.

Tehtävälista näkyy lehtiössä, jolla voi myös mätkiä otuksia

Tietty määrä kuolleita hämähäkkejä avaa lukittuja ovia sekä pääsyn seuraavaan kenttään. Lisäksi tarjolla on erilaisia tehtäviä, jotka vaihtelevat loogisista höpsöihin. Hommana on esimerkiksi päästää päiviltä tietty määrä tietynlaisia lukkeja, tuhota kaikki asunnon astiat tai tiputtaa alasin hämähäkin päälle. Tehtäviä on joka kentässä viitisen kappaletta, osa helpompia, osa vaikeampia. Ja mikäli saa kaikki suoritettua, aukeaa tarjolle vielä yksi haastekoitos, jossa on tehtävänä päästää otuksia päiviltä tietyillä kriteereillä. Tekemistä kyllä piisaa.

Äänimaailma kuin kauhuelokuvasta

Musiikeista ei muuten ole paljoa kerrottavaa, mutta iso käsi on annettava äänimaailmalle hämähäkkien ollessa ruudulla. Musiikki on kuin suoraan kauhuelokuvasta, mistä iso peukku pelintekijöiden suuntaan. Ötökät itse pitävät ääntä, jollaista ei onneksi tarvitse kuunnella kotimaisia otuksia kohdattaessa. Hyh. Vaikka en hämähäkkejä sen suuremmin pelkää, myönnän äänimaailman ja yhtäkkiä kohti kameraa kaatuneen hämähäkillisen lampunvarjostimen nostaneen ihokarvat pystyyn. Monet kerrat.



Kenttien lopussa näkee mitä kaikkea jäi löytämättä



Mutta oli öttiäinen juuri naamalla tai ei, niin pelaaminen on kaikkinensa mukavan kepeää. Suurin syy tälle on se, että pelaajahahmolla ei ole elämämittaria tai muuta turhaketta, eikä sankarimme voi kuolla tai ottaa vahinkoa. Homman nimenä on päästää hämyhäkit päiviltä ja suorittaa muita tehtävänantoja. Kuten oheisesta kuvauksesta ja arviomme kuvista voi päätellä, ei kyseessä ole kovin vakavahenkinen nimike. Valokeilassa olevat otuksetkaan eivät ole pelottavia nähneetkään piirrettymäisine ulkoasuineen, vaikka kohti näköä loikkaava hyppyöttiäinen onnistuikin ensimmäisellä kerralla säpsähdyttämään. Mutta äänimaailma saa kyllä ihokarvat pystyyn.

Peli on varsin hupaisa. Siihen asti kun se ei enää ole. Ensimmäiset kentät ovat yllättävän vekkulia tekemistä, mutta kun koettavaksi saadaan isompia alueita, menettää puuhailu hohtoaan kenttä kentältä. Aiempiin koitoksiin verrattuna iso bensa-asema sekä sitä seuraava puutarha lannistavat peli-iloa kaavan tullessa tutuksi. Kenttien välillä päästään toki päivittämään sankarimme ominaisuuksia, mutta niistä ei ole tarpeeksi apua homman tuoreena pitämiseen. Erikoisesti juoksutaito on piilotettu ostettaviin ominaisuuksiin.



Toimiston neuvotteluhuoneessa oli hämähäkkejä, nyt siellä on länttejä lattialla sekä avotuli



Kenttien koluamiseen ei yhtä tai kahta iltaa pidempään saa kulutettua. Kentät vievät vartista aina noin neljäänkymmeneen minuuttiin, riippuen siitä kuinka tehokkaasti tai tehottomasti lokaation haluaa nuohota. Lyhyt kesto on tällä idealla vain ja ainoastaan hyvä asia, sillä idea tulee nopeasti tutuksi. Plussaa pitää antaa siitä, että nimikettä ei ole varustettu suurella hintalapulla.

Ihan vekkuli hetken aikaa

Kill It With Fire yllätti ensialkuun, mutta kun homman juju kävi tutuksi, innostus laski nopeasti. Kyseessä on lyhykäinen kokemus, josta osa pelaajista saa varmasti hupia. Oli miten oli, olisi helppoa kutsua nimikettä pelkäksi yhden idean vitsipeliksi. Ehkä kyseessä sellainen onkin, mutta on tässä jokin ideakin mukana.

Kunhan vain pitää mielessä, ettei tuotos sovi hämähäkkikammoisille. Hyh.