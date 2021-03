Vuoden 2020 vaikuttavin tarinapeli

Lyhyt, mutta äärimmäisen vaikuttava visual novel sukupuolensa korjanneesta Kasiosta ja hänen paluustaan kotiin irlantilaiseen kylään.

Annapurna Interactive tunnetaan erinomaisen korkeatasoisista indiehenkisistä peleistä. Joukossa on merkittäviä Outer Wildsin kaltaisia julkaisuja sekä pienempiä mobiilillakin toimivia Florencen kaltaisia teoksia. If Found... kuuluu näistä jälkimmäiseen ryhmään, mutta mobiilimainen toteutus ei häiritse merkittävän upeaa tarinaa.

Irlantilainen juttu

If Found... kuljettaa kahta toisiinsa kudottua tarinaa rinnakkain. Tohtori Cassiopeia tutkii avaruudessa oleva anomaliaa, joka osoittautuu maapalloa uhkaavaksi mustaksi aukoksi. Samalla nuori Kasio on palannut Dublinin yliopistosta kotikyläänsä, jonka pienet piirit pitävät häntä leuhkana ja liian kaupunkilaistuneena. Kertomukset liitelevät toistensa lähettyvillä parituntisen tarinan ajan kietoutuen lopulta yhteen.

Kasio etsii itseään ja hyväksyntää. Hän on korjannut sukupuolensa, muttei saa hyväksyntää edes perheeltään – äiti ei suostu hyväksymään uutta sukupuolta, ja veli pitää yliopistokoulutusta hyödyttömänä elitisminä. Jännitteet pienen paikkakunnan sosiaalisten normien kanssa johtavat lopulta pakenemiseen kotoa. Onneksi uudet ystävät löytyvät läheisestä vallatusta talosta, jonka sekalainen seurakunta toivottaa kaltaisensa etsikon lämpimästi seuraansa. Vaikeudet ovat kuitenkin vasta alkamassa.

Visual novelin tarina kerrotaan teknisesti hienolla kumitusmekanismilla, jossa pelaajan tehtävä on pyyhkiä aina edellinen kerros tarinaa pois paljastaakseen alta seuraavan ruudun. Visuaalinen anti ei ole täysin minimalistista, mutta piirrosjälki on yksinkertaisen tyyliteltyä ja teemaan soveltuvaa. Mukana on myös runsaasti Irlannin kulttuurin ja iirinkielisten termien avaamista alaviitteiden avulla.

Vaikuttava tarina vaikuttaa

Tarina vie mukaansa saaden tunteet roihuamaan ilosta ja surusta. Että maailma osaakin olla epäreilu! Kasio kaipaa ainoastaan hyväksyntää ja mahdollisuutta elää haluamaansa elämää. Hahmot ovat mielenkiintoisia ja uskottavia, sillä kukaan ei ole täydellinen. Erityisesti nuoret kamppailevat omien ongelmiensa kanssa, mutta musiikki tarjoaa heille pakotien edes hetkeksi.

Tarinan voimakkaat kannanotot vähemmistöjen oikeuksien puolesta toivat ehdokkuuden Game Awardsin Games for Impact -kategoriassa. Palkintoehdokkuus on ansaittu, sillä kyseessä on ylistyslaulu erilaisuudelle ja itsensä hyväksynnälle. Pelimaailma kaipaa enemmän tällaisia pieniä mestariteoksia, jotka ovat verrattavissa muihin taiteenlajeihin. Tätä varten kannattaa varastaa pari tuntia elämästään ja heittäytyä tarinan vietäväksi.