Pimeää touhua useasta eri perspektiivistä

Koulutehtävästä aina täysimittaiseksi julkaisuksi. Siinä on jo hatunnoston arvoinen suoritus. Synkkä Out of Sight leikittelee perspektiivillä viihdyttävässä, mutta melko perinteisessä kauhupulmailussa.

Uusi aluevaltaus

Ruotsalainen The Gang on keskittynyt pääasiassa Roblox-pelien työstämiseen, mutta Out of Sightin myötä studio laajentaa valikoimaansa verkkopelialustan ulkopuolelle. Teoksen takaa paljastuu idea, joka sai alkunsa pienimuotoisena kouluprojektina.

Nalle-perspektiivi Sophien sylistä.

Sokea Sophie-tyttö yrittää karata sokkeloisesta kartanosta apunaan söpö Teddykarhu. Parivaljakolla on mystinen yhteys toisiinsa, sillä nallen nappisilmät toimivat Sophien näkökykynä. Teos luottaakin suurilta osin kuvakulmalla leikittelyyn. Pehmolelun ollessa Sophien sylissä peli kuvataan ensimmäisestä persoonasta, mutta kun nalle laitetaan hyllylle istumaan, muuttuu tilanne niin sanotusti toiseen persoonaan. Uniikki idea, josta ei kuitenkaan oteta kaikkea irti.

Pehmolelun voimalla

Kokonaisuus on kuin yhdistelmä Hello Neighbor- ja Little Nightmares -pelisarjoja. Taloa asuttaa äidiksi itseään tituleeraava psykopaatti apulaisensa kanssa. Kaksikko ei innostu, kun Sophie päättää karata omille teilleen: pimeässä ja sokkeloisessa kartanossa alkaa vaarallinen kissa ja hiiri -leikki kohti vapautta. On varottava narisevia lattialautoja, ansoja ja muuten vain paljastumista. Onneksi talo on täynnä piilopaikkoja ja salaisuuksia, sillä juoksukisassa Sophie jää helposti toiseksi. Nokkeluudella voittoon.

Nalle-perspektiivi hyllyltä, ja Sophie-seikkailee.

Reilu kolmetuntinen tarina koostuu pääasiassa huonekokonaisuuksista, joissa ratkotaan pieniä pulmia ja piilotellaan ilkeiltä asukkailta. Pelaaja kontrolloi vain tyttöä, mutta perspektiivi vaikuttaa miten tilanne etenee. Nallen voi laittaa ennalta määritettyihin paikkoihin istumaan, jolloin itsensä näkee kiinteästä kamerakulmasta. Näissä hetkissä Sophie pystyy liikuttamaan esineitä, kiipeilemään ja availemaan ovia. Nallen ollessa sylissä keskitytään vain liikkumiseen ja piilossa pysymiseen.

Parissa kohdassa karhu päätyy myös vääriin käsiin, jolloin idean nerokkuus tulee konkreettisesti ilmi. Kuvakulmalla leikittely on oivaltava lisä genreen, mutta näitä muutamia tilanteita lukuun ottamatta innovatiivista ratkaisua ei hyödynnetä läheskään tarpeeksi.

Pimeää touhua

Arkkitehtuurisesti komea kartano sisältää mitä omituisempia huoneita ja erikoisen paljon seinien sisällä kulkevia huoltoreittejä. Massiivisen talon uumenissa tapahtuu jotain kauheaa, ja sen aistii alusta asti. Äänimaailma korostaa aavemaista tunnelmaa, ja tekijät suosittelevatkin kokemaan sen kuulokkeiden kera. Talon monet eri rapinat ja kuiskaukset nostavat selkäkarvat pystyyn. VR-versio parantanee/pahentanee tunnelmaa vielä asteen verran. Harmittavasti kentät ovat ajoittain todella pimeitä, eikä kesän valoisuus helpota synkkien käytävien tihrustamista.

Itseään äitiksi kutsuva rouva on hyvin vihainen.

Out of Sight on melko perinteinen kauhuseikkailu, niin hyvässä kuin pahassa. Se ei ole kovinkaan pelottava, ja pulmatkin ovat suhteellisen suoraviivaisia, mutta silti sen parissa viihtyy hyvin. Kuvakulmalla leikittely tuo genreen juuri sen verran uutuudenviehätystä, että lyhyen yksinpelikertomuksen kokee mielellään.

Arvosteluasteikkomme ei harmittavasti taivu puolikkaille tähdille: Out of Sight ei ihan ansaitse neljää tähteä, mutta kolmekin tuntuu liian vähältä. Mennään nyt silti jälkimmäisellä.