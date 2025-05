Kahdesta moottorista muovailtu Frankenstein pitää uskollisesti sisällään myös vanhat viat

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered on kattava nostalgiapaketti, johon kuuluu peruspelin lisäksi myös lisäosat ja kaikki vanhat bugit.

Anteeksi, "ominaisuudet".

Ja on siellä uusiakin.

Vanha (kunnon) Oblivion

Ensimmäisenä täytyy mainita, etten ole ikinä pelannut alkuperäistä Oblivionia. Shokeeraavaa, tiedän. Olen nähnyt ja lukenut pelistä paljon, klassikko kun on, ja tunnen teoksen tarinankin melkoisen hyvin, mutta en koskaan pelannut sitä itse. Vuosien varrella olen useamman kerran miettinyt alkuperäisen version ostamista ja sen modaamista vähän nykyaikaisemmaksi kokemukseksi. Ajattelin, että uusioversiohan hoitaisi homman hienosti.

Bethesda päätyi pitkästä aikaa antamaan oman tuotteensa muiden ihmisten hoiviin ja värväsi kaikessa hiljaisuudessa Virtuos-yhtiön Pariisin studion työstämään Oblivion Remasteredia. Yhtiöt päätyivät aika mielenkiintoiseen ratkaisuun uusioversiota tehdessään: grafiikat on koristeltu uusiksi Unreal Engine 5:llä, mutta ulkokuoren alla pyörii yhä alkuperäinen Gamebryo-moottori. Pelimekaniikkoja on hiottu hieman, esimerkiksi taistelusta on tehty enemmän Skyrim-henkistä ja hahmon kehittäminen tasolta toiselle on nyt paljon yksinkertaisempaa kuin alkuperäisessä versiossa. Mutta pääasiassa muutokset ovat graafisia, ja vanha moottori toimii kauniin pintakuoren alla yhtä hullunkurisesti kuin se toimi parikymmentä vuotta sitten.

Sheogorath olisi ylpeä tästä tuotoksesta. Juustoa kaikille!

Tämä toteutustapa tuntuu alkuunsa melkoisen oudolta ja häiritsevältä uudelle pelaajalle. Teos näyttää melko modernilta (oikeastaan se näyttää aika paljon Elder Scrolls Onlinelta,) mutta toimii pääosin samoin kuin 20 vuotta vanha tuote. Kaikki on vähän kankeaa. Viholliset ovat uskomattoman tyhmiä, fysiikkaoikkuja on vaikka minkälaisia. Kaupungeissa ihmiset törmäilevät toisiinsa ja laukaisevat samalla keskenään sattumanvaraisesti luodun litanian dialogia, jossa ei ole juuri päätä eikä häntää. Nätin grafiikan ja pelin toimivuuden välillä on siis hurja kontrasti, ja totuttelemiseen menee jonkin aikaa.

Vanhat fanit ovat ottaneet tämän ratkaisun riemulla vastaan, ja monet tuntuvat kokevan tämän täydelliseksi sekoitukseksi uutta ja vanhaa. Pakko myöntää, jos uusioversio olisi tehty kokonaan UE5:llä ja hiottu täysin moderniksi, vanhat fanit eivät varmasti olisi yhtä mielissään. Oblivionin ideaan tuntuu kuuluvan tietty kömpelyys, ja monilla klassikon ystävillä on todella romantisoitunut käsitys monista bugeista ja ”erikoisuuksista”.

No, onneksi olkoon vain! Ne vanhat bugit ja spesialiteetit ovat edelleen tuotoksessa läsnä! Ja kermana kakun päälle olemme saaneet myös kourallisen uusia "ominaisuuksia".

Onko meillä mukavaa?

Tuotoshan julkaistiin hauskasti varjojulkaisuna, eli ilman sen kummempia markkinoimisia. Bethesda vain eräänä kauniina päivänä ilmoitti, että olemme työstäneet tämmöistä, ja tuote on ostettavissa tai Game Passista ladattavissa saman tien. Juoruahan julkaisusta oli kuultu jo paljon ennen tätä: kaikki kyllä tiesivät mitä on tulossa, mutta se on sivuseikka.

Äkkinäisen julkaisun jälkeen (ja varmasti paljolti sen vuoksi) Oblivion Remastered keräsi nopeasti paljon kiitosta osakseen ympäri internetin ihmemaata. Positiivisia kommentteja tuntui satelevan vähän joka suunnasta. Mutta alkuihastus alkaa olla jo ohi, näin kolmisen viikkoa julkaisun jälkeen. Emmeköhän ole jo valmiita myöntämään, että teoksessa on todella paljon ongelmia, ja niitä näyttää olevan jokaisella alustalla konsoleista kotitietokoneisiin. Tässä esimerkkejä PC-puolelta:

Se vihollisten surkea tekoäly. Lisäksi, kun suututat huoneellisen vihulaisia, tuntuu että siellä on aina yksi venkula, joka ei suutu muiden mukana, vaan jää tuijottelemaan seiniä.

Visuaalisia kummallisuuksia: esimerkiksi lyöt miekalla lähellä olevaa vastustajaa, mutta jostain syystä lyötkin ohi ihan hänen edestään. Vaikka voisit vannoa olevasi tarpeeksi lähellä.

Ongelmat Oblivion-porttien kanssa. Portteja oli omalla kohdallani auki siellä sun täällä ennenaikaisesti, vaikkei juoni ole vielä siihen pisteeseen asti edennytkään. Myöhemmin en löytänyt erästä porttia ollenkaan, vaikka se näkyi kompassissa. Yksi portti oli uponnut kiven sisään eikä toiminut ollenkaan, joten edellinen oli todennäköisesti uponnut maahan.

Lukuisia perinteisiä Bethesda-bugeja liittyen fysiikkaan. Seinien sisään uppoavia hahmoja, läpinäkyviä raajoja, ympäristöön juuttumista ja niin edelleen.

Äänenlaadussa tapahtuu heilahteluja. Jotkut puheet kuulostavat vaimeilta ja jotkut ääniefektit tuntuvat soivan väärään aikaan tai väärässä paikassa.

Valitettavana seikkana mainitsen myös, että uusioversio ei koske millään tavalla vihollisten ja aarteiden tasojen skaalautumiseen liittyviin ongelmiin, vaikka se on ollut yksi toivotuimmista korjauksista fanien taholta. Eli eepoksen loppua kohti nähdään edelleen isomman tason vihulaisia sellaisissa paikoissa, minne moiset hirviöt eivät oikein sovi, sekä pennosia ryövääviä maantierosvoja mahdottoman kalliissa haarniskoissa.

Kaatuu kynnyksellä rähmälleen

Bugeja joku voi sanoa Bethesdan peleissä jopa hurmaaviksi, mutta kaatumisia on aina ollut hankalampi sietää. Ja niitä tapahtuu paljon, ja myös huippuluokan tietokoneilla. Joskus kaatumisia tapahtuu peliä tallentaessa. Itselläni pisti silmään kaatumiset oviaukoista kulkiessa. Tämä liittyy luultavasti vanhaan moottoriin. Nämä oviaukoissa kaatuilut toivat mieleeni elävästi Fallout 3:n ja Fallout: New Vegasin, jotka olivat myös Gamebryo-moottorin tuotoksia, ja ovikaatumiset olivat niidenkin tympein puoli. Tällainen venkoilu tekee aina pelaamisesta työlästä ja epämukavaa, ja varsinkin Oblivionin kaupungit ovat tämän vuoksi todella tympeitä, ovia kun on kaikkialla.

Kaatumisilta säästyy helpoiten maastossa seikkaillessa. Mutta teoksessa on luultavasti myös jonkinlainen muistivuoto, koska mitä kauemmin pelaat, sitä alemmas kuvataajuus tipahtaa. Eli pelisession venyessä tuotos alkaa jumittamaan enemmän ja enemmän, kunnes tuttavallisesti tapahtuu se kaatuminen.

Oblivionin avoin maailma on myös yleisesti todella tyhjä vuonna 2025. Kuulin juorua, että remasteredissa olisi kyllä laitettu maastoon muutamia lisähahmoja käyskentelemään teitä pitkin, mutta eivät ne paikkoja kyllä tarpeeksi elävöitä. Uusilla grafiikoilla maastot ovat paikoin oikeinkin nättejä, mutta eläviä otuksia on harvassa. Myös aarteita löytyy paljon vähemmän kuin kuvittelin, mikä ei varsinaisesti yllytä tutkimaan paikkoja.

Bethesda ei suostu vieläkään viimeistelemään julkaisujaan

Kaikista ärsyttävintä on se, ettei tuotokseen olla saatu kolmessa viikossa vielä päivityksen päivitystä. Sinällään tämä on täysin perinteinen Bethesda-julkaisu. En löydä kehittäjiltä tai julkaisijalta edes minkäänlaista tiedotetta tulevista päivityksistä, ja kommunikointi yhtiöiden ja käyttäjien kesken on ollut minimaalista.

Nykypäivänä kehittäjät ovat yleisesti nähneet paljon vaivaa julkaisun jälkeiseen viimeistelyyn ja ongelmien korjaamiseen. Kun Bethesda jättää nämä nykyiset perusasiat tekemättä jokaisen julkaisunsa kohdalla, alkaa ymmärrys todella loppua. Ymmärrän että itse päivittäminen kuuluu Virtuosille, mutta Bethesda on tässä tilanteessa kuitenkin se pomo ja vastaa ainakin tiedottamisesta. Ilmeisesti taas odotellaan, että fanit päivittävät tuotteen itse modeilla, epävirallinen päivitys näkyykin jo pikaisella googlaamisella löytyvän netistä.

Onhan se mukavaa, että vanhoille faneille tarjotaan tällaisia makeisia. Monet pelaavat nostalgiapakkausta varmasti mielellään vioista huolimatta. Mutta en minä ihan 55 euroa tästä maksaisi ennen kuin edes kaatumiset ja mahdollinen muistivuoto saadaan korjattua. Mikäli Game Pass -tilaus on voimassa, suosittelen kokemaan teoksen sitä kautta.