Tongin päivälliseni lemuavasta roskiksesta ja nautin joka hetkestä

Vuonna 2014 julkaistu elämäsimulaatio The Sims 4 porskuttaa yhä vain eteenpäin. Nyt sarjan fanit pääsevät nautiskelemaan ympäristöystävälliseen ajatteluun kannustavasta Ekoelämää-lisäristä. Uusi laajennus keskittyy oikeassakin elämässä ajankohtaisiin aihealueisiin, eli kierrätykseen sekä ekologiseen elämäntapaan, unohtamatta kuitenkaan The Sims -sarjalle ominaista hulvatonta huumoria ja hauskanpitoa.

Ikivihreän sataman kaduilla

Luontoa kunnioittavan elämän ensiaskeleet otetaan uudella Evergreen Harbor -nimisellä alueella. Toki vihreiden arvojen noudattaminen onnistuu muissakin maailmoissa, sillä lisärin mukana tuleva ympäristöjalanjälki-merkintä on käytössä toisissakin kulmakunnissa. Jokaisella esineellä on oma jalanjälkensä, joka kertoo pelaajalle onko kyseisellä härpäkkeellä positiivisia vai negatiivisia vaikutuksia lähiseutuun. Esimerkiksi valitsemalla kotiinsa ekologiset ikkunat pysyy jälki kurissa, mutta ostamalla olohuoneeseensa sen suurimman ja käheimmän telkkarin, karkaa jalanjälki kohti taivaita. Jos maailman pelastaminen ekokatastrofilta ei kiinnosta, voi ympäristöjalanjäljen vaikutukset poistaa käytöstä kokonaan pelin asetuksista.

Ympäristöjalanjäljen vaikutuksen näkee pelissä omin silmin. Matalan jalanjäljen alueilla luonto kukoistaa ja taivaat hehkuvat kirkaan sinisinä, kun taas saastuneilla alueilla maisemat peittyvät savusumuun, ja simit saattavat saada yskimiskohtauksia likaisen hengitysilman takia. Tekojensa seurauksien näkeminen antaa pelaajalle iloisen onnistumisen tunteen ja saa kaiken raskaan raatamisen tuntumaan entistäkin tärkeämmältä.

Roskia ja savusumua

Evergreen Harbor on jaettu kolmeen eri alueeseen: Tuonelanlouhos, Kuusikeskus sekä Toivonsatama. Tästä kolmikosta viimeisin on aluksi huonoimmassa kunnossa: Kaduilla lojuu kasoittain löyhkääviä roskia, ja ilmassa leijuu sankan savusumun aikaansaama likainen huntu. Kaupungissa sijaitsee muutamia vapaita maaplänttejä, joihin rakentaa talonsa sekä pari jo valmista kotikoloa. Tämän lisäksi jokaisessa lähiössä on yksi yhteisötila. Yhden vaivaisen baarin ohella muita ajanviettopaikkoja ei ole, ja vaikka Evergreen Harbor näyttääkin ihan mukavalta alueelta, tuntuu se hieman tyhjältä.

Yksi mielenkiintoisimmasta uusista toiminnoista on mahdollisuus vaikuttaa naapuruston kuntoon äänestyksien kautta. Kerran viikossa asuinalueella järjestetään äänestys, jossa asukkaat pääsevät valitsemaan käyttötarkoituksen yhteisötilalle sekä naapuruston parannusaloitteen. Valuuttana näissä vaaleissa käytetään vaikutuspisteitä, ja niitä kerätään esimerkiksi lahjoittamalla rahaa hyvään tarkoitukseen tai noudattamalla kuuliaisesti yhteisön sääntöjä.

Äänestyksen päätyttyä aiemmin roskien peitossa ollut yhteisötila muuttuu esimerkiksi elämää kuhisevaksi tekijätilaksi, jossa simit voivat muun muassa valaa omin kätösin kynttilöitä tai sihistää maittavia mehuja keräämistään hedelmistä. Valmistamansa tuotteet voi nautiskella itse, mutta rahanhimoiset simit päätyvät luultavasti myymään tuotoksensa yrittäjän pöydällä.

Kierrätys kunniaan

Vihreitä arvoja noudattavat simit viskaavat vanhat huonekalut kierrätyskoneen rautaiseen kitaan, jolloin vekotin muuntaa ne kierrätysmateriaaleiksi. Näistä palikoista rakennetaan erilaisia, kotikutoisen näköisiä esineitä. Materiaalit eivät pääse loppumaan kesken, sillä tarpeen vaatiessa niitä pystyy kaivelemaan lisää roskisten sisuksista. Viihtyisissä roska-astioissa hengailee mielellään pidemmänkin aikaa, ja uskaliaimmat simit saattavat yltyä pikaiseen woohoo-sessioon romanttisesti lemuavien jätevuorten syleilyssä.

Erinäisten likaisten aktiviteettien lomassa täytyy myös tehdä ihan oikeita töitä. Lisäri tuo mukanaan ympäristösuunnittelijan ammatin, johon pestautumalla sim pystyy kehittämään naapurustoaan ekologisempaan suuntaan. Uutta työtä ei kuitenkaan pääse ihan kokonaisvaltaisesti kokemaan, vaan pelaaja jää sivusta pällistelemään, kun sim hoitaa hommansa piilossa uteliailta katseilta.

Luonto kiittää

Tuttuun tapaan pakettiin on pakattu kosolti uusia huonekaluja, vaatteita, hiustyylejä sun muuta tarpeellista tavaraa. Kaikki vehkeet ja vekottimet sulautuvat laajennuksen luonnonläheiseen teemaan ja uhkuvat ulkonäöltään tee se itse -tyyliä.

The Sims 4: Ekoelämää on ajankohtainen ja ajatuksia herättävä laajennus, joka sopii tähän maailmantilanteeseen kuin nakutettu. Tärkeitä asioita käsittelevä lisäosa ottaa rennon ja humoristisen näkökulman päivänpolttaviin aiheisiin, muttei kuitenkaan tuputa vihreitä arvoja niitä vierastaville. Pelatessa oppii ihan vaivihkaa jokapäiväisessä elämässä hyödyllisiä ympäristöystävällisiä taitoja, joten Ekoelämää onkin oiva lisä jokaisen luonnonläheistä elämää elävän tai sitä tavoittelevan simittäjän kokoelmaan.