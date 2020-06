KonsoliFIN viikkokatsaus 24/2020: The Last of Us Part II -arvostelu julki. #KFINkisa käyntiin. PS5 paljastui ja voi jösses sitä pöhinää

Tämä oli isojen uutisten viikko. Kertakaikkisesti.

Petrin kauan odotettu The Last of Us Part II -arvostelu saatiin viimein luettavaksi. Samassa tohinassa polkaistiin käyntiin KonsoliFINin kuvakisa, jonka palkintona on PlayStation-tuotteita. Kilpailuun voi osallistua 21. kesäkuuta saakka, tarkemmat säännöt löytyvät täältä. Laitas räpsien ja tägää meidät somessa tunnisteilla @KonsoliFIN ja #KFINkisa.

Sony järjesti niin ikään kauan odotetun PlayStation 5 -paljastustilaisuutensa. Linjakkaan konsolin muotoilu herätti tunnereaktioita laidasta laitaan, ja esitelty pelivalikoima oli kirjava. PS5-tapahtuma oli koko YouTuben historian katsotuin peliaiheinen lähetys, eivätkä Twitchinkään katsojaluvut laahanneet paljoa perässä.

Myös Microsoft julkisti kaiken, mitä sinun tulee tietää Xbox Series X:stä – tähän mennessä, ja Phil Spencer kertoi Xboxin kuluttajalähtöisestä strategiasta.

Jyri kirjoitteli mietteitään Ubisoftin Watch Dog 2:sta ja JBL:n Boombox 2:n testailu sai Jaakon miettimään, onko koolla merkitystä vai ei?

Laura vietti häitä Animal Crossingissa, ihqun eventtivideon löytää myös YouTubesta. Äläpä unohda kurkkia KonsoliFINin muitakaan some-kanavia: Facebook, Twitter, Instagram ja Twitch.

Arvostelut

Artikkelit

Suoratoistot

Uutiset