Tuntemattomat vedet, vaaralliset virtaukset

Kaukaisen planeetan vesissä piilee uusien, eksoottisten lajien lisäksi tuntematon historia. Tutkija Ellery Vas on tullut etsimään kadonnutta ystäväänsä, ja ainoa apulainen on tekoälyn ohjaama sukelluspuku. Mikä voisikaan mennä pieleen?

Syvät vedet, vaaralliset virtaukset

Ylhäältä päin kuvattu, omaperäinen karttanäkymä tarjoaa suhteellisen pelkistetyn kuvakulman, mutta se ei estä In Other Watersia olemasta kiehtova tutkimusmatka Gliese 677Cc -planeetan syvyyksiin. Tohtori Vasin pitkäaikainen tuttu Minae Nomura on kadonnut jälkiä jättämättä tämän otettua ensin yhteyttä häneen. Vedenalainen tukikohta ammottaa tyhjyyttään, mutta jäljet johtavat jonkin suuren tutkimuksen äärelle. Mitä Nomura teki syrjäisellä vesiplaneetalla, ja mitä hänelle tapahtui? Jottei asiat suju liian helposti, Vasin tekoälyllä varustettu sukelluspuku hajoaa. Pelaaja on tuo tekoäly.

Myrkylliset vedet vaativat lisähappea.

Tutkimuslaitos toimii kaksikon turvapaikkana, jossa puvun happi- ja akkuvarastot täytetään, uusien merenelävien näytteitä tutkitaan, ja sydäntä puretaan vaarallisen pitkien sukelluksien jälkeen. Elleryn tehtäväksi jää ratkaista ystävänsä kohtalon lisäksi planeetan eliöstön monimuotoisuus ja harmonia. Jokainen sukellus on niin tutkimusmatka uuteen ja ihmeelliseen kuin myös Nomuran jättämien jälkien metsästystä.

Näytteet yhdessä huoneessa, laboratorio toisessa.

Pelaajan ohjaama tekoäly skannaa siirtymä toisensa jälkeen turvallisia kohtia kartalta. Samalla uudet ja kauniit elämänmuodot tulevat tutuksi, jotta ne voi dokumentoida tukikohdan pöytäkirjoihin. Vastaan tulee niin meduusamaisia, kevyitä uimareita, värikkäitä rihmastoja kuin myös ennennäkemättömiä lajeja. Osasta saa otettua näytteitä, joita tutkimalla lajien yksityiskohdat tarkentuvat. Onpa osasta oikeaa hyötyäkin esimerkiksi sukelluspuvun happitankin täyttämisessä.

Novelli videopelin vaatteissa

Tarina kerrotaan kokonaan Elleryn yksinpuhelun sekä hänen muistiinpanojensa kautta. Tekstiä on paljon, mutta se on onneksi hyvin kirjoitettua ja pitää otteessaan. Gliese 677Cc:n mysteerit vetävät pelaajan mukaan verkkaisen alun jälkeen. Ruudussa nähtävät tapahtumat vaativat pelaajalta mielikuvitusta: värikäs ja tyylikäs tutkanäkymä tarjoaa vain suuntaviivat käsikirjoitukselle.

Pieni piste aavassa meressä saattaa olla jotain merkityksellistä, mutta pelaajan on itse täytettävä yksityiskohdat mielensä sopukoissa. In Other Waters on kuin interaktiivinen tieteistarina, joka tarjoaa kehyksen kertomukselle. Ja hyvin tarjoaakin, sillä lyhyiksi kaavaillut pelisessiot venyivät aina seuraavaan tutkittavaan kohteeseen. Koko kampanja on läpäisty viidessä tunnissa, minkä jälkeen meren asukkaiden tutkimista voi jatkaa vapaasti.

Pelkistetty, mutta kaunis

Aluksi sekavalta tuntuva käyttöliittymä avautuu hiljalleen. Melkein kaikki Switchin napit on valjastettu puvun toimintojen käyttöön – oikea käsi hoitaa muun muassa meren skannauksen ja liikkumisen, vasen laajemmat työtoiminnot. Lisäksi puvun ominaisuudet kehittyvät tarinan edetessä avaten uusia reittejä kovien virtauksien läpi. Tekemällä oppii, mutta osan ohjeistuksista olisi toivonut näkevänsä useamman kerran. Pieni nukahdus saattaa kostautua, sillä kerran missattua keskustelua ei näe uudelleen mistään.

Piirrokset avaavat eliöiden ulkonäköä ja käytöstä.

In Other Waters on mielenkiintoinen ja uniikki tuttavuus. Sen tyylikäs ulkoasu ja tunnelmallinen ääniraita vievät ajatukset kuvitteelliselle vesiplaneetalle ja sen syvyyksien salaisuuksiin. Hyvin rytmitetty tutkimusmatka keskittyy sopivassa suhteessa kuvitteellisten lajien tutkimiseen sekä katoamismysteerin ratkomiseen – unohtamatta sidoksia nykymaailman tilanteeseen. Hyvän scifin merkki.