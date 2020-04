Sörsselssönit avaruudessa

Minecraftia avaruudessa. Miksipäs ei? Yksinkertaisesta ideastaan huolimatta Space Engineers on kuitenkin melko mutkikas peli. Alun perin jo vuonna 2013 Steamin Early Accessiin ilmestynyt teos on niitä tapauksia, joiden valmistumiseen uskoi tuskin kukaan muu kuin tekijät itse. Xbox-version julkistamisestakin on vierähtänyt jo viitisen vuotta, mutta niinpä vain nimike putkahti myös konsolin valikoimaan.

Space Minecraft

Avaruusminecraft ei ole kaukaa haettu nimitys. Tarkoituksena kun on rakentaa, tutkia ja selvitä. Mukana on kuitenkin paljon muuta, ja lähestymistapa on monella tapaa realistisempi kuin esikuvassaan. Esimerkiksi painovoimattomassa tilassa rakentelu tuo omat haasteensa.

Jyrkän oppimiskäyrän vuoksi avaruusnikkarointi ei todellakaan sovellu kaikille. Valmiiksi räätälöidyt pikkutehtävät ja avustajabotti kyllä neuvovat alkuun, mutta sen jälkeen netin tutoriaalit sekä kanssapelaajien neuvot tulevat monelle tarpeen. Varsinaista tarinatilaa on turha odottaa, sillä pääosassa toimivat perinteinen selviytymismoodi sekä luova tila, jossa voi puuhailla vapaasti ilman suurempia rajoituksia. Myöskään kunnollista tekoälyvastusta ei ole, vaan piraattilaivat ja droidit toimivat lähinnä hyvinä maalitauluina.

Mahdollisuuksien avaruus

Rakentaminen on jokseenkin monimutkaista. Ensin täytyy louhia mineraaleja planeetalta tai asteroideista. Mineraalien työstäminen vaatii tietysti oman koneensa ja osien kasaaminen omansa, monesti useammankin. Varsinainen rakennus alkaa tavallisesti kehikosta, johon hitsataan osia kiinni. Avaruusalukset vaativat omat osansa, asemat omansa ja niin edelleen. Valikoimasta löytyy monenmoista värkkiä, konetta, nappulaa, mäntää ja vipstaakia, joiden avulla luovuuttaan pääsee toteuttamaan. Oletko aina haaveillut omasta kuumönkijästä? Onnistuu. Entäpä täysikokoinen kopio legendaarisesta Star Warsin tähtihävittäjästä? Sekin onnistuu. Mahdollisuuksia on valtavasti. Studion oma Vrage-pelimoottori pitää huolen siitä, että painovoima toimii realistiseen malliin ja että kaikki rakennettu on tuhottavissa. Tämä pätee myös planeettoihin ja asteroideihin. Fysiikkamallinnus vaikuttaa erityisesti avaruusaluksiin, joiden väärin sijoitetut moottorit tai gyroskoopin puute saattaa olla katastrofaalista.

Touhuilun lomassa täytyy pitää huolta avaruuspuvun latauksesta, rakettirepun polttoaineesta sekä hapen saannista. Luovassa tilassa selviytymiselementit heitetään romukoppaan, jolloin pääpaino siirtyy rakentamiseen ja seikkailuun. Kaikki on tehtävissä vapaasti ilman aikaa vievää louhimista ja työstämistä.

Rakennuspelit toimivat erinomaisesti moninpelinä kavereiden kanssa, eikä Space Engineers ole poikkeus. Harmittavasti Xboxin nettipeli on rajoitettu neljään pelaajaan, joten suurimmista rakennusprojekteista saa vain haaveilla. Kaverin tai muutaman kanssa puuhastelu on kuitenkin erittäin mukavaa ajanvietettä.

Liian suuri askel konsolikunnalle

Avaruusnikkarointi on sinänsä hauskaa, mutta valitettavasti konsolin rajoitteet näkyvät kaikkialla. Varsinkin moninpeli tökkii pahasti, kun rakentajia on useita ja palikoiden määrä nousee tuhansiin. Yksinpelissäkin suurimmat liikkuvat kohteet saavat ruudunpäivityksen kyykkäämään. Grafiikka näyttää suorastaan rumalta, eikä piirtoetäisyydessäkään ole kehumista. Yksinkertainen äänimaailmakin pätkii ja katoilee hetkittäin. Suurin ongelma on kuitenkin väkisin konsolin ohjaimelle tungettu käyttöliittymä. Liikkuminen sekä lentely luonnistuvat mukavasti, mutta rakennusmekaniikka suorastaan ärsyttää. Näppäinyhdistelmillä toimivat pikakomennot jäävät lopulta hyvin mieleen, mutta kankeissa rullausvalikoissa pyörimiseen ei totu millään. Yritys on hyvä, mutta pelimukavuus kärsii huomattavasti.

Space Engineers on hyvä ja hauska tuttavuus, mutta konsolimaailma ei ole vielä valmis sille. Kenties seuraavan sukupolven koneet jaksavat pyörittää teosta optimaalisella tavalla ilman rajoituksia. Siihen asti avaruusnikkarointia on syytä harrastaa kunnon PC:llä.