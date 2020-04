: Pelivinkit huhtikuulle 2020

Pelit ovat hyväksyttävä ja loistava tapa pitää yhteyttä ystäviin ja tuttuihin näinä outoina aikoina. Pysykäähän turvassa ja järkevällä etäisyydellä toisistanne.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Huhtikuu 2020

In Other Waters (3.4.)

Kadonnut tutkija pitäisi löytää kaukaisen planeetan syvistä vesistä. Apuna on tekoälyn ohjaama sukelluspuku, ja ympärillä kukoistaa uusia kasvi- ja eläinlajeja. Tyylikäs ja rauhallinen In Other Waters tarjoaa jännittävän tarinan lisäksi pohdintaa elämästä ja tuntemattomasta.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC

Below (7.4.)

Capybara Gamesin Below julkaistiin vihdoin myös PlayStation 4:lle. Samalla jumalaisen kaunis teos sai uuden Explore-päivityksen, joka tasapainottaa vaikeustasoa miellyttävälle tasolle. Arviomme kertoo, miksi luolastoon kannattaa palata.

Saatavilla: PC, PlayStation 4, Xbox One

Heal (10.4.)

Suomalainen Heal hiipi vanhan miehen lailla kauppapaikoille. Pulmapelissä keskitytään muistisairaan henkilön sisäiseen taistoon pulmanratkonnan kautta. Lyhyt, mutta kokemisen arvoinen parituntinen, kuten arvostelussamme todettiin.

Saatavilla: Android, iOS, PC

Moving Out (28.4.)

Muuttaminen on takapuolesta, mutta virtuaalisena puuhasteluna siitäkin saa hauskaa. Team 17:n Moving Out pistää tavarat ja hihat heilumaan Overcookedin tyyliin. Värikkään vallaton vaihtoehto esimerkiksi saman sohvan moninpeliksi.

Saatavilla: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Ehdota pelejä listalle kommenttiosiossa. Jakaminen on välittämistä.