: Suurten tunteiden täyttämiä tarinoita – vilkaisu LudoNarraCon-festivaalin parhaisiin paloihin

Viime viikonloppuna Steamissa järjestetty LudoNarraCon-festivaali nosti jalustalle erään vähäiselle huomiolle jääneen peligenren: tarinapohjaiset indiepelit. Esiteltävänä oli hyvinkin kirjava kattaus mitä erikoisempia teoksia, joista monet vaikuttivat yllättävän laadukkailta. Tässä artikkelissa vilkaistaan lähemmin muutamaa tapahtumassa esiteltyä nimikettä.

She Dreams Elsewhere

Ulkonäöltään indiehitti Undertalea vahvasti muistuttava She Dreams Elsewhere on pikseligrafiikalla koristeltu, retrotunnelmaa huokuva rooliseikkailu. Surrealistinen teos vie pelaajan matkalle koomassa makaavan nuoren naisen mielen syövereihin. Tunteikas kertomus käsittelee vakavia aiheita, kuten mielisairautta ja itsetunto-ongelmia. Pieneksi kevennykseksi sekaan on heitetty hieman toimintaa vuoropohjaisen taistelun muodossa.

Ring of Fire

Ring of Fire on futuristiseen New Londoniin sijoittuva murhamysteeri. Päähenkilön, etsivä Grosvenorin, täytyy selvittää kuka piileskelee kaupunkia vavisuttavien murhien takana. Rötösten ratkaiseminen hoituu perinteisillä keinoilla, eli tutkimalla rikospaikkaa ja kuulustelemalla silminnäkijöitä. Pelaajaa ei sen kummemmin opasteta, vaan hänen täytyy käyttää omia aivojaan sekä mielikuvitustaan saadakseen kaikki palaset kasattua.

Röki

Brittiläisen Polygon Treehousen kehittämässä Röki-seikkailussa päästään tutkimaan Skandinavian lumisia maisemia. Pohjoismaisiin kansantaruihin perustuvassa luomuksessa seurataan nuorta Tove-tyttöä tämän etsiessä kadonnutta perhettään. Matkan aikana tavataan kummallisia otuksia ja ratkotaan kiehtovia pulmia. Peli ei sisällä väkivaltaa, ja kehittäjän mukaan se sopiikin koko perheelle.

Paradise Killer

Avoimen maailman rooliseikkailu Paradise Killer vie pelaajan valkeiden hiekkarantojen ja turkoosinsinisten, kristallinkirkkaiden vetten keskelle. Paratiisissa on kuitenkin tapahtunut verinen murha, ja nyt Lady Love Dies -nimisen tutkijan tehtäväksi lankeaa tapauksen selvittäminen. Realistista grafiikkaa ja animetyylisiä hahmoja yhdistelevä teos uhkuu kreisiä sekopäisyyttä, ja sitä voikin suositella Danganronpa-sarjan faneille.

Lost Words: Beyond the Page

Lost Words: Beyond the Page on nuoren neitokaisen päiväkirjan sivuille sijoittuva tunnelmallinen pulmailu, jonka tunteisiin vetoavasta tarinasta vastaa Rhianna Pratchett. Vesivärein maalatussa, lumoavan kauniissa 2D-maailmassa edetään iloisesti pomppien, ja siinä sivussa ratkotaan pulmia käyttäen avuksi sanojen taikaa. Vuonna 2021 Steamissa julkaistava Lost Words: Beyond the Page on jo nyt saatavilla Google Stadialle.

Chinatown Detective Agency

Perinteisten 2D point and click -seikkailujen ystäviin vetoava, hohtavin neonvaloin somistettu Chinatown Detective Agency ajoittuu vuoteen 2032. Nimensä mukaisesti teoksessa hypätään Singaporelaisen etsivätoimiston omistajan saappaisiin ja ratkotaan kutkuttavia rikoksia. Cyberpunkmaisessa maailmassa omien hoksottimien käyttö on suotavaa, sillä informaatiota ei tarjoilla pelaajalle hopealautaselta. Dekkarin aikana joutuu usein turvautumaan jopa internetin hakukoneisiin.

Edellä mainitut pelit odottavat vielä PC-julkaisua, mutta tapahtuman aikana nähtiin myös jo ilmestyneitä narratiivisten teosten helmiä. Niistä ylistäviä kehuja KonsoliFINin arvostelijoiden parissa keräsivät mm. In Other Waters, Coffee Talk, The Flower Collectors, Heaven’s Vault sekä Sunless Skies.

Kaikki kokeiltavissa olevat pelidemot löytyvät tapahtuman Steam-sivulta.