Vauhdikas steampunk-seikkailu Unchartedin hengessä

Unknown 9: Awakening on osa multimediaprojektia, josta pelit ovat pieni siivu. Sen muita sivutuotteita ovat sarjakuvat, podcastit ja kirjat. Näihin ei onneksi tarvitse tutustua, että vauhdikkaasta seikkailupelistä saisi jotain irti. Vaikka sen rakennuspalikat ovat hyvinkin tuttuja, Unknown 9: Awakening on yksi onnistuneimmista seikkailupeleistä, mitä tänä vuonna on nähty.

Kvestoreita, onko heitä

Unknown 9 on tarina kulttuurin vaalimisesta, perinteistä, historiasta, kolonialismista ja oman elämänsä hallitsemisesta. Se on monisyinen seikkailuraina, joka vapaasti yhdistelee kaikkea Jules Vernen kirjoista Satyajit Rayn elokuviin. Väkevä saaga käsittelee kolonialismin kauhuja niitä kaunistelematta, mutta yhdistää raskaan aihepiirin hienosti vauhdikkaan kertomuksen ympärille, jossa nokkelat sankarit heittävät huulta samalla kun pistävät valloittajia pataan.

Tarinan keskiössä on nuori Haroona. Kvestori, jonka tehtävänä on suojella Fold-ulottuvuutta vihamieliseltä salaseuralta, joka yrittää käyttää sen huimia voimia maailmanvalloitukseen. Orvoksi jäänyt katujen kasvatti joutuu matkansa aikana tapahtumien keskipisteeseen, jossa hänen käsityksensä hyvästä ja pahasta joutuvat koetukselle.

Teoriassa kaikki tämä on tuttua ja turvallista maaperää. Haroonan seikkailu ei airahda perinteisiltä poluilta, mutta se ei varsinaisesti menoa haittaa. Päämäärä on tuttu, mutta matka sinne on tulvillaan omanlaisia vivahteita, jotka ovat virkistävän tuoreita. Näistä erityisesti nousee pinnalle tarinan tapahtumapaikka ja kulttuurit, jotka peleissä jäävät liian usein näkemättä.

Tapahtumapaikat ovat vähintäänkin eksoottisia: Mauritanian aavikot ja Kolkatan syvimmät viidakot saavat ihan erilaista eloa, kun Unknown 9 välttää tuttuja maamerkkejä ja kliseitä kaikin tavoin. Sen sijaan syrjäiset sivukadut, slummit, sekä pyhiinvaelluksilla käytetyt polut nousevat pääosaan. Kokonaisuus on kuin fuusio parhaita paloja tutuista elementeistä sekoitettuna uudenlaiseen mausteeseen.

Samalla kunnianhimoinen kerronta kuitenkin näyttää, missä pelin budjetin rajoitteet kulkevat. Unknown 9 seuraa orjallisesti Uncharted-sarjan vanavedessä, mutta tietyt suurkohtaukset jäävät auttamatta hitusen vajaiksi, kun pienempi ja vähemmän kokenut kehittäjätiimi ei pysty emuloimaan Naughty Dogin jättiläismäistä sarjaa ihan samalla mittapuulla. Se ei kuitenkaan lopulta haittaa. Unknown 9 on vahvimmillaan Nathan Draken lailla silloin, kun se on alakynnessä. Mitä enemmän sitä aliarvioi, sen enemmän Haroonan seikkailu pääsee yllättämään.

Mielikuvituksellinen maailma lumoaa

Steampunkia, historiaa ja pulp-henkisiä seikkailuromaaneja yhdistelevä Unknown 9 on mielikuvituksen juhlaa. Jokainen kenttä tarjoaa jotain valloittavan nättiä ja sisällöllisesti rikasta pureskeltavaa.

Toiminta ei myöskään pääse toistamaan itseään, ainakaan välianimaatioissa. Välillä matkataan jokilaivalla viidakon keskellä, hetkeä myöhemmin taistellaan ilmalaivassa. Ulottuvuuksien väliset portit rikkovat ajan ja paikan välisiä muureja, ja historia sekä nykyhetki yhdistyvät tavoilla, jotka yllättävät yhä uudestaan.

Tämän lisäksi Unknown 9 tarjoaa yllättävän rikkaan taustatarinan, jota ruokkii sen multimedia-universumi. Muiden teosten ei tarvitse olla tuttuja, mutta niiden vaikutteet näkyvät moniulotteisissa hahmoissa ja erinomaisessa dialogissa. Jopa yleensä tusinatavaralta tuntuvat päiväkirjat saavat ihan erilaista eloa, kun niiden seasta alkaa paljastua kokonainen verkko ihmiskunnan historiaa, jossa pienetkin kohtalot saavat aikaan suuria tekoja.

Tuttua toimintaa

Valitettavasti sama hehkutus ei päde itse pelattavuuden puolelle. Tällä saralla Unknown 9 noudattaa hyvin tuttua "meillä on Uncharted kotona" -ajattelua. Eli samaa, mitä isomman luokan pelit ovat tehneet, mutta hitusen rajoitetummin.

Haroonan seikkailut ovat lineaarinen kokoelma erilaisia pieniä areenoita, joissa hänen pitää käyttää hyväkseen Fold-universumin antamia voimia. Näihin kuuluvat perinteiset piiloutumiset ja vihollisten huijaamiset, jotka eivät yllätä.

Sen sijaan mahdollisuus kontrolloida pahiksia etäältä ja shakkimaisilla liikkeillä saada pahikset taistelemaan toisiaan vastaan on yllättävän hauskaa puuhaa. Varsinkin kun Haroonan kykyjä voi parantaa yllättävän kattavasti, mikä puolestaan antaa mahdolisuuden tyhjentää kokonaisia kompanjoita alta, ennen kuin kukaan edes ehtii aivastaa.

Jälleen kerran, Unknown 9 ei varsinaisesti yllätä tai innovoi millään tasolla, mutta se tekee kaiken juuri niin hyvin, ettei sitä voi myöskään parjata. Sen onnistumiset ovat vakuuttavampia kuin sen vajavaisuudet, jopa pelattavuudessa.

Pienen budjetin ihme

Unknown 9 saapuu kauppoihin vajaan 50 euron hintalapulla, mikä yleensä kielii pienen budjetin pelistä. Mutta hintaansa nähden Unknown 9 tarjoaa paljon enemmän, kuin siltä alkujaan odottaisi. Se on ytimekäs reilu kymmenen tunnin seikkailu, joka päättyy juuri oikealla hetkellä ja jättää haluamaan lisää. Laadukkaasti käsikirjoitettu toimintakertomus vetää vertoja kymmenille muille vastaaville, joiden budjetit ovat huomattavasti tätä suurempia.

Vaikka itse pelikokemus ei yllätä millään tasolla, tässä on silti kokonaisuuus, jota voi valehtelematta suositella kaikille, jotka pitävät Unchartedista tai God of Warista. Niiden hengessä on syntynyt uudenlainen sankari, jonka tarinasta välittää ja jolle toivoo vähintään yhtä monta seikkailua kuin hänen kokeneemmille kollegoilleen.

Tässä on helppo kilpailija yhdeksi vuoden iloisimmista yllätyksistä.