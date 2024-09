KonsoliFIN Podcast #212: Viimeiset Gamescom-fiilistelyt, PS5 Pron suolainen hinta ja Astro Botin ylistyslaulu

Winter is coming!

Syyskauden toisessa jaksossa kokoonpanossa kuullaan arvostelu-/artikkelitoimituksen vetäjää Petri "P33RO" Leskistä sekä tuttua "jokapaikanhöylää" Niko Lähteenmäkeä. Aiheena tällä kertaa muun muassa:

Gamescom 2024: Mitä jäi tapahtumasta mieleen, mikä vakuutti, mikä yllätti ja jäikö loppuvuotta kohtaan odotuksia?

Varsin julkinen salaisuus PS5 Pro on nyt totista totta! Hintalappu on hulppea ja hyödytkin kohtalaiset, mutta kuinka suurelle osalle pelaajista laite on lopulta tarpeen?

Pitkään Grasshopper Manufacturella vaikuttanut Goichi "Suda 51" Suda kommentoi taannoin pelaajien tapaa tuijottaa Metacritic-keskiarvoja. Miten paljon castilaisten ostopäätöksiin kyseinen verkkosivusto vaikuttaa?

Castilaiset saavat myös yllättäviä uutisia nauhoituksen aikana, ja tämä heijastuu suoraan jakson kulkuun.

Kuten nostokuvasta ja otsikosta saattoi päätellä, mediakörnerissä ylistetään tällä kertaa kilpaa huikeaa Astro Bot -tasohyppelyä. Lisäksi kehuja saavat tuore David Wisen musiikeilla kyllästetty Gimmick! 2 sekä Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged -naksutteluseikkailu, joka on tuotu ansiokkaasti nykypäivään.

Katsottujen puolella Petri on kunnostautunut tiirailemaan muun muassa Only Murders in the Building -sarjaa sekä Rebel Ridge -elokuvan. Kaksikko intoutuu myös juttelemaan Game of Thronesista, koska Niko on viimein lämmennyt tälle keskiaikaiselle eepokselle ja katsonut kaksi ensimmäistä kautta.

Tämä jakso on äänitetty 19.9.2024.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

Kuuntele jakso Spotifysta!

Kysymyksiä voi lähettää: