Viimein parempi pelimoottori, mutta mitä ihmettä nämä muut muutokset ovat

Football Manager jatkaa hyväksi havaitulla linjalla. Pienet harkitut, ja ilmeisen vähemmän harkitut uudistukset siellä täällä pitävät huolen siitä, että innokkaimmat virtuaalimanagerit hankkivat tuoreimman version joka vuosi.

The familiar one

Managerin perusarki on pysynyt aika lailla ennallaan. Matseihin valmistautuminen, taktiikat, harjoitukset, pelaajasopimukset, toimittajien tyhmät kysymykset ynnä muut futismaailman askareet pitävät kiireisenä tunnista toiseen. Edelleen lähes kaiken voi delegoida, mutta silloin osa hauskuudesta jää kokematta. Pätevät alaiset kyllä osaavat hommansa, mutta pieniinkin asioihin osallistumisella voi olla suuria vaikutuksia.

Muutoksista ensimmäisenä silmiin pistää interaktio pelaajien kanssa. Jo tutuksi käyneet pukukoppipuheita värittäneet äänenpainot on nyt korvattu eleillä. Pelaajia voi kannustaa parempiin esityksiin vaikkapa hakkaamalla nyrkkejä yhteen tai paiskomalla vesipulloja pitkin pukuhuonetta. Mököttäminenkin onnistuu, mikäli sellaista haluaa harrastaa.

Myös käytäväkohtaamisiin on tuotu lisää väriä kättelyillä ja muilla fyysisillä eleillä. Pelaajan voi ottaa esimerkiksi kainaloon ja kehua häntä hyvästä suorituksesta. Uudistukset toimivat hyvin, mutta vanhat äänenpainot olisi voinut jättää rinnalle. Näin kanssakäymiset olisivat vielä anteliaampia.

Banaanipotkuja 2D-näkymässä

Puuduttavat lehdistötilaisuudet on koitettu saada pirteämmiksi muuttamalla näkymää ikään kuin se olisi jonkinlainen lehdistöhuone. Uusi ilme aiheuttaa lähinnä ärsytystä ja muuttaa jo ennestään tympeän osion vielä tympeämmäksi. Sama pätee pukukoppinäkymään, jossa pelaajat ovat ikään kuin piirissä aikaisemman listan sijaan. Molemmat uudet näkymät ovat epäselviä, ja informaatiota joutuu etsimään pitkin ruutua. Tämä on todella huono juttu pelissä, jossa infoa on muutenkin paljon hajallaan eri paikoissa.

Pelaajien pelikunnon ja vireyden osoittaneet mittarit eivät kaivanneet muutosta, mutta niinpä vain niitäkin on menty rukkaamaan isolla kädellä. Yksinkertaisten prosenttiluvun ja ympyrän tilalle tuotu sydänsymboli ja nuoli vaativat pureskelua. Alkuun systeemi suorastaan ärsyttää, mutta siihen tottuu, ja lopulta sen kanssa pystyy toimimaan.

Ristiriitaisia tuntemuksia herättävä, ja viime vuosina paljon puhuttu xG eli maaliodottama on nyt saatu mukaan virtuaalimanagerointiinkin. Vaikka kaikki eivät moisesta tilastosta välitä, on trendikäs mittari kuitenkin hyvä lisä jo ennestään laajaan tilastovalikoimaan.

Suurin ja eniten kaivattu muutos näkyy pelikentällä. Edellisen version pelimoottori oli rikki, eikä edes maailman paras hyökkääjä saanut läpiajotilanteista maaleja aikaiseksi. Olikin ilo huomata, että matsit näyttävät eläväisemmiltä, ja pelaajat käyttäytyvät realistisemmin. Animaatioita on lisätty roppakaupalla, ja pallon kierteet voi havaita jopa 2D-näkymässä. Taktiikoiden pienet viilaukset näkyvät nyt selkeämmin kentällä, mikä tekee kuvioiden hiomisesta helpompaa ja palkitsevampaa. Huippugrafiikoita otteluilta ei edelleenkään kannata odottaa, mutta homma toimii kaikin puolin paremmin edelliseen verrattuna.

Ruosteinen koukku

Henkilökohtaisesti koin suurimman ongelman päänäkymän pienen pienen muutoksen kanssa. Ennen vasemmassa alakulmassa näkyi kiinteänä seuraava vastustaja sekä montako päivää matsiin on. Tämä inforuutu on poistettu, mikä hankaloittaa arkea yllättävän paljon. Saman tiedon voi nyt nähdä pienellä tekstillä ruudun ylälaidassa, joskaan tämä erittäin oleellinen tiedonmurunen ei siinä aina näy. Näin ollen taktiikoiden, harjoitusten sekä esimerkiksi lepuutusten suunnittelu vaatii useamman valikon katsomista.

Videotuomarointi aiheuttaa edelleen ihmetystä sekä oikeilla viheriöillä että virtuaalimaailmassa. Tarkistukseen menneet maalit hylätään lähes poikkeuksetta. VAR-tilanteita tulee melkeinpä joka ottelussa, joten luulisi niistä jonkun hyväksyttävänkin. Eipä systeemi toimi oikeassa maailmassakaan tyydyttävästi, eli siinä mielessä virtuaaliversio on vähintään yhtä ärsyttävä.

Pieniä valituksen aiheita löytyy muutenkin sieltä täältä. Esimerkiksi apuvalmentajan neuvot ovat keskenään ristiriitaisia, peli kaatuilee satunnaisesti, hidastukset näyttävät joskus väärää tilannetta, matsien aikaista käyttöliittymää ei voi muokata tarpeeksi ja niin edelleen. Yksi ehdoton plussakin on mainittava. Nimittäin ennen matsia kokoonpanoon tai taktiikkaan tehdyt muutokset voi ottaa napin painalluksella käyttöön vain seuraavaan matsiin. Tämä on erittäin hyvä uudistus.

Kritiikistä huolimatta Football Manager 2021 jaksaa koukuttaa. Ensimmäistä kertaa vuosiin tulee kuitenkin sellainen ajatus, että pitäisikö vain jatkaa edellisen version parissa. Jostain syystä Sports Interactivella on tarve muuttaa sellaisia asioita, jotka eivät muutosta tarvitse. Uusittu pelimoottori pelastaa paljon, mutta lähes kaikki muut uudistukset ovat turhia tai epäselviä, mikä syö rutkasti peli-iloa. Kenties tämä on poikkeuksellisen vuoden väliversio, ja seuraava installaatio räjäyttää tajunnan.