Guerrilla Gamesin Horizon-sarja saa LEGO-käsittelyn ensi jouluna

PlayStationin Horizon-pelisarja saa uuden lisäyksen vielä tämän vuoden puolella.

Uusi tuotos kantaa nimeä LEGO Horizon Adventures. Nimensä mukaan maailma on rakennettu kaikille tutuista LEGO-palikoista. Tarina pohjautuu pitkälti 2017 nähtyyn Horizon Zero Dawniin. Kehityksen takana on Guerrilla Games ja Studio Gobo.

Seikkailu on ensisijaisesti suunniteltu kahden pelaajan jaettavaksi, joko saman ruudun äärellä tai netin välityksellä. Pelailu onnistuu toki myös omin voimin. Aiemmista peleistä tuttu, paikoittain synkkäkin maailma on vaihtunut huomattavasti iloisempaan ja kepeämpään tunnelmaan. Leikkimielisen julkistustrailerin voi katsastaa alta.

LEGO Horizon Adventures julkaistaan loppuvuodesta 2024 PlayStation 5:lle, PC:lle ja Nintendo Switchille.