Suosittu pelisarja rantautuu suositulle laitteelle, mikä voisi mennä pieleen?

Yakuza-pelisarja, joka tunnetaan nykyään nimellä Like a Dragon, on tarjonnut kokijoilleen japanilaista rikosdraamaa, toimintaa ja huumoria jo vuodesta 2005.

Sarjan sekä sen sivujuonteiden julkaisuja on nähty Sonyn sekä Microsoftin laitteilla, mutta Nintendon konsoleilla seikkailuja ei ole koettu aiemmin kuin yhden ainokaisen kerran. Ja silloinkin kyseistä teosta, alisuorittaneen Wii U -konsolin Yakuza 1:n ja Yakuza 2:n HD-kokoelmaa, ei ikinä julkaistu Japanin ulkopuolella.

Mutta nyt, viimein, asialle on saatu pienoinen korjausliike, kun Yakuza Kiwami saapui Switch-pelaajien ulottuville. On kyllä aikakin. Onhan kyseessä perin suosittu sarja, jonka uusin osa ylsi viikossa jo päälle miljoonan myynteihin. Jipii! Tunnelmat ovat kahtiajakoiset!

Kiwami tarkoittaa extremeä

Ensimmäinen Yakuza julkaistiin PlayStation 2:lle vuonna 2005. Se keräsi aikoinaan kehuja, mutta nykysilmillä katsottuna kyseessä on perin vanhentunut kokemus. Vuonna 2016 päivänvalon nähnyt Yakuza Kiwami on kaikin puolin uudistettu versio alkuperäisestä seikkailusta. Se toi mukanaan muun muassa hienomman ulkoasun, lisää taistelutekniikoita ja kasan muita nykyaikaistuksia. Kyseistä nimikettä on päässyt aiemmin pelaamaan PlayStation 3:lla, PlayStation 4:llä, Xbox Onella ja PC:llä. Sivustomme arvostelussa PlayStation 4 -versio sai aikoinaan neljä tähteä viidestä.

Päähahmomme Kiryu ja mainion sekopäinen Majima.

Nyt tämä paranneltu laitos saapui siis Switchille. Kyseessä on sisällöltään jetsulleen samanlainen julkaisu kuin muillakin alustoilla, joten luvassa on draamaa, pitkiä välivideoita, Tokion fiktiivisen Kamurocho-kaupunginosan tutkimista sekä taisteluita, monen monia taisteluita. Mitään uutta, kuten vaikkapa automaattista tallennusta, ei harmillisesti mukana ole.

Kuten aiemmassa Kiwami-arvostelussamme totesimme, on kyseessä varsin oiva ensiaskel Yakuza-pelien maailmaan. Koettavana on kolmannen persoonan nimike, jossa seurataan Kazuma Kiryun elämää, kun hän joutuu vankilaan rikoksesta, jota hän ei ole tehnyt. Vapauden viimein koittaessa, on entinen ystävä muuttunut viholliseksi, toinen moinen on kateissa ja yakuza-perheet ovat sodan partaalla.

Kohta sattuu Ochia naamaan.

Lähtökohdat ovat synkät, ja niin on meno noin muutenkin. Onneksi mukana on myös vähemmän vakavaa sisältöä, useimmiten sivutehtävien muodossa. Ensimmäisessä Yakuzassa höpöily ei ollut vielä sitä tasoa kuin myöhemmissä osissa, mutta täyteen synkkyyteen ei vajota. Tarina on joka tapauksessa kiinnostava kokonaisuus.

Turpakäräjillä elefanttien kanssa

Mikäli ei ole pelisarjan muita osia aiemmin kokenut, voi alku olla karunpuoleinen. Tarinan toisen kappaleen alkaessa on Kiryu perin ruosteessa, eivätkä hänen taistelutaitonsa loista kuten ennen. Tässä kohtaa muutamat yksinkertaisetkin taistot voivat tuntua liiankin haastavilta jopa normaalilla vaikeustasolla. Varsinkin ensimmäinen kunnon pomovastus voi aiheuttaa harmaita hiuksia jopa kaljuille, sillä se on kuin nyrkkitappelu viiden tonnin elefantin kanssa. Niin paljon kurmotusta vastapuoli voi ottaa vastaan ennen kaatumista kanveesiin. Mutta hätä ei ole suorastaan tämän näköinen.

Tältähän ne Kamurochon kadut nyt näyttävät.

Taidot kehittyvät matkan varrella kiitos kykypuiden sekä Majima Everywhere -ominaisuuden myötä. Jälkimmäinen viittaa siihen, että show'n lähes varastava Goro Majima -hahmo vaanii sankariamme joka puolella kaupunkia loikaten kimppuun vaikka roskakorista tai valepukujen suojista. Näiden yhteenottojen myötä sankarillemme kertyy uusia taistelumekaniikkoja, jotka tulevat todella tarpeen. Osa Majima-kohtaamisista pääsee myös suorastaan huvittamaan.

Kiryun nujakointitaitojen kehittymisen huomaa ilahduttavan hyvin, koska alkupiste on varsinainen aallonpohja. Etenkin sen takia, että taistelut ovat todella isossa osassa tätä kokemusta. Tarinaan kuuluvien mätkeiden ja pomotaistojen ohella myös kaduilla tallustelu on vaarallista, sillä kilpailevat yakuzat ja muut ilkimykset hyppäävät raiveliin kiinni joka käänteessä. On suorastaan harvinaista, että katuja pääsee kiertelemään montaa minuuttia ilman taistoa.

Tämä taisto voi ottaa koville, etenkin ensikertalaisilla.

Onneksi mätkintämekaniikoista on (lopulta) moneksi. On neljä eri taistelutyyliä nopeammasta muksimisesta tankkimäiskeeseen, minkä ohella ympäristöstä voi nostaa esineitä mainosplakaateista nojatuoleihin kättä pidemmäksi aseeksi. Unohtaa ei sovi myöskään Heat-liikkeitä, jotka ovat hieman näyttävämpiä animaatioita, joissa vihulaisia vaikkapa viskotaan, murjotaan tai monotetaan lyhyen animaation saattelemana.

Energiaa palautellaan usein erilaisten juomien ja ruokien avulla, joten niitä kannattaa pitää rajallisessa inventaariossa mukana koko ajan. Tämä edellyttää useita käyntejä Kamurochon eri kaupoissa, mikä voi harmittaa kärsimättömimpiä. Myös ravintoloissa ateriointi palauttaa energiat tappiinsa.

Tapahtui viime versiossa

Koska Yakuza Kiwami on suora käännös aiemmista versioista, on mukana samat natinanaiheet kuin aiemminkin. Vaikka Kamurocho-alue onkin kiintoisa puoliavoin maailma tutkittavaksi, ei se nykymittapuulla ole kovin iso. Sitä myös reunustavat näkymättömät seinät, jotka estävät alueen ulkopuolelle taivaltamisen. Pomotaistot voivat olla turhauttavia, ja muutamat animaatiot voisivat kaivata sulavoittamista.

Narinan vastapainona on paljon posiitivista aina kiinnostavasta juonesta kimaraan minipelejä sekä sivutehtäviä. Neljä eri taistelutyyliä ovat myös mukavan erilaisia, ja etenkin tankkimaisella Beast-tyylillä vihollisia on suorastaan muikeata pistää kanveesiin. Nimike on myös perin japanilainen, sillä dialogissa pyörivät paikallisen kulttuurin ominaispiirteet. Ja karaoke, sarjan ystävien suosikki, on tottahan toki mukana.

Painava kivilyhty käsiin ja mäiskimään? Miksipä ei.

Kaikki puhuttu dialogi on japaniksi, minkä ohella tekstilaatikoita päästään lukemaan monen monta kappaletta. Musiikkipuolella on synkistelyä ja sähkökitaraa kuin ansgtaavan teinihevarin Spotifyssä, mutta myös kevyempiä ralleja mahtuu mukaan. Etenkin taistelumusisoinnit tulevat tutuksi matkan varrella, mutta onneksi niissä riittää potkua. Sävellykset jättävät jälkeensä varsin positiivisen vaikutelman.

Seikkailu on hieman lyhyempi kuin sarjan osat muuten, sillä lopputeksteihin pääsee noin 20 tunnin pelailun jälkeen.

Ikä alkaa näkymään

Mutta se olennaisin asia tässä arvostelussa, miten Yakuza Kiwami toimii Nintendon iäkkäällä Switch-konsolilla? Vastaus kuuluu, että kelvollisesti.

Tämän kokonaisuuden voi jakaa kahteen osa-alueeseen sen mukaan, kokeeko nimikkeen televisioruudulta vai konsolin omalta näytöltä.

Näistä kahdesta vähemmän mairittelevasti toimii telakan ja television kautta pelailu. Tällöin ulkoasun suttuisuus ja ruudunpäivityksen nikottelut osuvat enemmän silmään. Näistä enemmän silmiin osuu jälkimmäinen asia, eli ruudunpäivitys ei ole yhtä soljuva kuin mitä aiemmissa versioissa. Etenkin harvoja isoja vihollismassoja vastaan taistellessa meno on hyvinkin nykivää.

Kaupunkimaisemissa pööpöily ei ole niin sulavaa kuin haluaisi ja popuppia, eli asioiden putkahtamista näkyviin jonkin matkan päässä, ilmenee hyvän verran. Välivideot sen sijaan ovat mukavaa katseltavaa kautta linjan.

Karaoke, sehän on totta kai mukana.

Käsikonsolimoodissa pelattaessa kaikki näyttää kuitenkin kosolti paremmalta kiitos näytön alemman resoluution sekä tasaisemman ruudunpäivityksen. Jos ulkoasu on kaiken A ja O, niin Kiryun matkaan on suositeltavaa hypätä laitteen omalta näytöltä käsin.

Switchin seuraajan on vahvistettu olevan taaksepäinyhteensopiva, eli sillä toimivat myös Switch-pelit. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kokemus on aikanaan kosolti sulavampi kuin tällä hetkellä. Kenties. Jos näin on, niin arvosanaan voi helposti lisätä yhden tähden lisää.

Kyllähän sitä tälläkin kelpaa

Yakuza Kiwami on kokemisen arvoinen mainio peli, jonka Switch-käännös on passeli. Ei täydellinen, mutta kelvollinen. Se ei ole teknisesti paras versio klassikkodraamasta, mutta tulevaisuus voi tuoda asiaan parannuksia joko uuden konsolin tai päivitysten muodossa. Itse pelille neljä tähteä, tekniselle toteutukselle kolme.

Yksi positiivinen asia tässä julkaisussa aiemmin mainittujen asioiden lisäksi on tuotoksen hintalappu. Konsolin eShop-kauppapaikalla japanilaisdraamalle on läppäisty varsin mukava kahdenkymmenen euron hintalappu. Mikäli nykiminen ei haittaa ja tarjolla ei ole muita (mobiileja) alustoja, on kyseessä passeli julkaisu.

Peli muu kuulemma kuin häkä, joten toivottavasti jatkoa seuraa.

