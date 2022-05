Sano se suomeksi! (Jos pystyt)

Jyri Jokisen blogi

Suomen kieli on kaunis kieli. Ajatelkaa nyt vaikka herttaista dialogia "Älä rääkkää sitä ruisrääkkää!" "Enhän mää sitä rääkkääkään." Mutta suloisten äänteiden kirjo peittää vokabulaarin rajoittuneisuuden, mihin törmää peliaiheista tekstiä tuottaessa.

Sano se finglishiksi

Saatuani joskus viime vuosituhannen puolella maisterinpaperit tietojenkäsittelytieteistä, olen usein havainnut, että asioista on vaikea puhua suomeksi. Joskus siksi, että termeille ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Yleensä siksi, että suomenkielinen sana kuulostaa ihan pöhköltä verrattuna englanninkieliseen. On selkeämpää puhua HDD:stä ja SSD:stä kuin kiinto-/kovalevystä tai mikä tuo jälkimmäinen sitten onkaan. Frame rate on sujuvampi kuin ruudunpäivitystaajuus ja input lagille ei taida olla vastaavaa ilmaisua suomeksi. (Ei sillä että englanniksikaan oikeasti tarkoittaisi samaa asiaa puhujasta riippumatta.)

Miksi sanotaan sitä, kun jaetaan pelikuvaa omalta koneelta koko maailmalle?

Pelialalla maailma muuttuu vielä nopeammin. Emme ole vieläkään keksineet, millä sanoilla achievementeista tai trophyista pitäisi puhua, joten party chateissa mennään näillä vakiintuneilla alkuperäisversioilla. Ja uutta terminologiaa pusketaan jatkuvasti: battle royalet, early accessit ja season passit vilahtelevat keskusteluissa, mutta...

Otetaan oppia Aku Ankalta

Niin coolia kuin onkin tiputella englantia suomenkielisen puheen sekaan, asiatekstissa asia on ihan different. KonsoliFINin toimituksen Slackissa tämä onkin yksi kestoaihe: "Miten sanotaan suomeksi [sijoita viimeisin ongelmasana tähän]?"

Meille hyvä kieliasu on kunnia-asia, mutta tilanne muuttuu aina mutkikkaaksi, kun pitäisi sanoa suomeksi jotain, mistä keskusteltaessa 95-prosenttisesti kaikki käyttävät englantia. Ongelma tämä on siksi, että tekstin pitäisi olla kaikille ymmärrettävää, mutta vieraskielisten sanontojen liikakäyttö rapauttaa omaa kieltämme. Paras ratkaisu ei ole ranskalaiseen tapaan säätää laki, jonka mukaan kaiken julkisesti näkyvän tekstin pitää olla ranskankielistä. Tästä syystä esim. T-paitamainoksissa näkyy sana "le t-shirt" tai viikonloppu vääntyy muotoon "un week-end".

Miksi sanotaan sitä, kun pelin voi jo ostaa, mutta sitä ei ole virallisesti julkaistu?

Suomalaismukuloiden perinteisesti erinomaisesta äidinkielenosaamisesta on voinut paljolti kiittää Aku Ankkaa, jonka suomentajat ovat aina tehneet suorastaan esimerkillistä työtä suomen kielen rikastuttamiseksi. Vaikka tätä sivustoa ei vertaisikaan Akkarin kaltaiseen instituutioon, tykkäämme kantaa oman kortemme kekoon kielenhuollon hyväksi.

Mutta miten se sanotaan suomeksi?

Palataan kuitenkin perusongelmaan: mitä voi sanoa, kun ei ole sanoja? (Kaikkihan muistavat Ludwig Wittgensteinin lausuman: "Mistä ei voi puhua, siitä täytyy vaieta.") Uutisissa kerromme ennakkojulkaisupeleistä (early access) tai siteeraamme luovia johtajia (creative director), vaikka nämä ovat epävirallisia tai epätäsmällisiä käännöksiä. Ja miten pitäisi kohdella valmistajakohtaisia puolibrändättyjä termejä, kuten nyt vaikka achievement ja trophy; molemmat ovat jotain pelinsisäisiä saavutuksia, mutta pitääkö se kirjoittaa joka kerta noin pitkästi? Tai edes kerran?

Miksi sanotaan sitä, kun peli pyörii palvelimella ja ohjainkomennot ja kuva lähetetään verkon yli?

Olisi kiva, jos jokin taho ylläpitäisi jotain peli-suomen sanakirjaa, josta voisi käydä aina tarkistamassa, miten suomeksi sanotaan checkpoint. Toisaalta tuollaiseksi auktoriteetiksi saattaisi äkkiä muodostua sama jengi, jonka mielestä vessaa pitäisi kutsua eriöksi. Ehkäpä jokin suomalaisista peliharrastajista koostuva yhteisö voisi löydä viisaat päänsä yhteen ja alkaa sopia käyttökelpoisista ja fiksuista suomennoksista usein käytetyille termeille. Olisipa vaihteeksi jotain yleishyödyllistä käyttöä joukkoistamiselle. Sound fair?

(Ja edelleenkin haluan lyödä keskikokoisella merikalalla jokaista, jonka mielestä "alkaa tekemään" on hyvää suomea. Nipo nipo!)