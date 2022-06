Nythän on niin, että Marvel's Guardians of the Galaxya varten perustetun bändin musiikki on varsin oivaa kuunneltavaa – kunhan sitä kuuntelee pelin ulkopuolella

Nythän on niin, että Marvel’s Guardians of the Galaxy -pelissä kuullaan Star-Lord-nimisen bändin musiikkia. Tiesitkö, että tämä bändi on täysin fiktiivinen ja että sen vokalistina toimii yksi seikkailun työstäneen Eidos Montreal -studion omista työntekijöistä?

Bändin tuotanto ei vielä ole hassumpaakaan. Kunhan sitä vain kuuntelee pelin ulkopuolella.

Avaruusratsastajien alku

Marvel’s Guardians of the Galaxy sai sivustomme arviossa (klik) kolme tähteä viidestä. Oman pelailuni perusteella arvosana on oikea, vaikka seikkailusta hitusen enemmän pidinkin kuin tuotoksen arvioinut Joonatan.

Oli miten oli, on nimikkeessä yksi asia, jonka haluaisin nostaa valokeilaan. Diggailin nimittäin Star-Lord Bandin tuotannosta kosolti.

Pumpun äänenä toimii Steve Szczepkowski, Eidos Montreal -studiolla Senior Audio Director -tittelillä toimiva miekkonen. Alku bändille lähti studion vanhemman luovan johtajan heittäessä ilmoille seuraavan kysymyksen: ”Hei, meidän pelissämme [pelin päähahmo] Peter Quill saa kosmisen nimensä 80-luvun suosikkirockbändistään nimeltään Star-Lord. Eikö olisi hienoa, jos pelissä olisi todellinen Star-Lord-albumi?”

Ja näin Szczepkowski, muusikko itsekin, lähti matkaan työstämään musiikkia peliä varten. Avuksi hän rekrytoi ystävänsä Yohann Boudreault'n, kenen kanssa projekti pistettiin varsinaisesti käyntiin. Enemmän asiasta voi lukea miehen itsensä kirjoittamasta tekstistä tämän linkin kautta.

Koko pelin kööri yhdessä kasassa

Mutta! Harmillisesti bändin kappaleet jäävät jalkoihin itse pelissä, kuten oikeastaan myös seikkailua varten lisensoitu 80-luvun musiikkikin. Jostain syystä muuten hyväksi havaitut sävellykset vaikkapa Rick Astleylta ja Bonnie Tylerilta eivät tee oikeastaan minkään sortin vaikutusta seikkailun taustalla. Tarkkaa syytä tähän on vaikea nimetä, mutta kokonaisuus ontui tavalla tai toisella.

Musiikin sijoittelu ontui tavalla tai toisella useammassa kohdin. Esimerkiksi! Sankarimme voivat taistelun tuoksinassa kokoontua kuuntelemaan Star-Lord-hahmon kannustuspuhetta, minkä jälkeen toiminnan taustalla alkaa soimaan jokin sattumanvarainen peliä varten lisensoiduista kappaleista. On Wham!:ia, on Def Leppardia ja on Blue Öyster Cultia. Harmillisesti tämä sattumanvaraisuus sai aikaan sen, että pelin viimeisen taistelun taustalla jouduin kuuntelemaan ylipositiivista viheltelykappale Don't Worry Be Happya. Ei sopinut tilanteeseen sitten tipan vertaa.

Ellei tuo kappale sitten soi tarkoituksella viimeisen taiston taustalla? Jos näin, niin vielä kummempaa.

Oli tosiaan miten oli, niin musiikki jää ikään kuin kaiken muun alle, täysin sivurooliin.

Siksipä tämä artikkeli!

Muutamat esimerkit suoraan korvakäytäviin

Szczepkowskin ja Boudreault'n sekä kumppanien työstämänä syntyi kymmenen kappaletta. Kokonaisuus on julkaistu kuunneltavaksi vaikkapa Spotifyn kautta Space Rider -albumina. Ja miksipä ei olisi, sillä kokonaisuus on mainio, etenkin muutamat kappaleet ovat suorastaan ältsin meneviä ja/tai toimivia ralleja.

Oma suosikkini on heittämällä Ghost-slovari, joka soi instrumentaalimuodossaan pelin kohdalla PlayStation-konsolien valikossa. Oivan oiva sävellys, joka on jäänyt soittolistoilleni pyörimään.

Onpa Star-Lord Bandin kappaleista yhtä varten kuvattu jopa musiikkivideo. Ohessa menevä Zero to Hero, olkaapa hyvät.

Mitäs muita? Valikoimaa tähän pläntättäväksi olisi monta, mutta otetaas vaikka Watch me Shine, potkiva ralli.

Koko hoitoon pääsee käsiksi vaikka oheisen YouTube-upotuksen kautta tai niin ikään alempana olevan Spotify-upotuksen kautta. Mainiota musiikkia.

Mikäli musiikki kiinnostaa, niin ohessa kosolti lisää sitä hyvää tavaraa.

