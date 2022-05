: Lovecraft-teemaisessa lautapelissä kannattaa päästää mielikuvitus valloilleen tai käy köpelösti – testissä Bureau of Investigation: Investigations in Arkham & Elsewhere

Lovecraft-hammasta kolottaa, mutta Mansions of Madness ja Arkham Horror on jo läpäisty kymmeneen kertaan? Onneksi hätä ei ole tämän näköinen. Akuuttiin kosmisen kauhun puutostilaan auttaa nimittäin kauhunväristyksiä aiheuttava lautapeli, Bureau of Investigation: Investigations in Arkham & Elsewhere.

Kauhunväristyksiä-blogissa käsitellään populaarikulttuurin kauhuteemaista tarjontaa.

Lautapeli toimii monilta osin samalla tavoin kuin Petrin runsas vuosi sitten arvostelema Sherlock Holmes: Consulting Detective - Carlton House & Queen's Park. Suurin eroavaisuus on Lovecraftin mukanaan tuoma kauhuteema, mutta myös pelimekaniikat ovat kokeneet piskuisia muutoksia.

Paketin sisältöä.

Varsinaista pelilautaa ei paketissa ole. Tyylikkään harmaasta laatikosta paljastuu skenaarioissa käytettävien vihkosten lisäksi karttoja, sanomalehtiä sekä Arkhamin puhelinluettelo. Tavarat ovat laadultaan erinomaisia ja kestävät hyvin himokasta hiplailua.

Yhteistyöpeli Bureau of Investigation: Investigations in Arkham & Elsewhere on siitä erikoinen tapaus, että se toimii yksin pelattuna aivan yhtä mainiosti kuin porukalla koettuna. Maksimi pelaajamäärä on kahdeksan henkilöä, mutta niin monella osallistujalla rikosten ratkominen muuttuu varmasti aikamoiseksi sekametelisopaksi.

Matka 1920-luvulle

Pelaajat hyppäävät FBI:n edeltäjän BOI:n (Bureau of Investigation) joukkoihin. Lovecraftin teoksista tuttujen Arkhamin ja Bostonin alueiden hämyisillä kaduilla temmeltävien salapoliisien tarkoituksena on ratkaista viisi yliluonnollisia elementtejä sisältävää rikosta. Tämä hoituu seuraamalla johtolankoja sekä kuulustelemalla silminnäkijöitä ja muita osallisia.

Rikosten tutkiminen on hyvin yksinkertaista, mutta vaatii kivenkovaa keskittymistä. Pelaajien niskaan kaadetaan kasoittain informaatiota, ja jos ei jaksa kiinnittää huomiota pieniin yksityiskohtiin, on oikeaan lopputulemaan päätyminen työn ja tuskan takana.

Luettava riittää.

Seikkailun aikana luetaan myös runsain määrin englanninkielisiä – usein aika pitkiäkin – tekstinpätkiä, joten kielitaitoa tarvitaan.

Vuorojen määrä riippuu pelattavasta skenaariosta, mutta esimerkiksi ensimmäisessä jutussa pelaajat saavat ruhtinaalliset 15 päivää eli vuoroa aikaa ratkaista rikoksen. Kartalla sijaitsee monia mielenkiintoisia kohteita, kuten kirjastoja, yliopistoja tai yksityisasuntoja, joissa tutkijat voivat vierailla.

Pitkin poikin Arkhamia

Aluksi pelaajat valitsevat, mihin osoitteeseen he haluavat matkata. Tämän jälkeen päätetään aiotaanko kyseisessä ruudussa sijaitsevaa rakennusta tutkia vaiko kenties kuulustella siellä majaansa pitävää henkilöä. Samassa paikassa voi tehdä molemmat toiminnot, mutta ne vievät kumpainenkin aina yhden vuoron.

Käsittelyssä olevalle rikokselle omistetusta vihkosesta lukaistaan sitten kyseistä kohdetta vastaava tekstinpätkä. Joskus luettavaa on vain muutama rivi, mutta usein pätkä on pidempi. Tuo taidokkaasti kirjoitettu pätkä paljastaa uusia johtolankoja tai muuta tarpeellista informaatiota, ja auttaa tutkijoita pääsemään askeleen lähemmäs mysteerin ratkaisemista. Joskus saattaa käydä niin, ettei vierailun kohteesta onnistu saamaan uusia vihjeitä. Tästä ei kuitenkaan rangaista muuten kuin hukkaan heitetyllä vuorolla.

Arkhamin kartta.

Peli etenee saman kaavan mukaisesti, kunnes vuorot loppuvat tai pelaajat luulevat saaneensa rikoksen ratkaistua.

Päivän päätteeksi valistuneiden tutkijoiden on aika valita, mitkä kolme sijaintia ovat lopputuleman kannalta oleellisia. Tämän jälkeen vihkosesta luetaan kyseisten sijaintien kohdalta löytyvät teksinpätkät. Jokaisesta oikeasta arvauksesta tai tiedosta jaetaan pisteitä, kun taas väärät valinnat jättävät pelaajat pisteittä. Jos salapoliisit onnistuvat keräämään seitsemän pistettä tai enemmän, ovat he suorittaneet tehtävän täydellisesti.

Aivan kuin salapoliisiromaania lukisi

Teoksen huonoin puoli on se, ettei uudelleenpeluuarvoa juurikaan ole. Vaikka vihkoset sisältävät roppakaupalla luettavaa, eikä kaikkea pysty kerralla kokemaan, niin lopputulema säilyy kuitenkin aina samana.

Sanomalehdistä voi lueskella päivän kuumimmat skuupit.

Pelisessioidemme aikana emme koskaan saaneet täysiä pisteitä, vaan olimme usein täysin hakoteillä loppuratkaisun suhteen. Voittajaksi selviytyminen vaatiikiin kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta, sekä jonkinmoista tuntemusta Lovecraftin maailmasta. Kannattaa siis päästää mielikuvitus valloilleen.

Bureau of Investigation: Investigations in Arkham & Elsewhere sisältää viisi kauhuonomaista tunnelmaa pursuavaa skenaariota, joista jokainen tarjoaa harmaille aivosoluille kinkkistä pähkäiltävää. Jos englanninkielisten tekstinpätkien lukeminen ei aiheuta näppylöitä, kannattaa varsinkin salapoliisiromaanien sekä Lovecraftin tuotosten ystävien tutustua teokseen.

Peli-info:

Pelaajamäärä: 1–8 pelaajaa

Ikäsuositus: 14+ vuotta

Pituus: 90+ minuuttia