The Game Awardsin suurin yllättäjä, ainakin itselleni, oli Have a Nice Death

Petri Katajan blogi

Äskettäisessä The Game Awards -tapahtumassa julkistettiin monenmoista eri peliä aina Alan Wake II:sta Star Wars Eclipseen. Yksi astetta pienemmälle huomiolle jäänyt nimike kuitenkin pääsi yllättämään ja nostattamaan kiinnostusta vielä isojakin nimiä enemmän. Ainakin omasta mielestäni.

Kyseinen ylläripylläri on ranskalaisen Magic Design Studiosin Have a Nice Death. Se julkistettiin The Game Awards Pre-Show -lähetyksessä, ennen varsinaista päätapahtumaa, joten se on saattanut jäädä osalta huomaamatta.

Jaa mikä?

Have a Nice Death on virallisen kuvailunsa perusteella toiminnallinen 2D-roguelite, jossa pelaajille annetaan ohjattavaksi itse kuolema, jonka Sorrows-nimeä kantavat työntekijät ovat aiheuttaneet maan päällä tuhoa liiankin kanssa. Burnoutin rajamailla kiikkuva ja liiallisen paperinpyörittelyn alle hautautuva viikatemies joutuukin siis näyttämään alaisilleen kaapin paikan.

Pelin ensimmäinen puolellensa saava puoli on sen sympaattinen ulkoasu. Kaikki yllättävän söpöstä päähahmosta aina seikkailtavan maailman ulkoasuun saa suupielet kääntymään ylöspäin. Asiaa ei myöskään haittaa, että kokonaisuus näyttää huomattavan paljon upealta Hollow Knight -seikkailulta.

Nimikkeeseen lupaillaan nopeatempoista taistelua, 30 erilaista aseistusta sekä taikaa käytettäväksi ja päivitettäviä kykyjä. Itse pelattavat alueet luodaan proseduraalisesti (satunnaissiemennetään, kuten me toimituksessa tätä kutsumme) samaan tapaan kuin vaikkapa kehutussa Dead Cellsissä, joten ympäristöt ovat eri pelaajilla erilaisia.

Ainakin omaan silmääni ja korvaani kaikki tähän mennessä näyttää ja kuulostaa varsin oivalta. Lyhykäinen traileri ei toki vielä kovin täydellistä kuvaa lopputuloksesta anna, mutta se tarjoaa tarpeeksi, jotta nimikkeen kehitystä jää seuraamaan mielenkiinnolla. Trailerin voi katsoa alempaa.

Koskas Have a Nice Deathin kimppuun sitten pitäisi päästä? No mutta, peli saapuu PC:lle early accessiin maaliskuussa 2022. Omissa toiveissani on jonkin sortin julkaisu aikanaan myös konsoleille. Jos lopputulos siis lopulta on yhtä hyvä kuin miltä nyt vaikuttaa.