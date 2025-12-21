Meille luvattiin painajaisia, saimme unettavan kokemuksen

Petri Katajan blogi

Tässä on tullut pelattua kaikenlaista.

On tullut koettua vuoden paras peli, joka teki hallaa unirytmilleni, on tullut koettua toimintapläjäys, josta työstetään elokuva ensi vuodeksi ja on tullut koettua Donkey Kongin uusin, jonka kentät pistin oikeaan järjestykseen.

Niiden ohella on pelailtu läpi Little Nightmares III, joka jätti suuhun hienoisen keskinkertaisen maun.

Vaihtamalla ei parantunut

Little Nightmares (ykkönen) oli mainio kokemus. Annoin tuolle 2,5D-kauhuseikkailulle aikoinaan täydet viisi tähteä kuvaillen sitä hyvällä tapaa painostavaksi kokemukseksi. Tässä tuotoksessa oli tunnelma kohdillaan. Myös PlayStation 4 -version arvio päätyi aiemmin samaan arvosanaan.

Little Nightmares II on harmillisesti jäänyt itseltäni kokematta, mutta ehkä siihenkin voisi perehtyä. Etenkin sen takia, että sen takana on myös ensimmäisen osan kehittänyt Tarsier Studios. Tuo julkaisu sai sivustollamme kolme tähteä viidestä sekä kehujen että kritiikin saattelemana.

Kaksi päähahmoamme, Low ja Alone.

Sen sijaan Little Nightmares III:n on työstänyt Supermassive Games -studio, jonka aiempia tuotoksia ovat muun muassa The Quarry ja useampi The Dark Pictures Anthology -kauhujulkaisu.

Kokemusta synkistä nimikkeistä siis olisi, mutta mutta. Tällä kertaa lopputulos ei osunut aivan nappiin, ainakaan omasta mielestäni. Kokonaisuus tuntuu valjulta, yllätyksettömältä ja perin laimealta. Harmi, sillä odotin samaa taikaa kuin sarjan avausosassa.

Pelimaailman 2,5D-ulkoasu on kuitenkin kolmansissa pienissä painajaisissa kunnossa, siitä ei pääse harmittelemaan. Synkkää on, kuin lapsuusajan painajaisista, kuten pitääkin.

Kaapista valahtaa näkösälle säkkiin sullottu ruumis, oletan.

Sarjan jokaisessa julkaisussa on nähty pieniä lapsihahmoja, jotka koettavat selvitä vihamielisen synkässä ympäristössä. Niin myös tällä kertaa, sillä seikkailun pääosassa nähdään kaksi uutta tuttavuutta, Alone ja Low, jotka koettavat päästä pois painajaismaisesta The Nowhere -maailmasta. Pelaaja valitsee yhden hahmon kaksikosta, kun tekoäly ottaa hoitaakseen toisen kumppanuksen liikuttelun.

Pelaaja voi kyllä käskyttää toista hahmoa käyttämään työkaluaan (Alonella jakoavain, Lowlla jousi nuolineen), mutta kovin jännittäväksi ei tätä voi kutsua. Etenkään muutamissa taisteluissa tämä ei ole kovinkaan luontevaa.

Omituisten otusten kerho

Pelaaminen on käytännössä etenemistä paikasta A paikkaan B pienoisia pulmia ratkoen, vihollisia varoen ja ajoittain kamalia olentoja paeten. Myös kevyttä tasoloikkaa ja kiipeilyä on mukana.

Matka jakautuu neljään osaan, joista jokaisessa vaanii oma hirviö, joka on parhaimmillaan massiivinen ja karmiva. Pelaaja joutuu toistuvasti pakenemaan näitä olentoja ja piileskelemään niiden katseelta. Hetket ovat jännittäviä, mutta liiallinen yrityksen ja erehdyksen varaan rakentuminen syö kauhun terävimmän kärjen.

Low ja Alone hiippailevat etualalla, kun monikätinen kauhistu häärii taustalla.

Isoista vihollishirvityksistä vain viimeinen teki itseeni vaikutuksen muiden jäädessä omasta mielestäni hitusen pliisuiksi, etenkin ensimmäisen alueen jättimäinen vauvanukke.

Tasoloikkaosiot ovat helppoja, mutta syvyyssuunnan hahmottaminen aiheuttaa turhia virheitä ja kuolemia. Kyseessä on onneksi pieni asia, mutta se tekee silti mieli nostaa esille.

Loikkimisen ja kävelyn ohella päästään muutamat kerrat taistelemaan, joka on liian kömpelöä viihdyttääkseen. Taistelupeli tämä ei ole. Erityskunniamaininta pitää antaa vihoviimeiselle yhteenotolle, joka oli suoranaista tuskaa. Se tuli väännettyä lopulta useamman yrityksen jälkeen hammasta tai vaikka useampaakin purren.

Juosten pakoon!

Mutta tunnelmallisen oloista katseltavaa sentään oli. Ja oli sinne ja tänne kätkettyjen nukkejen etsiminen ihan vekkulia. Lopputekstien jälkeen niitä ei tosin halua lähteä etsiskelemään sen enempää. Loppukohtaus taisikin olla se koko matkan tunteita herättävin osuus.

Ykkösvetonaula jäi käsittelemättä

Little Nightmares III:n ykkösvetonaulaksi lienee tarkoitettu nimikkeen kaksinpeli. Tämä on nimittäin ensimmäinen kerta, kun sarjan kauhuisia seikkailuja voi kokea kahden pelaajan yhteistyönä.

Harmillisesti tästä ominaisuudesta ei itselläni ole mitään sen suurempaa sanottavaa, sillä yhteistyö toimii vain verkossa. Paikallista co-opia ei siis ole. Vailla nettipeliseuraa en tuota kaksinpeliä päässyt testaamaan.

Aivopähkinä vaatii tämä vaunun vetämistä ikkuna-aukon eteen.

Paikallisen moninpelin puuttuminen on harmi homma. Kenties kahden hahmon erisuuntainen liikkuminen olisi ollut hankala toteuttaa jaetulla ruudulla, vaikka vastaavia ratkaisuja on kyllä nähty muissa peleissä.

Tai ehkä kehitysaika ei riittänyt ominaisuuden kehittämiseen. Ehkä vain kuvittelen sen, mutta olen havaitsevinani muutakin osviittaa siitä, että kaikkea suunniteltua ei ole lisätty mukaan.

Pelissä on näet yllättävän paljon tyhjiä huoneita ja tiloja ilman minkäänlaista sisältöä. Ne luovat keskeneräisen vaikutelman – aivan kuin niihin olisi suunniteltu jotain, mikä jäi toteuttamatta. Nyt monien alueiden ainoa tarkoitus on kuljettaa hahmoja eteenpäin. Onpas tylsää.

Karnevaali on yksi mielenkiintoisimman näköisistä ympäristöistä.

Eipä siinä kai, tuleepahan ainakin olo, että pelimaailma on iso verrattuna Alone ja Low -kaksikkoon verrattuna.

Vielä enemmän itseäni harmitti se, että musiikkitarjonta on lähes olematon. Lopputekstien jälkeen piti oikein selvittää, että oliko tarjolla paria sävellystä enemmän kuultavaa. Näemmä oli, mutta suuri osa siitä on jonkin sortin taustaujellusta tahi muuta ei-mieleenpainuvaa.

Lue myös: Dear Eki, läpäisin samana päivänä kaksi kehuttua peliä, mutta en innostunut kummastakaan, olenko huono?

Kyllä sarjan aiemmissa osissa oli ihan kunnon musisointia, mutta ei näemmä tällä kertaa.

Diggaan erilaisista painajaisista

Kaiken kaikkiaan olin pettynyt Little Nightmares III:een. Siitä jää kovin kädenlämpöinen ja yllätyksetön fiilis ihan kiva -tason kokemuksena, joka ei jätä jälkeensä kovin paljoa mielikuvia. Kokemus ei ole pituudella pilattu, sillä lopputekstit rullaavat ruudulla noin neljän tunnin pelailun jälkeen. Lähinnä tuo lyhyen pituuden ansiosta jaksoin kokea tuotoksen alusta loppuun asti.

Kyseessä ei ole se kamalin kokemus kautta aikain, mutta kyllä tätä pettymykseksi voisi kuvailla. Sarjan suuremmat fanit voivat kyllä saada kokemuksesta hieman enemmän irti, kenties. Olisin sivustomme pelille antaman arvosanan kanssa samaa mieltä, ellen jopa laskisi sitä yhdellä.

Ei tämä kolmonen ihan lähtenyt. Pitäisikö sitä kakkosta kokeilla jossain kohti?

