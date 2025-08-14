Älkääs nyt pahastuko, mutta nämä ovat mielestäni Donkey Kong Bananzan TOP 5 kentä... kerrokset

Donkey Kong Bananza ( linkki arvioon ) on hieno peli. Heinäkuun puolivälissä julkaistu tasoloikka on kerännyt kehuja ja aivan syystäkin.

Itsekin pelailin epistolan läpi pari viikkoa julkaisun jälkeen ja nostin kaksi peukkua pystyyn. Pelissä pyöritään jos jonkinmoisissa ympäristöissä, mutta mitkä kentät ovat parhaita? Tai siis kerrostumat, koska tässä seikkailussa kaivaudutaan maan alle, ja näitä eri alueita kutsutaan englanniksi layer-nimellä. Kerroksia tai kerrostumia siis, ei kenttiä!

Mutta se parhaimmisto. Listaustehtävä on vaikeampi kuin vaikkapa samojen tekijöiden Super Mario Odyssey -tasoloikan ollessa kyseessä. Mario-loikinnan parhaimmiston valitseminen oli suhteellisen helppo nakki, pala kakkua. Juttu tämän linkin takana: Pelasin viimein Super Mario Odysseyn läpi, aika nimetä pelin TOP 5 -kentät.

Donkey Kong Bananzan parhaimpia kohteita oli vaikea valikoida, sillä omasta mielestäni viiden parhaimmiston voisi pistää käytännössä mihin tahansa järjestykseen.

Myönnän, etten ensin perustanut Donkey Kongin uudesta ilmeestä, mutta onhan tämä ilmeikäs kuin mikäkin.

Alla niitä nyt on sitten viisi, mutta toki lumimaisemat sekä valon kanssa temppuilevan maaston olisi voinut myös lisätä joukkoon. Niin ja onhan se kaatopaikkakerros omalla tavallaan mielenkiintoinen, minkä ohella lopussa koettava kielletty alue on puolestaan mekaniikoiltaan oiva. Koeta nyt näitä laittaa listaksi.

Toisin sanoen jos on eri mieltä lopputuloksesta, niin ymmärrän hyvin. Oikein tiristämällä sain mielipiteeni väännettyä oheiseen muotoon.

Saa olla eri mieltä!

5. Forest Layer

Kyllähän joka pelissä pitää jonkin sortin metsäkenttä olla lumi- ja laavakenttien ohella, eikö vain? Forest Layer on myrkyllisen nesteen ja piikikkäiden köynnösten valloittama metsäalue, jossa edetään välillä myös kiipeämällä pystysuuntaan. Mukavaa vaihtelua, sano. Eikä taustalla soiva musiikki ole lainkaan hullumpaa!

Kentässä on kaksi kahtiajakoista asiaa. Ensimmäinen niistä on alueelta löytyy hotelli, joka on hauska lisä, mutta sitä olisi voinut hyödyntää enemmänkin. Toinen seikka on iso pomotaisto, jonka areenana toimii todella kookas alue itse kenttää. Ideana hauska, joskin itse taisto on todella helppo, kuten melkein jokainen pelin pomotaistoista noin muutenkin.

Tuo violetti tavara on myrkkyä, ei parane koskea.

4. Viimeinen kerros, en spoilaile edes nimeä

Viimeinen kentt... kerros ei ole se laajin mahdollinen, mutta sen… paljastukset ja viittaukset, parempien sanojen puutteessa ja sen enempää paljastamatta, ovat upeita. Vihoviimeisestä taistelusta puhumattakaan. Vaikka tässä jutussa spoilerinpuolikkaita onkin, niin tämän enempää ei halua kirjoitella tästä aiheesta.

Pelatkaa Donkey Kong Bananzaa, niin näette. Omissa kirjoissani kyseessä on viiden tähden seikkailu, vaikka juoni onkin ohut ja aivan kaiken keräämällä saakin aikaan todella pahan ähkyöverin.

Tämä pimeä kuva ei spoilanne paljoa.

3. Resort Layer

Trooppiselta paratiisilta näyttävä Resort Layer ei ole se monimutkaisin alue Donkey Kongin seikkailussa, mutta se on upean värikäs ja letkeä. Itse ambienssin ohella parasta alueella ovat siellä kohdattavat vihulaiset, joiden mätkiminen jättää jälkeensä ilmaan nousevia siltarakennelmia. Värikkäitä sellaisia toki.

Ja onhan tuo ääni, joka tulee isoa vesimelonia mätkiessä, suhteellisen tyydyttävä. Taustalla soljuva musisointi on myös aikamoisen täydellinen näihin kuvioihin. Pisteet siitäkin.

Näin trooppista maisemaa päästään katselemaan.

2. Feast Layer

Miltä kuulostaisi huvipuisto, joka keskittyy ruoan valmistamiseen ja murkinaan noin muutenkin? Iso hampurilainen kiivettävänä, ajelu kiehuvassa rasvassa ja suolainen maaperä, jota viskoa vihulaisten päälle. Sitä kaikkea on Feast Layer.

Ohjelmassa on myös kaivoskärryllä huristelua ja maan alle sijoittuva hämärämpi osuus. Tarpeeksi erilainen kokonaisuus, jotta se kuuluu tälle listalle. Kenties paikalle kaksi!

Tällä menopelillä huristelu on hauskaa joka ikinen kerta.

1. Tempest Layer

Tunnelmallinen ja suorastaan vaarallinen ympäristö odottelee pelaajia Tempest Layer -alueella. Alue koostuu myrskyjen ja salamoiden runtelemasta kivimaisemasta, joka tarjoaa kokijoilleen vaaroja, kuumia lähteitä ja… elefantteja? Kyllä, näissä maisemissa asustaa säätä tutkivia norsuja. Koska totta kai.

Synkät maisemat ja letkeä musiikki toimivat itselleni sen verran hyvin, että en pahastunut edes liian helposta pomovastuksesta. Helpot vihulaiset tuntuvat olevan melkeinpä pelin teema, ellei loppupään taistoja lasketa.

Luulenpa, että tuo pieni sontikka ei riitä.

---

Mitä mieltä listasta, menikö pieleen, nappiin vai kenties päin prinkkalaa?

