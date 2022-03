KonsoliFIN Podcast 192: Haasteen sietämätön vaikeus

Kevättä kohden!

Kuten kaikki varmasti tietävät, maailma on tällä hetkellä melkoisen sekaisin. Samalla kun miljoonat ihmiset taistelevat hengestään, me muut voimme auttaa tuomalla iloa ja apua arkeen. Koska olemme videopelisivusto, meidän tapamme on tietenkin yrittää levittää pelaamisen ilosanomaa eteenpäin.

Tämänkertaisesssa jaksossa pureudumme haastavuuden ytimeen. Niko, Joonatan ja Jaakko pohtivat, mitkä aspektit tekevät lopulta mielekkään kokemuksen, minkälainen haaste palkitsee parhaiten ja mikä saa ihmisen yrittämään yhä uudestaan ja uudestaan?

Luvassa lisäksi tuttuun tapaan mediakorneri, jossa käydään läpi toimituksen viimeaikaisia pelailuja sekä katsomisia. Leffapuolella muun muassa Uncharted ja The Batman puhuttavat castilaisia melkoisesti.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on äänitetty 3.3.2022.

Alkubiisi: Casual

Taukobiisi: Erätauko theme

Loppubiisi: Old lion

Kaikki musat by: Tomi Ruuska

Kuuntele jakso Spotifystä!

Kysymyksiä voi lähettää:

Discordissa kanavalla #podcast-palaute-ja-kysymykset

Twitterissä hashtagilla #kysyKonsoliFINiltä

Foorumilla ketjussa Kysy KonsoliFINiltä

Aikaleimat:

0:00:33 Intro

0:02:30 Sananen Ukrainasta

0:03:36 Mitä on tullut pelattua/katsottua/kuunneltua?

1:09:04 VÄLIAIKA – kahvia ja pullaa

1:10:20 Haasteen sietämätön vaikeus – miten se tehdään oikein?

1:53:30 Yleisökyssärit

2:05:57 Saittitärpit

2:12:30 Outro