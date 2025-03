KonsoliFIN Podcast #218: Mies, kitara ja videopelit (vieraana Samae Koskinen)

Aurinko se vain paistaa ja podcast-vierailut jatkuvat!

Kevätkauden toinen vierailija on muusikko, lauluntekijä, esikoiskirjailija sekä tietenkin innokas videopeliharrastaja Samae Koskinen! Jakson juontajana toimii tuttuun tapaan Niko Lähteenmäki.

Jaksossa käydään läpi muun muassa Samaen uran eri vaiheita musiikin saralla sekä tiedustellaan, miten miehen sooloura lopulta alkoikaan. Samae kertoo myös suhtautumisestaan politiikkaan, esikoiskirjastaan Aina on itketty sekä tietenkin rakkaasta videopeliharrastuksestaan. Pohdimme sen ohella laajemmin myös pelimusiikkia itsessään ja sitä, kuuluvatko vuosien saatossa kuullut melodiat kenties Samaen omassa musiikissa.

Mies ehti juttelemaan myös viime aikaisista pelailuistaan ja katsotuista sarjoista mediakörnerissa. Samaella aikaa vievät tällä hetkellä lähinnä tuorein Call of Duty, Balatro ja roguelike The Bazaar, kun taas Niko seikkailee edelleen Final Fantasy XVI:n maailmassa. Lisäksi puhetta riittää tuoreesta Split Fiction -co-op-seikkailusta, yhteistyöpeleistä noin muutenkin sekä Super Mario Odysseyn mahtavuudesta.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on nauhoitettu 22.3.2025.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues, by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway, by: Jukka K.

Loppubiisi: Haistakaa persettä, by: Samae Koskinen

