KonsoliFIN Podcast #220: Mikä on Remedyn ja Housemarquen pitkän iän salaisuus? Entä mitä Bungielle käy, jos Marathon floppaa?

Kelit lämpenevät, mutta castikaksikko ei ainakaan vielä kaipaa kesätaukoa. Juontajana toimii jälleen Niko Lähteenmäki ja kaverina studiossa on poikkeuksellisen hyväntuulinen Petri Leskinen, joka fiilistelee edelleen taannoista Tottenham Hotspurin Eurooppa-liiga-mestaruutta!

Tällä kertaa castilaiset keskustelevat Remedyn ja Housemarquen juhlavuodesta, sillä molemmat studiot täyttävät tänä vuonna 30 vuotta! Mikä on heidän pitkän iän salaisuus ja miksi molemmat voivat paremmin kuin koskaan?

Muita aiheita ovat muun muassa GTA VI:n tuorein traileri sekä samalla paljastettu julkaisupäivä, joka tähtää ensi vuoden toukokuuhun. Lisäksi ex-Halo-studio Bungien Marathon tuntuu olevan aika lirissä, sillä studio jäi jo neljännen kerran kiinni taiteen plagioinnista, eivätkä ennakkotestitkään lupaa kovin hyvää. "Hintavalituskornerissa" valokeilaan pääsevät Gearbox-pomo Randy Pitchfordin ylimieliset kommentit liittyen tulevan Borderlands 4:n hinnoitteluun.

Mediakörnerissä puhuttaa jälleen The Last of Us -sarjan kakkoskausi, sillä castikaksikko on katsonut sarjan nyt kokonaisuudessaan (spoilerivaroitus mainitaan, kun sen aika on). Niko on puolestaan katsonut Breaking Badia sekä Starship Troopersin, jotka saavat vuolaat kehut näin useita vuosia myöhässä. Petri taasen kävi katsomassa tuoreimman Mission: Impossiblen sekä Final Destinationin ja on perehtynyt argentiinalaisen Eternautin maailmaan niin sarjan kuin kirjankin muodossa.

Peliosastolla hehkutetaan muun muassa id Softwaren DOOM: The Dark Agesia, joista molemmilla on paljon sanottavaa. Lisäksi Petri hyppäsi Jesse Makkosen Without a Dawnin maailmaan, ja samalla puhutaan sananen miekkosen aiemmista peleistä. Jäsen P piti myös sanansa Clair Obscur: Expedition 33:n suhteen, ja lopputulemaa voi pitää mielenkiintoisena. Niko puolestaan on pelannut Juho Kuorikosken Stratogunia, Astro Botin viimeiset dlc-kentät sekä puzzleillut Mario vs. Donkey Kongin parissa.

Tämä jakso on nauhoitettu 27.5.2025.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

