KonsoliFIN Podcast #223: ULOS!

Samalla kun kelit viilenee niin castilaiset lämpenee, sillä nyt keskustellaan politiikasta kenties enemmän kuin koskaan, unohtamatta tietenkään videopelejä. Juontajana toimii Niko Lähteenmäki ja kaverina studiossa on tuttuun tapaan Petri Leskinen!

Jakson alussa castilaiset juhlistavat KonsoliFINin 25-vuotista taivalta, sillä niitä juhlittiin taannoin helsinkiläisessä Super Bario -baarissa. Petri ja Niko pohtivat myös, miten karavaani saataisiin kulkemaan jatkossakin yhtä tasaisesti, ja käyvät läpi samalla niin syvimmät alhot kuin tähtihetketkin vuosien varrelta.

Juhlahumun jälkeen keskustelu äityy vallan poliittiseksi: käymme läpi muun muassa Xbox Game Passin taannoisia hintamuutoksia sekä EA:n uusinta miljardiluokan yrityskauppaa, johon liittyvät niin saudit kuin Donald Trumpin vävypoikakin. Ja koska vuosi on 2025, luvassa myös peliaiheisia potku-uutisia, tällä kertaa Ruotsista. Koitimme toki löytää jotain positiivistakin viime ajoilta.

Mediakörnerissä keskustellaan muun muassa tanskalaisesta rikosjännäristä Oxenista, Slow Horsesista, Petrin syksyisestä Twin Peaks -innostuksesta, Nikon Back to the Future -fiilistelystä sekä The Long Walkista, jonka kävimme yhdessä katsomassa. Pelipuolella puhuttavat muun muassa täydellistä häröilyä sisältävä Baby Steps, yllättävän hyvä Digimon Story Time Stranger, Metroid Prime Remastered sekä uunituore Little Nightmares III.

