KonsoliFIN Podcast #222: Pelaaja-lehden elämä ja teot (vieraana Ville Arvekari)
Lähettänyt La 06.09.2025 - 11:27 käyttäjä Niko Lähteenmäki

On aika avata syyskausi! Tällä kertaa vieraaksi saapuu pitkään Pelaaja-lehdessä vaikuttanut sekä viimeiseksi päätoimittajaksi jäänyt Ville Arvekari! Juontajana toimii tuttuun tapaan Niko Lähteenmäki.

Jaksossa käydään läpi Pelaaja-lehden värikkäitä vaiheita aina synnystä loppuhetkiin saakka. Peräti 17 vuotta Pelaajassa vaikuttanut Arvekari kertoilee alkuun uransa alkuvaiheista ja siitä, miten päätyi aina lehden päätoimittajaksi asti. Lisäksi keskustellaan muun muassa pelijournalismin nykytilasta, yhteisön tärkeydestä sekä pohditaan, millainen tulevaisuus alalla mahdollisesti on.

Mediakörnerissä alaa valtaa kukas muukaan kuin Hideo Kojima, sillä castilaiset keskustelevat muun muassa Metal Gear Solid Δ: Snake Eaterista sekä Death Stranding 2:sta. Lisäksi Ville on ollut viime aikoina totaalisen koukussa Dragon's Dogma 2:een, kun taas Niko on pelaillut uutta SHINOBIa, vääristä syistä hauskaa Lost Soul Asidea sekä Goemon-henkistä BAKERUa. Mario & Luigi: Brothership viihtyy sekin aina tasaisin väliajoin konsolin uumenissa, eikä telkkariakaan ole täysin unohdettu.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on nauhoitettu 4.9.2025.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska
Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

Osallistujat: 
Niko Lähteenmäki
Foorumi-ketju: 
https://forum.konsolifin.net/forums/podcast.322/

Käsitellyt pelit: 
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Mario & Luigi: Brothership
BAKERU
SHINOBI: Art of Vengeance
Lost Soul Aside
Dragon's Dogma 2
Death Stranding 2: On the Beach
Donkey Kong Bananza
Cyberpunk 2077
Vieraat: 
Ville Arvekari

Pelikeskustelu

