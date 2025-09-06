KonsoliFIN Podcast #222: Pelaaja-lehden elämä ja teot (vieraana Ville Arvekari)

On aika avata syyskausi! Tällä kertaa vieraaksi saapuu pitkään Pelaaja-lehdessä vaikuttanut sekä viimeiseksi päätoimittajaksi jäänyt Ville Arvekari! Juontajana toimii tuttuun tapaan Niko Lähteenmäki.

Jaksossa käydään läpi Pelaaja-lehden värikkäitä vaiheita aina synnystä loppuhetkiin saakka. Peräti 17 vuotta Pelaajassa vaikuttanut Arvekari kertoilee alkuun uransa alkuvaiheista ja siitä, miten päätyi aina lehden päätoimittajaksi asti. Lisäksi keskustellaan muun muassa pelijournalismin nykytilasta, yhteisön tärkeydestä sekä pohditaan, millainen tulevaisuus alalla mahdollisesti on.

Mediakörnerissä alaa valtaa kukas muukaan kuin Hideo Kojima, sillä castilaiset keskustelevat muun muassa Metal Gear Solid Δ: Snake Eaterista sekä Death Stranding 2:sta. Lisäksi Ville on ollut viime aikoina totaalisen koukussa Dragon's Dogma 2:een, kun taas Niko on pelaillut uutta SHINOBIa, vääristä syistä hauskaa Lost Soul Asidea sekä Goemon-henkistä BAKERUa. Mario & Luigi: Brothership viihtyy sekin aina tasaisin väliajoin konsolin uumenissa, eikä telkkariakaan ole täysin unohdettu.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on nauhoitettu 4.9.2025.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

Kuuntele jakso Spotifysta!

Kysymyksiä voi lähettää: