Tulevan Terminator-retroräiskinnän julkaisu lipsahti kuukautta suunniteltua myöhemmäksi

Terminator 2D: NO FATE julkaistaan lokakuun sijaan vasta marraskuun 26. päivä.
Terminator 2D: NO FATE käy läpi Arnold Schwarzeneggerin, Edward Furlongin ja Linda Hamiltonin tähdittämän tieteisklassikon tapahtumia ja täysin uusiakin skenaarioita, joskin kaksiulotteisen räiskinnän muodossa. Pelaamaan päästään niin Sarah Connorina, John Connorina kuin T-800-robottinakin, tavoitteena pysäyttää tuomiopäivänäkin tunnettu ihmiskunnan tuho.
Kehittäjät tähtäsivät julkaisua lokakuun loppuun, mutta niin vain maailmanlaajuisen tariffihässäkän aiheuttamien hidasteiden vuoksi julkaisua jouduttiin siirtämään kuukaudella – myös erikoisversiot halutaan nimittäin kauppojen hyllyille samaan aikaan peruspainoksen kanssa.
Terminator 2D: NO FATE julkaistaan PC:lle (Steam, Epic), Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.