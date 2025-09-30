Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Tulevan Terminator-retroräiskinnän julkaisu lipsahti kuukautta suunniteltua myöhemmäksi
Lähettänyt Ti 30.09.2025 - 15:26 käyttäjä Jaakko Herranen

Terminator 2D: NO FATE julkaistaan lokakuun sijaan vasta marraskuun 26. päivä.

Terminator 2D: NO FATE käy läpi Arnold Schwarzeneggerin, Edward Furlongin ja Linda Hamiltonin tähdittämän tieteisklassikon tapahtumia ja täysin uusiakin skenaarioita, joskin kaksiulotteisen räiskinnän muodossa. Pelaamaan päästään niin Sarah Connorina, John Connorina kuin T-800-robottinakin, tavoitteena pysäyttää tuomiopäivänäkin tunnettu ihmiskunnan tuho.

Lisää aiheesta:

Kehittäjät tähtäsivät julkaisua lokakuun loppuun, mutta niin vain maailmanlaajuisen tariffihässäkän aiheuttamien hidasteiden vuoksi julkaisua jouduttiin siirtämään kuukaudella – myös erikoisversiot halutaan nimittäin kauppojen hyllyille samaan aikaan peruspainoksen kanssa.

Terminator 2D: NO FATE julkaistaan PC:lle (Steam, Epic), Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

Pelit: 
Terminator 2D: NO FATE
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch
PS4
Xbox One
Studiot: 
Bitmap Bureau
Julkaisijat: 
Reef Entertainment
Henkilö: 
Arnold Schwarzenegger
Linda Hamilton
Edward Furlong
Lähde: 
Gematsu

