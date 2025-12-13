Hill Climb Racing 3 - fingersoft, peli

KonsoliFIN Podcast #224: Oululaista eksotiikkaa (vieraana Fingersoftin kasvujohtaja Daniel Rantala)
Lähettänyt La 13.12.2025 - 10:00 käyttäjä Niko Lähteenmäki

KonsoliFIN Podcastin "etästudio" on suosittu vierailukohde tänä vuonna, sillä tässä jaksossa vieraaksi saapuu oululaisen Fingersoftin Chief Growth Officer (kasvujohtaja) Daniel Rantala! Juontajana toimii tuttuun tapaan Niko Lähteenmäki.

Haastattelun aikana käydään läpi muun muassa Danielin omaa historiaa aina näihin päiviin saakka sekä tietenkin Fingersoftin viimeaikaisimpia edesottamuksia. Erityisesti taannoin julkaistun Hill Climb Racing 3:n kehityskaaresta riittää paljon kerrottavaa, minkä ohella Rantala valottaa hiukan yhtiön omaa filosofiaa sekä tulevaisuutta. Lisäksi herralla oli aikaa turista myös hiukan tämän vuoden henkilökohtaisista pelisuosikeistaan!

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan! Tämä jakso on nauhoitettu 10.12.2025.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Kuuntele jakso Spotifysta tai Apple Podcastista, tai katso juttutuokio alta!

Osallistujat: 
Niko Lähteenmäki
Käsitellyt pelit: 
Clair Obscur: Expedition 33
Super Mario Odyssey
Super Mario Galaxy 1 + 2 Switch
Metroid Prime 4: Beyond
Vieraat: 
Daniel Rantala

