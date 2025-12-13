KonsoliFIN Podcast #224: Oululaista eksotiikkaa (vieraana Fingersoftin kasvujohtaja Daniel Rantala)

KonsoliFIN Podcastin "etästudio" on suosittu vierailukohde tänä vuonna, sillä tässä jaksossa vieraaksi saapuu oululaisen Fingersoftin Chief Growth Officer (kasvujohtaja) Daniel Rantala! Juontajana toimii tuttuun tapaan Niko Lähteenmäki.
Haastattelun aikana käydään läpi muun muassa Danielin omaa historiaa aina näihin päiviin saakka sekä tietenkin Fingersoftin viimeaikaisimpia edesottamuksia. Erityisesti taannoin julkaistun Hill Climb Racing 3:n kehityskaaresta riittää paljon kerrottavaa, minkä ohella Rantala valottaa hiukan yhtiön omaa filosofiaa sekä tulevaisuutta. Lisäksi herralla oli aikaa turista myös hiukan tämän vuoden henkilökohtaisista pelisuosikeistaan!
Tervetuloa mukaan kuuntelemaan! Tämä jakso on nauhoitettu 10.12.2025.
Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska
Kuuntele jakso Spotifysta tai Apple Podcastista, tai katso juttutuokio alta!
Kysymyksiä voi lähettää:
- Discordissa kanavalla #podcast-palaute-ja-kysymykset
- Blueskyssa hashtagilla #kysyKonsoliFINiltä
- Foorumilla ketjussa Kysy KonsoliFINiltä
Lue lisää Fingersoftista osoitteessa fingersoft.com