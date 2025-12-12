Clair Obscur: Expedition 33 kahmi hurjan määrän Game Awards -palkintoja – varsin sisältörikas ilmaispäivitys nyt linjoilla

Clair Obscur: Expedition 33 sai The Game Awardsin palkintotulvan yhteydessä myös uuden päivityksen.

Ennätykselliset 12 The Game Awards -ehdokkuutta haalinut Clair Obscur nappasi viime yön tapahtumassa lopulta yhdeksän pystiä, mukaan luettuna vuoden parhaan pelin arvonimen. Kyseistä palkintoa noutaessaan Sandfallin Guillaume Broche rummutti uuden päivityksen olevan linjoilla.

Thank You Update -nimellä kulkeva päivitys tuo Endless Toweriin uusia pomotaisteluja, valokuvamoodin, sankareille passeleita vaateparsia, luminoja ja aseita sekä uudenkarheita kappaleita säveltäjä Lorien Testardilta. Myös muita elämää helpottavia parannuksia ja bugikorjauksia on mukaan heitetty, kuten asiaan kuuluu. Tarkan sisällön voi lukea täältä ja trailerin katsoa uutisen lopusta.

Ja ne yhdeksän voittokategoriaahan ovat:

Game of the year

Best game direction

Best narrative

Best art direction

Best score and music: Lorien Testard

Best performance: Jennifer English

Best independent game

Best debut indie game

Best RPG

Kaikki loput voittajat voi tarkistaa The Game Awardsin listauksesta, täältä.