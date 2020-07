Electronic Arts on julkaissut maksuttoman Tähtien sota -pelinsä, Star Wars: The Old Republicin, myös Steamissa.

Massiivisessa verkkomoninpelissä tutkitaan kaukaista galaksia Jedinä, Sithinä tai muuna ikonisen saagan hahmona. Jokaisella hahmoluokalla on ainutlaatuinen juoni, jonka avulla pelaaja voi luoda oman henkilökohtaisen Star Wars -tarinansa.

Joulukuussa 2011 julkaistu Star Wars: The Old Republic on ladattavissa pelin viralliselta Steam-sivulta.