Activision Blizzard sitoutuu lisäämään naisten ja ei-binääristen työntekijöiden osuutta 50 prosentilla

Activision Blizzard panostaa monimuotoisempaan tulevaisuuteen.

Activision Blizzard on nimittänyt Kristen Hinesin uudeksi monimuotoisuudesta, tasa-arvosta ja osallisuudesta vastaavaksi johtajaksi. Activision Blizzard on tehnyt suunnitelman kasvattaa naisten ja ei-binääristen henkilöiden määrää jopa viidelläkymmenellä prosentilla seuraavien viiden vuoden aikana. Hinesin vastuulla on johtaa studiota tämän sitoumuksen täyttämisessä.

Activision Blizzardin mukaan Hines työskentelee myös kaikkien pelitiimien kanssa. Hänen tehtävänään on varmistaa, että erilaiset ja osallistavat näkökulmat otetaan huomioon pelisuunnittelussa, mukaan lukien tarinat, hahmokehitys, pelattavuus ja yhteisön vuorovaikutus.

Hines toteaa pelialalla vallitsevan historiallisesti aliedustuksen.

"Odotan innolla, että pääsen johtamaan yrityksen pyrkimyksiä rakentaa työpaikkaa, jossa arvostetaan avoimuutta, oikeudenmukaisuutta ja osallisuutta", hän kertoo.

"Pelaamisella on uskomaton potentiaali yhdistää yhteisöjä ympäri maailmaa ja tuoda esiin sankareita kaikista taustoista."