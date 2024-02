Diablo IV suuntaa Game Pass -valikoimiin maaliskuussa – pidetyn pelipalvelun maksavien asiakkaiden määräkin paljastettiin ensimmäistä kertaa aikoihin

Diablo IV suuntaa kohti Xbox Game Pass -palvelua maaliskuussa.

Microsoftin ja Activision Blizzardin vihdoinkin toteutuneet jättikaupat alkavat selkeästi tuottaa hiljalleen hedelmää. Ensimmäiseksi Activision Blizzardin peleistä Game Pass -valikoimiin rynnistää viime vuoden kesäkuussa julkaistu Diablo IV, mutta lisääkin nimikkeitä on kerrottu tekevän tuloaan palveluun. Diablo IV nähdään valikoimissa 28. maaliskuuta.

Xbox-pomo Phil Spencer on ehtinyt myös pitkästä aikaa paljastaa Game Passin jäsenmääriä. Spencerin mukaan jäsenyytensä täysin maksaneita pelaajia on palvelussa reilut 34 miljoonaa kappaletta – tähän ei siis lasketa erilaisia kokeilujaksojen käyttäjiä. Aiheesta rupateltiin myös eilen ilmestyneessä Official Xbox Podcast -lähetyksessä, jossa avauduttiin enemmältikin Xboxin tulevista suunnitelmista esimerkiksi monialustapelien saralla – keskustelun voi katsastaa uutisen loppuun upotetusta videoikkunasta tai vaikkapa Spotifystä.

KonsoliFINissäkin arvosteltu Diablo IV on saatavilla Xboxien lisäksi PC:lle sekä PlayStation-konsoleille.