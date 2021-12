Alien: Isolationin pääsuunnittelija Gary Napper loikkaa Rarelle Everwild-projektin pariin

Alien: Isolationinkin pääsuunnittelijana toiminut Gary Napper on loikannut tyystin erilaisen projektin pariin Rarelle.

Raren Everwild esiteltiin Microsoftin X019-tapahtumassa parisen vuotta takaperin, mutta projektista ei ole tämän jälkeen kuultu pahemmin yksityiskohtia. Eräiden lähteiden mukaan kehitystyö olisi aloitettu jossain vaiheessa alusta, mutta varmaa tietoa tästä ei ole.

Projektivahvistukseksi saapuu nyt kuitenkin Gary Napper, jonka meriittilistalta voi bongata Alien: Isolationin lisäksi Until Dawnin ja The Dark Pictures Anthologyn Supermassive Gamesin leivissä. Miekkosen Everwild-rooli on vielä hämärän peitossa, mutta tämä tuntuu olevan uudesta pestistään sangen innoissaan.

Everwildin julkaisuaikataulusta ei ole vielä mitään tietoa. Alla vielä parin vuoden takainen esittelytraileri X019-tapahtumasta.